Vụ Malaysia nhập tịch cầu thủ 'lậu': FAM kiện lên CAS trong vô vọng

Không phải ngẫu nhiên mà FIFA có 2 lần giữ nguyên mức án phạt dành cho FAM và 7 cầu thủ liên quan trong vụ bê bối nhập tịch này. Trong văn bản dài 64 trang được công bố, FIFA đã liệt kê rất nhiều tình tiết, bằng chứng, từ đó đưa ra các lập luận sắc bén để xử phạt FAM. FIFA khẳng định đây không phải là lỗi kỹ thuật như FAM cố gắng biện minh, mà là một hành vi sai phạm nghiêm trọng với mục đích giành "lợi ích thể thao không đáng có" bằng giấy tờ giả mạo. Chưa hết, FIFA còn mở rộng điều tra, yêu cầu cơ quan chức năng tại 5 quốc gia (Argentina, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia) vào cuộc điều tra hình sự vụ việc này. Điều này chứng minh tính chất của vụ việc vượt xa khỏi khuôn khổ kỷ luật bóng đá.

Khi những cầu thủ kiều dân Malaysia chất lượng như Dion Cools (phải) quá khó tìm, FAM quyết định đi đường tắt và phải trả giá ẢNH: NGỌC LINH

Chiều ngược lại, FAM bộc lộ nhiều sơ hở. Cơ quan này thừa nhận nhân viên đã tự ý điều chỉnh hành chính trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch. FAM cũng khẳng định hành động này chỉ xuất phát từ cá nhân, không đại diện cho tổ chức. Điều này chỉ chứng tỏ FAM làm việc thiếu trách nhiệm, cố tình bao biện cho hành vi gian lận của mình. Ngoài ra, FAM còn bị vén màn sự thật về việc đình chỉ Tổng thư ký Noor Rahman. Thực tế, ông Rahman vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động của FAM trong thời gian bị đình chỉ. Ông Rob Friend, người được "tô vẽ" là CEO của đội tuyển Malaysia, sẽ điều hành một dự án cải tổ sức mạnh cho đội tuyển, thực chất chỉ là cố vấn từ xa. Áp lực cải thiện thành tích trong ngắn hạn cho đội tuyển Malaysia khiến FAM có những bước đi sai lầm.

Dựa trên bản hồ sơ kỷ luật chi tiết, chặt chẽ mà FIFA đưa ra, chuyên gia pháp lý, bóng đá và cả người hâm mộ Malaysia đều cho rằng FAM nên chấp nhận hình phạt. Tuy nhiên, FAM vẫn kiên quyết kháng cáo lên CAS. Có thể nói, đây là hành động mang tính chất "cố đấm ăn xôi". Bởi lẽ, FIFA đã chứng minh được rằng hành vi giả mạo giấy tờ là thật (nhờ việc tìm ra giấy tờ gốc, đối chiếu với giấy tờ do FAM cung cấp); đội tuyển Malaysia hưởng lợi trực tiếp từ việc sử dụng cầu thủ không đủ tư cách ra sân (thắng Nepal và đội tuyển VN) và FAM cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý vì là cơ quan nộp hồ sơ lên cho FIFA. Để có thể lật ngược tình thế, FAM cần đưa ra bằng chứng mới cho thấy FIFA đã sai trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, FAM gần như chắc chắn không làm được điều này.

Nếu tiếp tục thua kiện tại CAS (nhiều khả năng xảy ra), FAM không chỉ chịu thêm chi phí kiện tụng khổng lồ (thường lên đến hàng triệu USD cho cả án phí và phí luật sư quốc tế) mà còn bị phạt nặng hơn vì tội cố tình dây dưa vụ việc, kháng cáo mà không có cơ sở. Lúc ấy hình ảnh của bóng đá Malaysia càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.



