Vòng loại World Cup 2026: Curacao làm nên lịch sử

N HỮNG TRẬN SÔI ĐỘNG CUỐI CÙNG

Kiên cường thủ hòa 0-0 trên sân Jamaica, Curacao kết thúc vòng loại World Cup ở vị trí đầu bảng B tại khu vực CONCACAF. Trớ trêu ở chỗ, Curacao làm nên lịch sử trên sân đối phương, còn đội tuyển Haiti lại giành vé dự World Cup tại Curacao (Haiti không được đá tại sân nhà). Thắng Nicaragua 2-0, Haiti đứng đầu bảng C, trở lại đấu trường World Cup lần đầu tiên sau năm 1974. Suất chính thức dự World Cup còn lại ở khu vực này thuộc về Panama - đội đã qua mặt Suriname vào giờ chót, chiếm ngôi đầu bảng A. Suriname và Jamaica lọt vào vòng play-off toàn cầu. Vòng này có 6 đội (Iraq, CHDC Congo, Jamaica, Suriname, Bolivia, New Caledonia) tranh nhau 2 chiếc vé vớt dự VCK World Cup.

Curacao trở thành xứ sở nhỏ nhất thế giới tham dự VCK World Cup 2026 ẢNH: AFP

Tại châu Âu, Scotland phải thắng Đan Mạch mới đoạt vé chính thức, và họ đã 2 lần vươn lên dẫn điểm. Nhưng Đan Mạch, trong thế chỉ cần hòa là đủ điểm, đã hai lần san bằng cách biệt. Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 của Scott McTominay cho Scotland là cú "xe đạp chổng ngược" tuyệt vời. Bàn gỡ 2-2 của Đan Mạch lại được ghi trong hoàn cảnh đội khách chỉ còn 10 người và thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 9 phút. Sân Hampden Park bùng nổ khi Scotland liên tiếp ghi thêm 2 bàn trong những phút bù giờ để ấn định chiến thắng 4-2.

C Ơ CẤU KỲ LẠ CỦA W ORLD C UP 2026

Do FIFA mở rộng số đội dự VCK World Cup 2026 lên đến con số 48 và có đến 3 nước chủ nhà ở kỳ World Cup này, "quota" dự VCK cho khu vực CONCACAF tăng lên đến con số 6, thậm chí sẽ là 8 đội nếu Jamaica và Suriname đều thành công ở giai đoạn

play-off. Châu Á có 8 đội, châu Phi có 9 đội, và mỗi khu vực cũng đều có thêm 1 đội được đá play-off. Trong khi đó, khu vực Nam Mỹ rất hùng mạnh trong bản đồ bóng đá thế giới chỉ có 6 suất chính thức và 1 suất play-off.

Châu Âu chỉ có 12 suất chính thức - ít hơn cả số đại diện châu Âu (14) tại World Cup 1982 khi VCK có 24 đội. Và trong khi 12 đội đầu bảng ở châu Âu đã lấy vé chính thức đi World Cup, vẫn còn đến 16 đội thuộc khu vực này chuẩn bị đá play-off với nhau để tranh 4 suất đại diện châu Âu còn lại. Lịch đá play-off châu Âu và play-off toàn cầu sẽ được bốc thăm trong hôm nay 20.11.

Ngoài chuyện Ý phải đá play-off thì bất ngờ đáng kể duy nhất trong toàn bộ vòng loại World Cup 2026 chỉ là thất bại của hai đội tuyển hùng mạnh ở châu Phi - Nigeria và Cameroon. Họ đều thua CHDC Congo trong các trận tranh quyền đại diện châu Phi đi đá play-off toàn cầu.

Curacao, Uzbekistan, Jordan, Cape Verde là 4 gương mặt mới, sẽ xuất hiện lần đầu ở VCK World Cup. CHDC Congo, Suriname và New Caledonia cũng sẽ là gương mặt mới của đấu trường World Cup, nếu họ vượt qua vòng play-off toàn cầu. Ở châu Âu, các đội Na Uy, Áo và Scotland đều sẽ trở lại đấu trường World Cup lần đầu tiên sau 28 năm.