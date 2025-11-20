Vòng loại World Cup 2026: Curacao làm nên lịch sử

NHỮNG TRẬN SÔI ĐỘNG CUỐI CÙNG
Kiên cường thủ hòa 0-0 trên sân Jamaica, Curacao kết thúc vòng loại World Cup ở vị trí đầu bảng B tại khu vực CONCACAF. Trớ trêu ở chỗ, Curacao làm nên lịch sử trên sân đối phương, còn đội tuyển Haiti lại giành vé dự World Cup tại Curacao (Haiti không được đá tại sân nhà). Thắng Nicaragua 2-0, Haiti đứng đầu bảng C, trở lại đấu trường World Cup lần đầu tiên sau năm 1974. Suất chính thức dự World Cup còn lại ở khu vực này thuộc về Panama - đội đã qua mặt Suriname vào giờ chót, chiếm ngôi đầu bảng A. Suriname và Jamaica lọt vào vòng play-off toàn cầu. Vòng này có 6 đội (Iraq, CHDC Congo, Jamaica, Suriname, Bolivia, New Caledonia) tranh nhau 2 chiếc vé vớt dự VCK World Cup.
Tại châu Âu, Scotland phải thắng Đan Mạch mới đoạt vé chính thức, và họ đã 2 lần vươn lên dẫn điểm. Nhưng Đan Mạch, trong thế chỉ cần hòa là đủ điểm, đã hai lần san bằng cách biệt. Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 của Scott McTominay cho Scotland là cú "xe đạp chổng ngược" tuyệt vời. Bàn gỡ 2-2 của Đan Mạch lại được ghi trong hoàn cảnh đội khách chỉ còn 10 người và thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 9 phút. Sân Hampden Park bùng nổ khi Scotland liên tiếp ghi thêm 2 bàn trong những phút bù giờ để ấn định chiến thắng 4-2.
CƠ CẤU KỲ LẠ CỦA WORLD CUP 2026
Do FIFA mở rộng số đội dự VCK World Cup 2026 lên đến con số 48 và có đến 3 nước chủ nhà ở kỳ World Cup này, "quota" dự VCK cho khu vực CONCACAF tăng lên đến con số 6, thậm chí sẽ là 8 đội nếu Jamaica và Suriname đều thành công ở giai đoạn
play-off. Châu Á có 8 đội, châu Phi có 9 đội, và mỗi khu vực cũng đều có thêm 1 đội được đá play-off. Trong khi đó, khu vực Nam Mỹ rất hùng mạnh trong bản đồ bóng đá thế giới chỉ có 6 suất chính thức và 1 suất play-off.
Châu Âu chỉ có 12 suất chính thức - ít hơn cả số đại diện châu Âu (14) tại World Cup 1982 khi VCK có 24 đội. Và trong khi 12 đội đầu bảng ở châu Âu đã lấy vé chính thức đi World Cup, vẫn còn đến 16 đội thuộc khu vực này chuẩn bị đá play-off với nhau để tranh 4 suất đại diện châu Âu còn lại. Lịch đá play-off châu Âu và play-off toàn cầu sẽ được bốc thăm trong hôm nay 20.11.
Ngoài chuyện Ý phải đá play-off thì bất ngờ đáng kể duy nhất trong toàn bộ vòng loại World Cup 2026 chỉ là thất bại của hai đội tuyển hùng mạnh ở châu Phi - Nigeria và Cameroon. Họ đều thua CHDC Congo trong các trận tranh quyền đại diện châu Phi đi đá play-off toàn cầu.
Curacao, Uzbekistan, Jordan, Cape Verde là 4 gương mặt mới, sẽ xuất hiện lần đầu ở VCK World Cup. CHDC Congo, Suriname và New Caledonia cũng sẽ là gương mặt mới của đấu trường World Cup, nếu họ vượt qua vòng play-off toàn cầu. Ở châu Âu, các đội Na Uy, Áo và Scotland đều sẽ trở lại đấu trường World Cup lần đầu tiên sau 28 năm.
42 ĐỘI ĐÃ CÓ SUẤT DỰ VCK WORLD CUP 2026
- Châu Âu (12): Áo, Bỉ, Croatia, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ.
- Châu Phi (9): Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc, Senegal, Nam Phi, Tunisia.
- Châu Á (8): Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Uzbekistan.
- Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador.
- CONCACAF (6): Canada (chủ nhà), Mỹ (chủ nhà), Mexico (chủ nhà), Curacao, Haiti, Panama.
- Châu Đại Dương (1): New Zealand.
