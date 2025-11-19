Mỹ cấp thị thực nhanh cho người đến xem World Cup 2026

Theo hệ thống được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố, những người mua vé đến xem các trận bóng đá trong giải World Cup năm tới sẽ được sắp xếp phỏng vấn xin thị thực trước. Tuy nhiên, ông Rubio nêu rõ điều này không đồng nghĩa với việc người xin thị thực chắc chắn được nhập cảnh.

Ông Trump gặp nhóm chuyên trách về World Cup 2026 tại Nhà Trắng ngày 17.11 Ảnh: Reuters

"Vé của bạn không phải là thị thực. Nó không đảm bảo bạn được nhập cảnh vào Mỹ. Nó giúp bạn được hẹn sớm và bạn vẫn sẽ trải qua quá trình thẩm định như những người khác", ông Rubio trả lời báo chí tại Nhà Trắng.

Ông Gianni Infantino, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), cho biết Ban tổ chức World Cup 2026 có thể bán được 6 - 7 triệu vé, bên cạnh khoảng 5 - 10 triệu người từ khắp nơi sẽ đổ về Mỹ vào mùa World Cup.

Để xử lý lượng đơn đăng ký tăng đột biến, ông Rubio cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng cường 400 viên chức lãnh sự trên toàn cầu. Động thái này giúp giảm thời gian chờ cấp thị thực ở hầu hết các nước, từ tối đa 1 năm xuống còn chưa đầy 2 tháng. Giới chức Mỹ cho hay hiện có khoảng 1 triệu người đã mua vé, đồng thời lưu ý những người không phải công dân Mỹ vẫn có thể bị cấm nhập cảnh dù có vé và lịch hẹn phỏng vấn sớm.

World Cup 2026 sẽ diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico từ tháng 6.2026. Đến nay, phần lớn người mua vé là công dân nước chủ nhà. Đây là kỳ World Cup đầu tiên mà số đội tham gia tăng từ 32 lên 48 đội.