Theo Reuters, tổng các mức phí mà chủ lao động ở Mỹ phải đóng cho mỗi hồ sơ H-1B hiện nay chỉ khoảng vài ngàn USD. Vì thế, những người chỉ trích cáo buộc các công ty công nghệ lợi dụng visa H-1B để thuê lao động nước ngoài sẵn sàng làm việc với mức lương thấp hơn nhiều so với mức lương 100.000 USD/năm phổ biến đối với lao động người Mỹ trong ngành này. Các công ty công nghệ lớn lẫn nhỏ nói rằng họ cần chương trình H-1B để thuê lao động tay nghề cao mà họ không tìm thấy ở Mỹ.

Số liệu chính thức cho thấy Ấn Độ là nước được cấp visa H-1B nhiều nhất trong năm ngoái (chiếm 71%) trong khi Trung Quốc đứng thứ hai với 11,7%. Visa H-1B có thời hạn 3 năm và có thể gia hạn thêm 3 năm nữa.

Ông Trump công bố 'thẻ vàng nhập cư' từ 1 triệu USD, tăng phí thị thực H-1B

Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, mức phí nói trên áp dụng cho người được cấp visa mới hoặc gia hạn visa, và các công ty tuyển dụng sẽ phải nộp phí mỗi năm. Ông cho biết đang thảo luận về cấu trúc thanh toán với Bộ An ninh nội địa, theo đó có nên thu một lần 300.000 USD hay 100.000 USD/năm trong 3 năm. Chính sách mới bắt đầu từ hôm nay 21.9 và có hiệu lực trong vòng 1 năm, có thể được gia hạn. Ông Lutnick khẳng định tất cả các công ty lớn đều ủng hộ mức phí mới. Tuy nhiên, một số nhà quan sát dự báo chính sách này sẽ gặp rắc rối pháp lý và có thể buộc các công ty chuyển một vài bộ phận giá trị cao ra nước ngoài, theo Reuters.

Mỹ siết chặt chính sách thị thực dưới thời Tổng thống Trump ẢNH: PHÁT TIẾN

Cùng ngày 19.9, ông Trump bắt đầu bán "thẻ vàng" cho người muốn nhanh chóng có visa định cư lâu dài. Theo đó, cá nhân phải đóng 1 triệu USD để sở hữu thẻ vàng hoặc một công ty muốn bảo lãnh nhân viên phải đóng 2 triệu USD. Bộ trưởng Lutnick nói rằng chương trình thẻ vàng sẽ giúp thu về hàng tỉ USD và sẽ thay thế các chương trình visa "thẻ xanh".