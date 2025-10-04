Một liên minh nỗ lực ngăn ông Trump áp phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B

Đơn kiện nói trên được đệ trình lên tòa án liên bang ở thành phố San Francisco thuộc bang California (Mỹ) hôm 3.10. Đây là vụ kiện đầu tiên chống lại sắc lệnh về việc áp mức phí 100.000 USD đối với thị thực lao động tạm thời H-1B mới do Tổng thống Trump ký vào ngày 19.9, theo Reuters.

Hình minh họa về cờ Mỹ và mẫu đơn xin thị thực H-1B Ảnh: Reuters

Các nguyên đơn bao gồm công đoàn Công nhân Ô tô Mỹ, Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ, một cơ quan tuyển dụng điều dưỡng và một số tổ chức tôn giáo. Họ lập luận rằng quyền hạn của ông Trump trong việc hạn chế nhập cảnh của một số công dân nước ngoài không cho phép ông phủ quyết luật đã tạo ra chương trình thị thực H-1B. Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Nhà Trắng.

Theo sắc lệnh do Tổng thống Trump ký ngày 19.9, các công ty tại Mỹ phải đóng 100.000 USD mỗi năm cho mỗi người lao động nước ngoài đến Mỹ theo diện thị thực H-1B. Trong sắc lệnh chưa từng có này, Tổng thống Trump đã viện dẫn quyền hạn của mình theo luật di trú liên bang để hạn chế nhập cảnh của một số công dân nước ngoài có thể gây bất lợi cho lợi ích của Mỹ.

Ông Trump lập luận số lượng lớn lao động có mức lương thấp trong chương trình H-1B đã làm suy yếu tính toàn vẹn của chương trình và chương trình này đe dọa an ninh quốc gia, trong đó có việc ngăn cản người Mỹ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tổng các mức phí mà chủ lao động ở Mỹ phải đóng cho mỗi hồ sơ H-1B hiện nay chỉ khoảng vài ngàn USD. Vì thế, những người chỉ trích cáo buộc các công ty công nghệ lợi dụng thị thực H-1B để thuê lao động nước ngoài sẵn sàng làm việc với mức lương thấp hơn nhiều so với mức lương 100.000 USD/năm phổ biến đối với lao động người Mỹ trong ngành này.

Trong khi đó, các công ty công nghệ lớn lẫn nhỏ nói rằng họ cần chương trình H-1B để thuê lao động tay nghề cao mà họ không tìm thấy ở Mỹ.

Mỹ cấp 85.000 thị thực H-1B mỗi năm để bổ sung lao động tay nghề cao trong nhiều lĩnh vực, trong đó mảng công nghệ chiếm phần lớn. Số liệu chính thức cho thấy Ấn Độ là nước được cấp H-1B nhiều nhất trong năm ngoái (chiếm 71%), trong khi Trung Quốc đứng thứ hai với 11,7%. Thị thực H-1B có thời hạn 3 năm và có thể gia hạn thêm 3 năm nữa.