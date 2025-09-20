Tổng thống Trump nâng phí thị thực H-1B lên 100.000 USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục hôm 19.9 ảnh: afp

Sắc lệnh nâng phí thị thực H-1B được ký trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục siết chặt các chính sách nhập cư, thông qua các hoạt động truy quét và trục xuất quy mô lớn trên toàn quốc, theo Reuters hôm 20.9.

Động thái trên là chiến thắng cho phe có lập trường cứng rắn về di dân ở Điện Capitol, nhưng nhiều khả năng "gây bão" trong giới công nghệ vốn lâu nay vẫn dựa vào nguồn nhân tài ở nước ngoài.

Được Tổng thống George H.W. Bush ký thành luật năm 1990, chương trình thị thực H-1B cho phép lao động có tay nghề cao từ nước ngoài làm việc tại Mỹ.

Trong nhiều năm qua, các đại gia công nghệ phụ thuộc vào chương trình này để tuyển dụng lao động tay nghề cao từ ngoài nước.

Dữ liệu từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ghi nhận Amazon là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình này, với hơn 10.000 đơn bảo lãnh được chấp thuận.

Kế đến là Tata Consultancy Services với 5.500 trường hợp, còn Microsoft và Meta có hơn 5.000 trường hợp được phê duyệt cho mỗi công ty.

Trên mạng xã hội, ông Aaron Reichlin-Melnick của Hội đồng Di trú Mỹ (trụ sở Washington D.C) gọi động thái trên "hầu như chắc chắn là bất hợp pháp và nhiều khả năng bị chặn đứng tại tòa".

"Quốc hội hiện chỉ phê chuẩn để chính phủ thiết lập mức phí nhằm bù đắp chi phí xử lý hồ sơ xin thị thực. Không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào cho việc áp đặt những khoản phí nhằm hạn chế việc sử dụng thị thực", ông cho biết.

Quốc hội Mỹ mỗi năm ấn định 65.000 suất thị thực H-1B, và thêm 20.000 suất cho những người có bằng thạc sĩ trở lên, với một số trường hợp miễn trừ dành cho các trường đại học và tổ chức nghiên cứu.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng ký sắc lệnh hành pháp ấn định chương trình “thẻ vàng” dành cho những cá nhân có khả năng chi trả 1 triệu USD để trở thành thường trú nhân ở Mỹ.