Mức phí thị thực H-1B mới của Mỹ bị kiện

nhằm ngăn chặn Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức phí 100.000 USD đối với thị thực lao động tạm thời H-1B. Liên minh lập luận mức phí mới là bất hợp pháp và sẽ cản trở một kênh quan trọng cho sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế tại Mỹ, theo AFP.

Mỹ cấp khoảng 85.000 thị thực H-1B mỗi năm Ảnh: Reuters

Đây là vụ kiện đầu tiên chống lại sắc lệnh về việc áp mức phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B do Tổng thống Trump ký ngày 19.9, theo Reuters. Theo đó, các công ty tại Mỹ phải đóng 100.000 USD cho mỗi người lao động nước ngoài đến Mỹ theo diện thị thực H-1B. Mức phí mới có hiệu lực từ ngày 22.9. Tổng các mức phí mà chủ lao động ở Mỹ phải đóng cho mỗi hồ sơ H-1B trước đó chỉ khoảng vài ngàn USD.

Mặt khác, chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng hỗ trợ 2.500 USD cho những trẻ di cư từ 14 tuổi trở lên mà không có người lớn đi kèm để các em tự nguyện rời khỏi Mỹ, theo Reuters trích nội dung lá thư được gửi đến các trung tâm tạm trú cho người di cư. Trước đó vào tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chuyển 250 triệu USD cho Bộ An ninh nội địa Mỹ để cung cấp khoản trợ cấp 1.000 USD cho mỗi người di cư tự nguyện rời khỏi Mỹ.

Trong khi đó, Thượng viện Mỹ ngày 3.10 lại không thông qua được dự luật chi ngân sách tạm thời cho chính phủ Mỹ, khiến tình trạng chính phủ nước này đóng cửa một phần từ ngày 1.10 có thể kéo dài ít nhất đến ngày 6.10, theo Reuters.



