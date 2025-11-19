Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xuân Son ‘khai nòng’ ngày trở lại, Tuấn Hải lập siêu phẩm vào lưới đội tuyển Lào
Quỳnh Phương
19/11/2025 21:41 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kiên cường của Lào, nhưng những điều chỉnh hợp lý trong hiệp hai cùng dấu ấn của Xuân Son và Tuấn Hải đã giúp đội khách rời sân với chiến thắng quan trọng.

Tối 19.11, Xuân Son tái xuất khi đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân Lào ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu khởi đầu không dễ dàng. Chính đội tuyển Lào mới là bên tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên, buộc Đặng Văn Lâm phải trổ tài để giữ sạch lưới cho Việt Nam.

Sau pha thoát hiểm ấy, đội tuyển Việt Nam từng bước ổn định hơn. Những nỗ lực tấn công của Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh giúp đội khách bắt đầu gây sức ép, nhưng các cú dứt điểm sớm đều thiếu độ chính xác. Hàng thủ Lào thi đấu chặt chẽ khiến các pha lên bóng của Việt Nam liên tục bị bẻ gãy.

Khi hiệp một trôi dần về cuối, cơ hội rõ rệt lần lượt đến với Tiến Linh và Hoàng Đức nhưng vẫn không thành bàn. Cả hai đều bị thủ môn Anoulak Vilaphonh làm nản lòng khi anh liên tiếp có những pha khép góc kịp thời. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik buộc phải tính đến phương án thay đổi nhân sự.

Bước sang hiệp hai, nhà cầm quân người Hàn Quốc làm mới hàng công bằng loạt thay đổi, đưa Hai Long, Xuân Son, Tuấn Hải và Gia Hưng vào sân. Sự điều chỉnh này ngay lập tức tạo khác biệt. Việt Nam tấn công mạch lạc hơn và có nhiều khoảng trống hơn để khai thác.

Tuấn Hải suýt mở tỷ số với pha dứt điểm đưa bóng trúng xà sau tình huống làm tường của Xuân Son. Không lâu sau, nỗ lực đột phá của Tuấn Hải khiến bóng chạm tay một hậu vệ Lào trong vùng cấm, mang về quả phạt đền. Xuân Son là người nhận trách nhiệm và dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son ‘khai nòng’ ngày trở lại, Tuấn Hải lập siêu phẩm vào lưới đội tuyển Lào - Ảnh 1.

Xuân Son có ngày trở lại rực rỡ với bàn mở tỷ số trận đấu

ẢNH: THỤY AN

Xuân Son ‘khai nòng’ ngày trở lại, Tuấn Hải lập siêu phẩm vào lưới đội tuyển Lào - Ảnh 2.

Tuấn Hải là cầu thủ hay nhất trận

ẢNH: THỤY AN

Bàn thắng giúp thế trận của đội khách trở nên dễ thở hơn. Trong quãng thời gian cuối trận, khi đội tuyển Lào có dấu hiệu hụt hơi, Việt Nam tăng tốc và ghi thêm bàn thứ hai sau pha xử lý tinh tế của Tuấn Hải trong tình huống thủ môn đối phương bắt bóng lỗi.

Chiến thắng 2-0 không chỉ đánh dấu lần lập công trở lại sau 10 tháng của Xuân Son mà còn giúp đội tuyển Việt Nam giữ vững khoảng cách 3 điểm với Malaysia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào trận quyết đấu với Malaysia vào ngày 31.3.2026 trên sân nhà để khép lại vòng bảng.

