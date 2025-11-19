Ngày 18.11.2025, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một bữa tối sang trọng với Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman, thu hút sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk. Buổi gặp gỡ này đánh dấu một phần trong chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út.

Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng, được Tổng thống Trump ca ngợi

Trong buổi tiệc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ: "Bạn biết không, con trai tôi là một fan hâm mộ lớn của (Cristiano) Ronaldo, bất cứ nơi nào Ronaldo có mặt. Và Baron đã được gặp anh ấy, và tôi nghĩ là con trai tôi hiện tôn trọng cha mình nhiều hơn một chút, chỉ đơn giản vì tôi đã giới thiệu Ronaldo. Vì vậy, tôi chỉ muốn cảm ơn cả hai vì đã có mặt ở đây. Cảm ơn rất nhiều. Thật sự là một vinh dự."

Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một bữa tối sang trọng với Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

Trong buổi tối, ông Trump đã có những lời phát biểu đầy ngợi khen đối với Thái tử Mohammed bin Salman, ông gọi những thay đổi mà Ả Rập Xê Út đã trải qua là "bước tiến vượt bậc" và là "biến đổi kỳ diệu của thời hiện đại". Tổng thống Mỹ cũng không quên đề cập đến những khoản đầu tư lớn mà Ả Rập Xê-út đã thực hiện vào nền kinh tế Mỹ, nhấn mạnh cam kết 600 tỉ USD từ trước và thông báo rằng Thái tử đã đồng ý tăng khoản đầu tư này lên 1 nghìn tỉ USD, bao gồm các thỏa thuận mới trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, khoáng sản quan trọng và trí tuệ nhân tạo.

Trong bài phát biểu của mình, Trump thông báo rằng Mỹ sẽ công nhận Ả Rập Xê-út là “đối tác quan trọng không phải là thành viên NATO,” một danh hiệu mang lại các lợi ích quân sự và kinh tế nhưng không phải là một hiệp định phòng thủ chính thức. Quyết định này đánh dấu một bước quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Thái tử Mohammed bin Salman đã dành những lời cảm ơn chân thành và gọi ngày hôm đó là "đặc biệt." Ông nhấn mạnh rằng, tầm nhìn kinh tế giữa hai quốc gia đang ngày càng được mở rộng và đầy hứa hẹn.

Cristiano Ronaldo hiện đang thi đấu tại giải vô địch Ả Rập Xê Út trong màu áo CLB Al Nassr từ năm 2022. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu có chữ ký và thông điệp: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi bóng vì hoà bình". Trong cuộc trò chuyện, Ronaldo chia sẻ rằng mục tiêu của anh là lan tỏa thông điệp hòa bình trên toàn cầu và tin rằng Tổng thống Trump là người có thể tạo ra sự thay đổi tích cực.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu có chữ ký và thông điệp: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi bóng vì hoà bình"

Trong khi đó chính quyền Tổng thống Trump ở nhiệm kỳ hai cũng đang cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ hơn vào thể thao với việc nước Mỹ vừa đăng cai World Cup các CLB và sang năm sẽ đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Canada và Mexico.