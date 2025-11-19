Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng, được Tổng thống Trump ca ngợi
Video Thể thao

Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng, được Tổng thống Trump ca ngợi

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
19/11/2025 15:15 GMT+7

Ngôi sao bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo đã dự tiệc ở Nhà Trắng cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và được nhà lãnh đạo ca ngợi.

Ngày 18.11.2025, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một bữa tối sang trọng với Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman, thu hút sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk. Buổi gặp gỡ này đánh dấu một phần trong chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út.

Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng, được Tổng thống Trump ca ngợi

Trong buổi tiệc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ: "Bạn biết không, con trai tôi là một fan hâm mộ lớn của (Cristiano) Ronaldo, bất cứ nơi nào Ronaldo có mặt. Và Baron đã được gặp anh ấy, và tôi nghĩ là con trai tôi hiện tôn trọng cha mình nhiều hơn một chút, chỉ đơn giản vì tôi đã giới thiệu Ronaldo. Vì vậy, tôi chỉ muốn cảm ơn cả hai vì đã có mặt ở đây. Cảm ơn rất nhiều. Thật sự là một vinh dự."

Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng, được Tổng thống Trump ca ngợi - Ảnh 1.

Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng

ẢNH: REUTERS

Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng, được Tổng thống Trump ca ngợi - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một bữa tối sang trọng với Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng

ẢNH: REUTERS

Trong buổi tối, ông Trump đã có những lời phát biểu đầy ngợi khen đối với Thái tử Mohammed bin Salman, ông gọi những thay đổi mà Ả Rập Xê Út đã trải qua là "bước tiến vượt bậc" và là "biến đổi kỳ diệu của thời hiện đại". Tổng thống Mỹ cũng không quên đề cập đến những khoản đầu tư lớn mà Ả Rập Xê-út đã thực hiện vào nền kinh tế Mỹ, nhấn mạnh cam kết 600 tỉ USD từ trước và thông báo rằng Thái tử đã đồng ý tăng khoản đầu tư này lên 1 nghìn tỉ USD, bao gồm các thỏa thuận mới trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, khoáng sản quan trọng và trí tuệ nhân tạo.

Trong bài phát biểu của mình, Trump thông báo rằng Mỹ sẽ công nhận Ả Rập Xê-út là “đối tác quan trọng không phải là thành viên NATO,” một danh hiệu mang lại các lợi ích quân sự và kinh tế nhưng không phải là một hiệp định phòng thủ chính thức. Quyết định này đánh dấu một bước quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng, được Tổng thống Trump ca ngợi - Ảnh 3.

rong bài phát biểu của mình, Trump thông báo rằng Mỹ sẽ công nhận Ả Rập Xê-út là “đối tác quan trọng không phải là thành viên NATO

ẢNH: REUTERS

Thái tử Mohammed bin Salman đã dành những lời cảm ơn chân thành và gọi ngày hôm đó là "đặc biệt." Ông nhấn mạnh rằng, tầm nhìn kinh tế giữa hai quốc gia đang ngày càng được mở rộng và đầy hứa hẹn.

Cristiano Ronaldo hiện đang thi đấu tại giải vô địch Ả Rập Xê Út trong màu áo CLB Al Nassr từ năm 2022. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu có chữ ký và thông điệp: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi bóng vì hoà bình". Trong cuộc trò chuyện, Ronaldo chia sẻ rằng mục tiêu của anh là lan tỏa thông điệp hòa bình trên toàn cầu và tin rằng Tổng thống Trump là người có thể tạo ra sự thay đổi tích cực.

Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng, được Tổng thống Trump ca ngợi - Ảnh 4.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu có chữ ký và thông điệp: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi bóng vì hoà bình"

Trong khi đó chính quyền Tổng thống Trump ở nhiệm kỳ hai cũng đang cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ hơn vào thể thao với việc nước Mỹ vừa đăng cai World Cup các CLB và sang năm sẽ đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Canada và Mexico.

Tin liên quan

FIFA yêu cầu Malaysia điều tra bê bối nhập tịch, tố giác tội phạm đến 5 quốc gia

FIFA yêu cầu Malaysia điều tra bê bối nhập tịch, tố giác tội phạm đến 5 quốc gia

FIFA yêu cầu Malaysia mở cuộc điều tra nội bộ toàn diện và chuyển hồ sơ làm giả giấy tờ cho cơ quan hình sự của năm nước liên quan.

Thua sát nút Hàn Quốc, U.23 Việt Nam lại lo ngay ngáy với chấn thương của Văn Trường

FAM thừa nhận chỉnh sửa gấp rút giấy khai sinh cầu thủ để hoàn thiện hồ sơ

Khám phá thêm chủ đề

Ronaldo Tổng thống Trump Nhà Trắng Cristiano Ronaldo Elon Musk Mohammed bin Salman dự tiệc thái tử ả rập xê út
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận