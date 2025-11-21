Bộ trưởng Malaysia đau lòng vì không thể sa thải quan chức FAM, Tổng thư ký AFC cảnh báo nóng

FIFA vẫn đang theo sát mọi hoạt động của FAM và các cơ quan tại Malaysia

Theo Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John, kể từ khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 26.9 vì nhập tịch lậu 7 cầu thủ, mọi hoạt động của FAM vẫn đang được giám sát chặt chẽ. Hiện FIFA đã mở rộng cuộc điều tra và gửi đơn tố giác tội phạm đến 5 nước gồm Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia, nhằm tìm ra chủ mưu đứng sau vụ việc. Vì thế, mọi tuyên bố liên quan đến FAM của các quan chức Malaysia cần phải hết sức thận trọng.

Ông Datuk Seri Windsor Paul John chia sẻ với trang Metro sáng 21.11: "Ủy ban Khiếu nại FIFA giữ nguyên án treo giò 7 cầu thủ Malaysia và phạt tiền sau cáo buộc làm giả giấy tờ. Vì vậy, khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, Malaysia phải cẩn thận để không vi phạm tính độc lập của FAM".

AFC cảnh báo bên thứ 3 không được can thiệp vào công việc của FAM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo ông Datuk Seri Windsor Paul John, Chính phủ Malaysia là một trong những bên có ảnh hưởng lớn nhất trong hệ sinh thái bóng đá nước này. Dù vậy, Tổng thư ký AFC cho rằng Chính phủ Malaysia phải giữ vai trò là hỗ trợ phát triển, chứ không phải quản lý hay quyết định việc điều hành của FAM.

"Dù bất kỳ cơ quan nào của Malaysia cũng không thể can thiệp, không thể đưa ra chỉ thị nào cho FAM. Nếu điều này xảy ra, có thể gây ảnh hưởng đến bộ máy FAM. Khi ấy, tính toàn vẹn của FAM không còn được giữ và chắc chắn cơ quan này sẽ nhận án phạt cực nặng từ FAM, thậm chí là bị đình chỉ toàn bộ hệ thống trong thời gian dài", ông Datuk Seri Windsor Paul John cảnh báo.

Trước khi ông Datuk Seri Windsor Paul John lên tiếng cảnh báo, hôm qua (20.11), Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS), bà Hannah Yeoh cũng nhắc đến nguy cơ FAM bị đình chỉ do có sự can thiệp của bên thứ 3. Bà Hannah Yeoh đánh giá, những việc FAM làm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của Malaysia trong mắt bạn bè quốc tế. Dù vậy, KBS vẫn đang chờ FIFA, không dám đưa ra bất kỳ hành động xử phạt nào liên quan đến nội bộ FAM.

Khủng hoảng của bóng đá Malaysia: Khi màn kịch không còn che được mắt FIFA

Bà Hannah Yeoh bày tỏ: “Với tư cách là Bộ trưởng KBS, tôi vẫn không thể ban hành chỉ thị làm ảnh hưởng đến cơ cấu của FAM, ngay cả khi hiệu suất làm việc của cơ quan này không tốt. Tôi xin đưa ra một ví dụ, rất nhiều CĐV Malaysia đã gửi thư, yêu cầu Bộ trưởng KBS sa thải tất cả các thành viên FAM. Nhưng câu trả lời của tôi là không. Tôi không thể sa thải các thành viên FAM vì điều này sẽ liên quan đến Điều lệ 15c của FIFA. Điều lệ này khẳng định, nếu có bên thứ 3 nhúng tay vào hoạt động của FAM, cơ quan này sẽ bị đình chỉ ngay lập tức”.

Trong khi đó, ông Datuk Christopher Raj, cựu HLV đội U.16 Malaysia và là nhà phân tích thể thao bất ngờ cảnh báo FAM phải cân nhắc cẩn thận hậu quả của việc gửi đơn đến Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Ông cho rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể gây ra những tác động sâu rộng đến bóng đá Malaysia ở mọi cấp độ, từ phát triển cơ sở đến đội tuyển quốc gia.

Ông Datuk Christopher Raj chia sẻ: “Tất cả những gì tôi có thể nói là FAM hoàn toàn có quyền kiện FIFA tại CAS, vì họ đã tuyên bố ý định làm như vậy. Vì vậy, câu hỏi liệu họ có muốn đến CAS hay không không còn được đặt ra nữa, vì Phó chủ tịch FAM Datuk S.Sivasundram đã đưa ra quyết định. Trong vòng 21 ngày họ sẽ tranh tụng tại CAS, lời khuyên duy nhất của tôi dành cho họ là hãy chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ và lời biện hộ của mình”.

FAM phải tìm thêm những bằng chứng để thuyết phục CAS ẢNH: NGỌC LINH

Ông Datuk Christopher Raj nói thêm: “Ngày 19.11. có thông tin cho biết KBS đã chuyển vụ việc này cho Bộ Nội vụ Mđể tiến hành điều tra. Nhưng KBS phải hết sức thận trọng. Nếu FIFA phát hiện bất kỳ sự can thiệp nào, FAM có thể bị đình chỉ, và điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các đơn vị liên quan, bao gồm cả đội trẻ và đội nữ. KBS không được có bất kỳ chỉ dẫn, yêu cầu ra quyết định hay đề xuất nào".