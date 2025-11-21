Ban quản lý đội tuyển Malaysia bị giải tán vì bê bối nghiêm trọng, HLV Shin Tae-yong giải cứu?

Mập mờ giữa CEO của đội tuyển Malaysia và cố vấn

Ông Rob Friend, 44 tuổi, người Canada, vừa phải lên tiếng giải thích và làm rõ vai trò của mình giữa làn sóng tranh cãi về việc nhập tịch cầu thủ "lậu" của bóng đá Malaysia bị FIFA vạch trần sự thật.

Ban quản lý đội tuyển Malaysia từng được cho là tham gia vào quá trình tìm kiếm và tuyển dụng các cầu thủ nhập tịch, nhưng nay phủ nhận. CEO Rob Friend mập mờ vai trò của mình Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, trong phiên điều trần với FIFA và được cơ quan bóng đá thế giới cho biết một cách cụ thể trong đoạn 79, trang 23, của quyết định dài 63 trang, ông Rob Friend đã thừa nhận, mình chỉ là cố vấn cho đội tuyển Malaysia.

"Friend giải thích rằng, ông là cố vấn cho FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia), làm việc tại Canada và chỉ đến Malaysia vào các ngày diễn ra trận đấu. Ông ấy nói rằng, vai trò của mình là hỗ trợ dự án, đặc biệt là trong việc cải thiện các khía cạnh huấn luyện và kỹ thuật", báo cáo của FIFA viết, khi công bố và gửi văn bản chi tiết cho FAM ngày 18.11.

Thông tin này khiến người hâm mộ Malaysia sửng sốt, tức giận cực độ và hoang mang, theo New Straits Times. Họ không biết cụ thể ông Rob Friend rốt cuộc đã đóng vai trò gì, dù trước đó đã được FAM giới thiệu và công bố chính thức là người đứng đầu ban quản lý đội tuyển với chức danh giám đốc điều hành (CEO). Đây là dự án tách biệt và hoạt động độc lập với FAM từ cuối năm 2024. Đáng kể hơn, trong nhiều cuộc phỏng vấn và sự kiện, ông Rob Friend luôn khẳng định mình là CEO của đội tuyển Malaysia.

Ngày 20.11, ông Rob Friend đã phải lên tiếng giải thích trong cuộc phỏng vấn với Timesport, xác nhận mình vẫn là CEO của đội tuyển Malaysia. Nhưng lập luận rằng, có thể FIFA đã hiểu nhầm khi ông giải thích trong phiên điều trần.

"Tôi đã giải thích rằng, tôi cũng đang tham vấn với công ty luật đại diện cho FAM, chỉ đơn giản là để hỗ trợ công tác chuẩn bị cho vụ việc (liên quan vụ nhập tịch cầu thủ). Có vẻ như ngữ cảnh tư vấn này đã được hiểu là "tư vấn" trong bản tóm tắt bằng văn bản của FIFA. Với điều đó, tôi hy vọng sự rõ ràng đã được làm sáng tỏ", Rob Friend giải thích.

Mặc dù vậy, lời giải thích này vẫn không được người hâm mộ Malaysia chấp nhận. Họ cho rằng, có quá nhiều sự mờ ám phía sau sự việc. Trong khi, những báo cáo chi tiết của FIFA với vai trò của Rob Friend đã được làm rõ và do chính ông này thừa nhận.

Đội tuyển Malaysia và HLV Cklamovski cùng FAM, đang nín thở chờ phán quyết xử thua từ AFC sau khi FIFA bác bỏ đơn kháng cáo và công bố mọi chi tiết qua các phiên điều trần, vạch trần mọi sự thật gian lận nhập tịch cầu thủ Ảnh: Ngọc Linh

Cùng diễn biến của vụ việc nhập tịch cầu thủ "lậu" của bóng đá Malaysia ngày càng lún sâu vào bê bối, sau báo cáo chi tiết của FIFA ngày 18.11. Dư luận ở nước này kêu gọi FAM không kháng cáo ra Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), chấp nhận mọi án phạt của FIFA hiện nay, giải tán ủy ban điều hành và tiến hành tổ chức bầu cử bất thường bầu ra chủ tịch mới. Qua đó, cũng cải tổ toàn bộ FAM và các hoạt động liên quan. Trong đó, cũng giải tán cả ban quản lý đội tuyển, thay thế bằng ban huấn luyện mới.

HLV Shin Tae-yong bất ngờ xuất hiện, vì sao?

Theo trang Harian Metro, ứng cử viên sáng giá thay thế có thể là ông Shin Tae-yong, cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc và Indonesia. Ông Shin Tae-yong đang thất nghiệp sau khi bị CLB Ulsan HD sa thải hồi tháng 10. Nhà cầm quân 55 tuổi này hiện có mặt tại Malaysia tham dự một sự kiện bóng đá trẻ kết hợp giữa bóng đá Malaysia và Hàn Quốc ở Subang.

HLV Shin Tae-yong trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Ông bất ngờ được liên hệ đến giải cứu bóng đá Malaysia Ảnh: AFP

Ngay lập tức, ông Shin Tae-yong được báo chí Malaysia dò xét và đề cập khả năng đến dẫn dắt đội tuyển nước này giữa vụ bê bối nhập tịch cầu thủ "lậu" và quá nhiều sự việc bê bối xảy ra, khiến họ vô cùng thất vọng và muốn có một sự thay đổi hoàn toàn.

Theo đó, ông Shin Tae-yong được Harian Metro trích phát biểu: "Tôi đang rỗi việc, nên sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách mới, ở một nơi mới, với bất cứ CLB hay đội tuyển nào. Tôi chưa từng làm việc tại Malaysia. Vì vậy, tôi cũng không thể bình luận gì về bóng đá Malaysia hiện nay. Tuy nhiên, ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia được đánh giá là có hệ thống phát triển có cấu trúc hơn, từ cấp độ đội U.17 cho đến đội tuyển quốc gia".

Báo chí Malaysia ấn tượng với HLV Shin Tae-yong, bởi vì trước sự cố hiện nay với ban quản lý đội tuyển do ông Rob Friend đứng đầu và HLV Cklamovski, một HLV người Hàn Quốc khác là ông Kim Pan-gon cũng đã từng giúp đội tuyển Malaysia có những bước tiến rất chắc chắn trước khi đột ngột chia tay hồi tháng 7.2024.

Ông Shin Tae-yong cũng là người đã đến thay HLV Kim Pan-gon ở CLB Ulsan HD, sau khi chia tay bóng đá Indonesia đầu năm 2025.