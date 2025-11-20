Nóng: Chính phủ Malaysia tạm ngừng cấp kinh phí cho đội tuyển, vẫn không dám 'xóa sổ' FAM vì…

Thông tin trên được bà Hannah Yeoh - Bộ trưởng KBS xác nhận trong cuộc họp ngày 20.11. Bà Hannah Yeoh cho biết, động thái này là một phần quan trọng trong những cải tiến liên tục, nhằm đảm bảo sự phát triển công bằng cho các VĐV nội Malaysia.

"Việc không phân bổ thêm kinh phí cho đội tuyển bóng đá đã được Chính phủ Malaysia đề xuất và cân nhắc kỹ lưỡng trong thời gian qua. Sự phát triển của những VĐV khác cần được quan tâm và ưu tiên nhiều hơn", Bộ trưởng KBS trình bày.



Chính phủ Malaysia sẽ tạm ngừng cấp kinh phí cho đội tuyển bóng đá nước này ẢNH: NGỌC LINH

Chưa dừng lại ở đó, theo đánh giá của bà Hannah Yeoh, việc FAM nhập tịch không đúng thủ tục đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng với uy tín, danh dự Malaysia trong mắt bạn bè quốc. Vì thế, trong tương lai, bất kỳ đơn xin nhập tịch nào của các VĐV hoặc cầu thủ do các hiệp hội thể thao đề xuất lên Bộ Nội vụ (KDN) trước tiên phải được chuyển đến Hội đồng Thể thao quốc gia Malaysia (MSN) xem xét.

Bà Hannah Yeoh chia sẻ: "Thông qua chương trình Phát triển Bóng đá quốc gia (NFDP) hoặc chương trình cơ sở, các quỹ đã được chi đủ để đào tạo ra những VĐV chất lượng. Vì vậy, MSN hiểu rất rõ về nhu cầu của đội tuyển. Chúng tôi sẽ đánh giá một cách toàn diện liệu rằng đội tuyển có cần cầu thủ nhập tịch hay không”.

"Trong buổi họp vào tháng 11.2024, các CLB liên quan đã được thông báo về kế hoạch tuyển dụng cầu thủ nhập tịch. Cả KBS và MSN đều không có quyền ngăn cản nỗ lực của họ nếu họ muốn, vì điều đó đã được FIFA cho phép. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc họp này, nếu họ muốn có cầu thủ nhập tịch trong đội hình, các CLB cần phải tuân theo một quy trình phù hợp để đảm bảo không còn những vấn đề gây tranh cãi như thế này nữa. Đây là hai đề xuất ban đầu mà tôi có thể nêu rõ và KBS sẽ thực hiện các bước liên quan trước khi cuộc điều tra được công bố chi tiết", bà Hannah Yeoh nói thêm.

Việc nhập tịch của Malaysia sẽ được Chính phủ nước này kiểm duyệt gắt gao hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

"KBS không thể ban hành lệnh xử phạt FAM vì sợ FIFA"

Cũng theo tiết lộ của bà Hannah Yeoh, kể từ khi FAM nhận án phạt từ FIFA vì nhập tịch lậu 7 cầu thủ, CĐV Malaysia đã gửi rất nhiều lá thư đến KBS. CĐV Malaysia cho rằng FAM là nguyên nhân chính gây ra vụ việc và tổ chức này phải bị trừng phạt, thậm chí là bị “xóa sổ” khỏi nền thể thao Malaysia.

Khi được hỏi vì sao KBS chưa xử phạt FAM, bà Hannah Yeoh giải thích: “Với tư cách là Bộ trưởng KBS tôi vẫn không thể ban hành chỉ thị làm ảnh hưởng đến cơ cấu của FAM, ngay cả khi hiệu suất làm việc của cơ quan này không tốt. Tôi xin đưa ra một ví dụ, rất nhiều CĐV Malaysia đã gửi thư, yêu cầu Bộ trưởng KBS sa thải tất cả các thành viên FAM. Nhưng câu trả lời của tôi là không. Tôi không thể sa thải các thành viên FAM vì điều này sẽ liên quan đến Điều lệ 15c của FIFA. Điều lệ này khẳng định, nếu có bên thứ 3 nhúng tay vào hoạt động của FAM, cơ quan này sẽ bị đình chỉ ngay lập tức”.

“Hiện KBS đồng ý với những gì Ủy ban Kháng cáo FIFA đã tuyên bố ngày 18.11. Đồng thời, chúng tôi cũng đồng tình với việc FIFA mở rộng điều tra chi tiết vụ việc. Đoạn 141 ghi rõ rằng giấy khai sinh gốc do cầu thủ giao cho người đại diện hoặc bạn bè chưa bao giờ đến tay Chính phủ Malaysia. Tất cả điều này phù hợp với tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ và kết luận của Ủy ban Kháng cáo. Chúng tôi vẫn sẽ phối hợp với Ủy ban điều tra độc lập, làm đến cùng để tìm ra chủ mưu”, Bộ trưởng KBS kết luận.