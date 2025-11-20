Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Nóng: Chính phủ Malaysia tạm ngừng cấp kinh phí cho đội tuyển, vẫn không dám 'xóa sổ' FAM vì…

Văn Trình
Văn Trình
20/11/2025 22:14 GMT+7

Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) cho biết sẽ không có thêm bất kỳ khoản tiền nào được chuyển cho đội tuyển quốc gia nước này cho đến khi niềm tin vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được khôi phục.

Thông tin trên được bà Hannah Yeoh - Bộ trưởng KBS xác nhận trong cuộc họp ngày 20.11. Bà Hannah Yeoh cho biết, động thái này là một phần quan trọng trong những cải tiến liên tục, nhằm đảm bảo sự phát triển công bằng cho các VĐV nội Malaysia.

"Việc không phân bổ thêm kinh phí cho đội tuyển bóng đá đã được Chính phủ Malaysia đề xuất và cân nhắc kỹ lưỡng trong thời gian qua. Sự phát triển của những VĐV khác cần được quan tâm và ưu tiên nhiều hơn", Bộ trưởng KBS trình bày.

Nóng: Chính phủ Malaysia tạm ngừng cấp kinh phí cho đội tuyển, vẫn không dám 'xóa sổ' FAM vì…- Ảnh 1.

Chính phủ Malaysia sẽ tạm ngừng cấp kinh phí cho đội tuyển bóng đá nước này

ẢNH: NGỌC LINH

Chưa dừng lại ở đó, theo đánh giá của bà Hannah Yeoh, việc FAM nhập tịch không đúng thủ tục đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng với uy tín, danh dự Malaysia trong mắt bạn bè quốc. Vì thế, trong tương lai, bất kỳ đơn xin nhập tịch nào của các VĐV hoặc cầu thủ do các hiệp hội thể thao đề xuất lên Bộ Nội vụ (KDN) trước tiên phải được chuyển đến Hội đồng Thể thao quốc gia Malaysia (MSN) xem xét.

Bà Hannah Yeoh chia sẻ: "Thông qua chương trình Phát triển Bóng đá quốc gia (NFDP) hoặc chương trình cơ sở, các quỹ đã được chi đủ để đào tạo ra những VĐV chất lượng. Vì vậy, MSN hiểu rất rõ về nhu cầu của đội tuyển. Chúng tôi sẽ đánh giá một cách toàn diện liệu rằng đội tuyển có cần cầu thủ nhập tịch hay không”.

"Trong buổi họp vào tháng 11.2024, các CLB liên quan đã được thông báo về kế hoạch tuyển dụng cầu thủ nhập tịch. Cả KBS và MSN đều không có quyền ngăn cản nỗ lực của họ nếu họ muốn, vì điều đó đã được FIFA cho phép. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc họp này, nếu họ muốn có cầu thủ nhập tịch trong đội hình, các CLB cần phải tuân theo một quy trình phù hợp để đảm bảo không còn những vấn đề gây tranh cãi như thế này nữa. Đây là hai đề xuất ban đầu mà tôi có thể nêu rõ và KBS sẽ thực hiện các bước liên quan trước khi cuộc điều tra được công bố chi tiết", bà Hannah Yeoh nói thêm.

Nóng: Chính phủ Malaysia tạm ngừng cấp kinh phí cho đội tuyển, vẫn không dám 'xóa sổ' FAM vì…- Ảnh 2.

Việc nhập tịch của Malaysia sẽ được Chính phủ nước này kiểm duyệt gắt gao hơn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

"KBS không thể ban hành lệnh xử phạt FAM vì sợ FIFA"

Cũng theo tiết lộ của bà Hannah Yeoh, kể từ khi FAM nhận án phạt từ FIFA vì nhập tịch lậu 7 cầu thủ, CĐV Malaysia đã gửi rất nhiều lá thư đến KBS. CĐV Malaysia cho rằng FAM là nguyên nhân chính gây ra vụ việc và tổ chức này phải bị trừng phạt, thậm chí là bị “xóa sổ” khỏi nền thể thao Malaysia.

Khi được hỏi vì sao KBS chưa xử phạt FAM, bà Hannah Yeoh giải thích: “Với tư cách là Bộ trưởng KBS tôi vẫn không thể ban hành chỉ thị làm ảnh hưởng đến cơ cấu của FAM, ngay cả khi hiệu suất làm việc của cơ quan này không tốt. Tôi xin đưa ra một ví dụ, rất nhiều CĐV Malaysia đã gửi thư, yêu cầu Bộ trưởng KBS sa thải tất cả các thành viên FAM. Nhưng câu trả lời của tôi là không. Tôi không thể sa thải các thành viên FAM vì điều này sẽ liên quan đến Điều lệ 15c của FIFA. Điều lệ này khẳng định, nếu có bên thứ 3 nhúng tay vào hoạt động của FAM, cơ quan này sẽ bị đình chỉ ngay lập tức”.

“Hiện KBS đồng ý với những gì Ủy ban Kháng cáo FIFA đã tuyên bố ngày 18.11. Đồng thời, chúng tôi cũng đồng tình với việc FIFA mở rộng điều tra chi tiết vụ việc. Đoạn 141 ghi rõ rằng giấy khai sinh gốc do cầu thủ giao cho người đại diện hoặc bạn bè chưa bao giờ đến tay Chính phủ Malaysia. Tất cả điều này phù hợp với tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ và kết luận của Ủy ban Kháng cáo. Chúng tôi vẫn sẽ phối hợp với Ủy ban điều tra độc lập, làm đến cùng để tìm ra chủ mưu”, Bộ trưởng KBS kết luận.

Tin liên quan

Quốc hội Malaysia cực nóng vì bê bối nhập tịch lậu, đội tuyển Việt Nam được nhắc tại nghị trường

Quốc hội Malaysia cực nóng vì bê bối nhập tịch lậu, đội tuyển Việt Nam được nhắc tại nghị trường

Theo trang Metro, việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt tại Quốc hội nước này.

Play-off liên lục địa căng thẳng, đội tuyển Ý nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026

'Hậu quả từ vụ FAM kiện ra CAS có thể hủy hoại cả nền bóng đá Malaysia!'

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia FIFA FAM nhập tịch lậu án phạt tòa án chính phủ Quốc hội bộ trưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận