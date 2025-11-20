'Hậu quả từ vụ FAM kiện ra CAS có thể hủy hoại cả nền bóng đá Malaysia!'

Không có cơ sở để FAM theo kiện ra CAS, đừng vì một cá nhân mà hủy hoại bóng đá Malaysia

Theo cựu Tổng thư ký FAM, ông Seri Azzuddin Ahmad, việc cơ quan này vẫn quyết kiện FIFA đến cùng, lập hồ sơ lên CAS vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" đã bị vạch trần toàn bộ sự thật là hành động "không phù hợp!".

Trong khi đó, chuyên gia luật thể thao, ông Richard Wee, nhấn mạnh rằng "FAM sẽ gặp thách thức cực lớn nếu họ đưa vấn đề này ra CAS. Trong đó, hậu quả từ vụ kiện có thể hủy hoại cả nền bóng đá Malaysia!".

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. Dư luận kêu gọi FAM nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố! Ảnh: Ngọc Linh

"Đã quá đủ rồi! Hãy lên tiếng, cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra, và xin lỗi", ông Seri Azzuddin Ahmad bức xúc bày tỏ khi trả lời phỏng vấn nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena ngày 19.11.

Cũng theo ông Seri Azzuddin Ahmad, sau khi FIFA công bố công khai và gửi văn bản chi tiết dài đến 63 trang cho FAM vạch trần toàn bộ sự thật việc làm giả giấy tờ vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" ngày 18.11. Ông cực kỳ rất thất vọng và coi đây là một sự ô nhục lớn hơn. Do đó, ông cảm thấy việc cơ quan quản lý bóng đá Malaysia vẫn quyết đưa vụ việc ra CAS là hoàn toàn không phù hợp.

FAM thừa nhận chỉnh sửa gấp rút giấy khai sinh cầu thủ để hoàn thiện hồ sơ

"Đây là thời điểm FAM xuống dốc nhất trên mọi phương diện. Mức phạt của FIFA với sự việc nghiêm trọng như thế này là cực kỳ thấp, và cũng bởi vì chúng ta chưa bao giờ gặp phải vấn đề này kể từ khi FAM được thành lập. Không chỉ FAM, mà còn khiến cả đất nước Malaysia xấu hổ.

Vì vậy, chúng ta không nên đưa ra bất cứ thông tin nào có thể dẫn đến một chiều hướng khác. Hãy đứng ra và cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra hoặc xin lỗi người hâm mộ và chính phủ Malaysia về những điều mà các ông (Ban chấp hành FAM) đã thiếu sót và mắc sai lầm. Nên nhớ, chính phủ đã đóng góp rất nhiều trong việc hỗ trợ sự phát triển của bóng đá Malaysia", ông Seri Azzuddin Ahmad nhấn mạnh.

Cũng theo ông Seri Azzuddin Ahmad, việc FAM không nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc, vẫn mù quáng chạy theo lợi ích cá nhân, bao che cho nhân vật chủ chốt vụ bê bối nhập tịch, theo kiện ra CAS vốn đã cầm chắc sự thất bại. Qua đó, sẽ đẩy bóng đá Malaysia rơi vào tình thế nguy hiểm hơn như bị cấm vận dài hạn, dừng mọi hoạt động bóng đá, vì "vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng sau khi FIFA chính thức yêu cầu sự giúp đỡ từ các cơ quan của các quốc gia liên quan", ông Seri Azzuddin Ahmad cho biết thêm.

Tình thế 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đến nay diễn biến đầy bất lợi, một số đã bị CLB thanh lý hợp đồng. Họ cũng hết cơ hội thi đấu cho đội tuyển Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, FIFA đã công bố một báo cáo chi tiết dài 63 trang về quyết định của Ủy ban Kháng cáo được công bố vào ngày 3.11. Trong đó, Điều 304 là một trong những điều khoản thu hút sự chú ý vì vụ việc cần được điều tra bởi các cơ quan hình sự liên quan đến năm quốc gia, cụ thể là Tây Ban Nha, Argentina, Hà Lan, Brazil và Malaysia, theo Astro Arena.

FIFA khiến FAM bị phơi bày hoàn toàn

Trong khi đó, chuyên gia phân tích thể thao Pekan Ramli chỉ trích: "FIFA đã vạch trần hành vi sai trái của FAM, khiến họ trắng tay và bị phơi bày hoàn toàn". "FIFA đã đưa ra một báo cáo toàn diện, và giọng điệu của họ cho thấy họ tức giận và thất vọng với FAM", ông Pekan Ramli cho biết thêm.

Cũng theo vị chuyên gia này: "FIFA đang nói rằng 'Các ông đã nói dối'. Đây là một sự việc đáng xấu hổ liên quan đến các cơ quan chính phủ và đặt ra những câu hỏi về quản trị. Thật đáng thất vọng, và FIFA rất buồn vì không ai phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. FIFA muốn có hành động trừng phạt những cá nhân chịu trách nhiệm và yêu cầu FAM không bao che cho bất kỳ ai. FAM cần phải nghĩ đến bóng đá Malaysia, chứ không phải một số cá nhân cụ thể nào. Sai trái vẫn là sai trái; không thể nào biện minh được", ông Pekan Ramli khẳng định.

Cùng diễn biến, hầu hết dư luận ở Malaysia và người hâm mộ bóng đá nước này đều không tin khả năng FAM sẽ thắng kiện tại CAS. Nếu FAM vẫn đưa vụ việc ra CAS, thì đó chắc chắn sẽ là một thất bại nhục nhã nữa, đẩy bóng đá nước này vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn và không lối thoát.

Theo diễn biến, sau khi FAM nhận quyết định bằng văn bản từ FIFA chính thức ngày 18.11, họ có 21 ngày (đến ngày 8.12) để xem xét các hồ sơ này và quyết định nộp đơn kháng cáo lên CAS hay không.