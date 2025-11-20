Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Quốc hội Malaysia cực nóng vì bê bối nhập tịch lậu, đội tuyển Việt Nam được nhắc tại nghị trường

Văn Trình
Văn Trình
20/11/2025 20:45 GMT+7

Theo trang Metro, việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt tại Quốc hội nước này.

Tranh luận gay gắt xảy ra ở Quốc hội Malaysia vì vấn đề nhập tịch lậu

Theo trang Metro, hôm nay (20.11), Quốc hội Malaysia tổ chức phiên họp giải trình Dự luật Cung ứng (RUU) 2026 tại Ủy ban Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS). Trong cuộc họp, nhiều đại biểu đều tranh luận, nhấn mạnh việc FAM phải nhận án phạt từ FIFA đã dẫn đến uy tín của Malaysia bị suy giảm nghiêm trọng. Thậm chí, nếu không giải quyết nhanh chóng, hệ lụy từ vấn đề này gây ra với Malaysia còn lớn hơn.

Cuộc tranh luận được khởi xướng bởi ông Ramkarpal Singh (Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho Bukit Gelugor). Ông cho rằng vụ bê bối cầu thủ nhập tịch hiện đã không chỉ là vấn đề chuyên môn, liên quan đến thể thao mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Malaysia trong mắt thế giới.

"Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đồng ý rằng bóng đá và thể thao nói chung không nên liên quan đến chính trị. Tôi rất đam mê thể thao, và khi chứng kiến sự phát triển của bóng đá quốc gia tụt dốc đến mức này, tôi cảm thấy rất buồn và chán nản. Chúng ta không thể để tình trạng này tiếp diễn. Đó là lý do tại sao tôi nhân cơ hội này hỏi Bộ trưởng liệu có bất kỳ biện pháp, đề xuất hoặc khuyến nghị cụ thể nào có thể được thực hiện để đảm bảo phẩm giá của chúng ta được bảo vệ trong tương lai và để những sự việc như thế này không xảy ra nữa không?", ông Ramkarpal Singh đặt câu hỏi.

Quốc hội Malaysia cực nóng vì bê bối nhập tịch lậu, đội tuyển Việt Nam được nhắc tại nghị trường- Ảnh 1.

Vụ nhập tịch lậu gây ra phẫn nộ lớn trong dư luận Malaysia

ẢNH: NGỌC LINH

Vấn đề tương tự cũng được ông Afnan Hamimi Taib Azamudden - thành viên Hạ viện Malaysia đề cập. Ông Afnan Hamimi Taib Azamudden mô tả vụ bê bối này là sự thất bại về lòng tin và tính chính trực trong việc quản lý bóng đá quốc gia. Ông Afnan Hamimi Taib Azamudden đánh giá, tác động của vụ việc không hề nhỏ vì nó có thể ảnh hưởng đến vị thế của đất nước, đặc biệt khi FIFA đang mở rộng điều tra nhằm tìm ra chủ mưu thật sự.

“Nhằm giúp giải quyết vấn đề, tôi đề xuất thành lập một ủy ban đặc biệt về tính chính trực trong thể thao quốc gia với sự tham gia của 5 cơ quan gồm: Đài Truyền hình quốc gia (KBS), Cục Đăng ký quốc gia (JPN), Bộ Nội vụ (KDN), Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM), Tổng Chưởng lý, đại diện FIFA và các chuyên gia liên quan”, ông Afnan Hamimi Taib Azamudden bày tỏ.

"Ngoài ra, cần tiến hành kiểm toán toàn diện FAM, thực hiện cải cách cơ cấu FAM; đánh giá lại các nguyên tắc nhập tịch, bao gồm tính phù hợp của các chính sách hiện hành kể từ năm 2010 và thúc đẩy phát triển tài năng địa phương bằng cách đảm bảo rằng các vấn đề về tính chính trực không tiếp tục làm suy yếu tương lai của bóng đá quốc gia", ông Afnan Hamimi Taib Azamudden nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Malaysia yêu cầu FAM nên dừng việc gửi đơn đến CAS, chấp nhận thất bại

Theo trang Metro: "Ngoài việc tranh luận gay gắt về ảnh hưởng do án phạt mà FIFA ban hành gây ra với Malaysia, nhiều Đại biểu Quốc hội Malaysia yêu cầu FAM nên dừng việc gửi đơn kiện đến Tòa án Trọng tài quốc tế (CAS). FIFA có đủ chứng cứ và FAM hiện gần như không còn cửa thắng".

Sau khi nhận những câu hỏi chất vấn, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh thừa nhận, FAM có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nặng hơn vì làm giả giấy tờ.

"Theo quy định hiện hành của AFC, kết quả trận đấu sẽ bị hủy bỏ, đội đối phương (đội tuyển Việt Nam và Nepal) sẽ được cộng ba điểm và ba bàn thắng. Đồng thời, Ủy ban kỷ luật AFC có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung”, bà Hannah Yeoh bày tỏ.

Quốc hội Malaysia cực nóng vì bê bối nhập tịch lậu, đội tuyển Việt Nam được nhắc tại nghị trường- Ảnh 2.

FAM bị yêu cầu dừng việc kiện lên CAS vì sẽ không thành công

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Bà Hannah Yeoh nhấn mạnh: "FAM phải chuẩn bị cho khả năng CAS có thể phán quyết bất lợi cho họ và hình phạt có thể tăng lên. AFC đã thông báo cho FIFA quyết định trước ngày 31.3.2026, tức hạn chót cho vòng loại Asian Cup”.

"Tôi đã yêu cầu Ủy viên thể thao xem xét và hợp tác để có hành động dựa trên bất kỳ phát hiện nào nhằm đảm bảo rằng sự việc này sẽ không xảy ra nữa. Phạm vi cuộc điều tra của Ủy ban độc lập là xem xét các quy trình nội bộ và quy trình vận hành tiêu chuẩn của FAM trong việc quản lý tài liệu của 7 cầu thủ nhập tịch bị đình chỉ. Mục đích là để đảm bảo những sai sót như vậy sẽ không xảy ra nữa”, bà Hannah Yeoh chia sẻ thêm.

Tin liên quan

'Hậu quả từ vụ FAM kiện ra CAS có thể hủy hoại cả nền bóng đá Malaysia!'

'Hậu quả từ vụ FAM kiện ra CAS có thể hủy hoại cả nền bóng đá Malaysia!'

Làn sóng phản đối Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tăng mạnh, sau khi tổ chức này vẫn quyết theo đuổi vụ kiện cầu thủ nhập tịch 'lậu' đã bị FIFA vạch trần toàn bộ sự thật ra Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Bảng xếp hạng FIFA tháng 11 biến động nhẹ, vì sao đội tuyển Việt Nam chỉ tăng một bậc?

Vụ Malaysia nhập tịch cầu thủ 'lậu': Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể thao

Khám phá thêm chủ đề

nhập tịch lậu Malaysia tòa án CAS FIFA FAM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận