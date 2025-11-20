Quốc hội Malaysia cực nóng vì bê bối nhập tịch lậu, đội tuyển Việt Nam được nhắc tại nghị trường

Tranh luận gay gắt xảy ra ở Quốc hội Malaysia vì vấn đ ề nhập tịch lậu

Theo trang, hôm nay (20.11), Quốc hội Malaysia tổ chức phiên họp giải trình Dự luật Cung ứng (RUU) 2026 tại Ủy ban Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS). Trong cuộc họp, nhiều đại biểu đều tranh luận, nhấn mạnh việc FAM phải nhận án phạt từ FIFA đã dẫn đến uy tín của Malaysia bị suy giảm nghiêm trọng. Thậm chí, nếu không giải quyết nhanh chóng, hệ lụy từ vấn đề này gây ra với Malaysia còn lớn hơn.

Cuộc tranh luận được khởi xướng bởi ông Ramkarpal Singh (Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho Bukit Gelugor). Ông cho rằng vụ bê bối cầu thủ nhập tịch hiện đã không chỉ là vấn đề chuyên môn, liên quan đến thể thao mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Malaysia trong mắt thế giới.

"Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đồng ý rằng bóng đá và thể thao nói chung không nên liên quan đến chính trị. Tôi rất đam mê thể thao, và khi chứng kiến sự phát triển của bóng đá quốc gia tụt dốc đến mức này, tôi cảm thấy rất buồn và chán nản. Chúng ta không thể để tình trạng này tiếp diễn. Đó là lý do tại sao tôi nhân cơ hội này hỏi Bộ trưởng liệu có bất kỳ biện pháp, đề xuất hoặc khuyến nghị cụ thể nào có thể được thực hiện để đảm bảo phẩm giá của chúng ta được bảo vệ trong tương lai và để những sự việc như thế này không xảy ra nữa không?", ông Ramkarpal Singh đặt câu hỏi.

Vụ nhập tịch lậu gây ra phẫn nộ lớn trong dư luận Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Vấn đề tương tự cũng được ông Afnan Hamimi Taib Azamudden - thành viên Hạ viện Malaysia đề cập. Ông Afnan Hamimi Taib Azamudden mô tả vụ bê bối này là sự thất bại về lòng tin và tính chính trực trong việc quản lý bóng đá quốc gia. Ông Afnan Hamimi Taib Azamudden đánh giá, tác động của vụ việc không hề nhỏ vì nó có thể ảnh hưởng đến vị thế của đất nước, đặc biệt khi FIFA đang mở rộng điều tra nhằm tìm ra chủ mưu thật sự.

“Nhằm giúp giải quyết vấn đề, tôi đề xuất thành lập một ủy ban đặc biệt về tính chính trực trong thể thao quốc gia với sự tham gia của 5 cơ quan gồm: Đài Truyền hình quốc gia (KBS), Cục Đăng ký quốc gia (JPN), Bộ Nội vụ (KDN), Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM), Tổng Chưởng lý, đại diện FIFA và các chuyên gia liên quan”, ông Afnan Hamimi Taib Azamudden bày tỏ.

"Ngoài ra, cần tiến hành kiểm toán toàn diện FAM, thực hiện cải cách cơ cấu FAM; đánh giá lại các nguyên tắc nhập tịch, bao gồm tính phù hợp của các chính sách hiện hành kể từ năm 2010 và thúc đẩy phát triển tài năng địa phương bằng cách đảm bảo rằng các vấn đề về tính chính trực không tiếp tục làm suy yếu tương lai của bóng đá quốc gia", ông Afnan Hamimi Taib Azamudden nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Malaysia yêu cầu FAM nên dừng việc gửi đơn đến CAS, chấp nhận thất bại

Theo trang Metro: "Ngoài việc tranh luận gay gắt về ảnh hưởng do án phạt mà FIFA ban hành gây ra với Malaysia, nhiều Đại biểu Quốc hội Malaysia yêu cầu FAM nên dừng việc gửi đơn kiện đến Tòa án Trọng tài quốc tế (CAS). FIFA có đủ chứng cứ và FAM hiện gần như không còn cửa thắng".

Sau khi nhận những câu hỏi chất vấn, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh thừa nhận, FAM có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nặng hơn vì làm giả giấy tờ.

"Theo quy định hiện hành của AFC, kết quả trận đấu sẽ bị hủy bỏ, đội đối phương (đội tuyển Việt Nam và Nepal) sẽ được cộng ba điểm và ba bàn thắng. Đồng thời, Ủy ban kỷ luật AFC có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung”, bà Hannah Yeoh bày tỏ.

FAM bị yêu cầu dừng việc kiện lên CAS vì sẽ không thành công ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Bà Hannah Yeoh nhấn mạnh: "FAM phải chuẩn bị cho khả năng CAS có thể phán quyết bất lợi cho họ và hình phạt có thể tăng lên. AFC đã thông báo cho FIFA quyết định trước ngày 31.3.2026, tức hạn chót cho vòng loại Asian Cup”.

"Tôi đã yêu cầu Ủy viên thể thao xem xét và hợp tác để có hành động dựa trên bất kỳ phát hiện nào nhằm đảm bảo rằng sự việc này sẽ không xảy ra nữa. Phạm vi cuộc điều tra của Ủy ban độc lập là xem xét các quy trình nội bộ và quy trình vận hành tiêu chuẩn của FAM trong việc quản lý tài liệu của 7 cầu thủ nhập tịch bị đình chỉ. Mục đích là để đảm bảo những sai sót như vậy sẽ không xảy ra nữa”, bà Hannah Yeoh chia sẻ thêm.