Play-off liên lục địa căng thẳng, đội tuyển Ý nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026

Buổi bốc thăm vòng play-off của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) được tổ chức lúc 19 giờ (giờ Việt Nam), tại Zurich, Thụy Sĩ. Đây là vòng đấu cuối cùng để tìm ra 6 chủ nhân của các tấm vé còn lại tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

2 chiếc vé hấp dẫn của vòng play-off liên lục địa

Buổi bốc thăm được bắt đầu bằng vòng play-off liên lục địa. Nhóm đấu này gồm 6 đội tuyển Bolivia, Iraq, Jamaica, New Caledonia, Suriname và DR Congo, tranh 2 suất đến World Cup. Theo FIFA, vì có vị trí cao hơn các đội còn lại nên đội tuyển Iraq (đại diện châu Á, xếp hạng 57 thế giới) và DR Congo (châu Phi, hạng 60 thế giới) sẽ vào thẳng chung kết, chỉ cần đấu 1 trận xác định vé dự World Cup 2026.

Còn lại, 4 đội gồm Jamaica (hạng 68), Bolivia (76), Suriname (126) và New Caledonia (150) phải thi đấu vòng bán kết. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển New Caledonia sẽ gặp Jamaica ở cặp bán kết đầu tiên và đội chiến thắng sẽ đối đầu với DR Congo. Trong khi đó, cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa Bolivia và Suriname. Đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ đối đầu với đội tuyển Iraq.

Dự kiến, vòng play-off liên lục địa sẽ đấu trận bán kết ngày 23.3 và trận chung kết vào ngày 31.3.2026. Tất cả các trận đấu cũng sẽ diễn ra tại Mexico.

Các cặp đấu của vòng play-off liên lục địa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đội tuyển Ý đối mặt với nguy cơ vắng mặt 3 kỳ World Cup liên tiếp

Ở khu vực châu Âu, vòng play-off tìm ra 4 chiếc vé đến với World Cup 2026 hứa hẹn kịch tính không kém. Vòng đấu này có sự góp mặt của 16 đội tuyển, gồm 12 đội nhì bảng từ các bảng vòng loại châu Âu và 4 đội đứng đầu UEFA Nations League 2024 - 2025. Các đội nhì bảng là: Albania, Bosnia & Herzegovina, CH Czech, Đan Mạch, Ý, Kosovo, Ba Lan, Ireland, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Xứ Wales. Trong khi đó, các đội đủ điều kiện thông qua Nations League là Romania, Thụy Điển, Bắc Ireland, Bắc Macedonia.

Theo thể thức của FIFA, 16 đội được chia thành 4 nhóm hạt giống: Nhóm hạt giống số 1 có Ý, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Nhóm này sẽ được bốc thăm gặp các đối thủ ở nhóm 4 là Romania, Thụy Điển, Bắc Macedonia và Bắc Ireland. Các đội nhóm 2 gồm Ba Lan, Xứ Wales, CH Czech và Slovakia sẽ bốc thăm gặp nhóm 3 gồm Ireland, Albania, Bosnia & Herzegovina và Kosovo.

Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển Ý nằm ở nhánh A và gặp đội tuyển Bắc Ireland ở bán kết. Nếu thắng trong cặp đấu này, Ý sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Xứ Wales và Bosnia & Herzegovina. Sau 2 lần vắng mặt liên tiếp ở sân chơi World Cup, đây tiếp tục được xem là thử thách lớn với đội bóng áo thiên thanh khi các đội nằm trong nhánh này đều có lực lượng thuộc tốp khá ở châu Âu.

Đội tuyển Ý tiếp tục rơi vào nhánh đấu khó ẢNH: REUTERS

Ở nhánh B, hạt giống số 1 là đội tuyển Ukraine sẽ chạm trán đối thủ rất mạnh là Thụy Điển. Nếu vượt qua Thụy Điển, Ukraine sẽ đụng độ đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Ba Lan và Albania.

Ở nhánh C, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ gặp Romania tại bán kết. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ vào chung kết, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Slovakia và Kosovo.

Ở nhánh đấu cuối cùng, đội tuyển Đan Mạch chạm trán Bắc Macedonia và tìm ra đội vào chung kết, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển CH Czech và Ireland.

Dự kiến, vòng play-off châu Âu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, một lượt đi và một lượt về. Các hạt giống hàng đầu sẽ thi đấu vòng bán kết play-off trên sân nhà. Ở mỗi vòng, đội chiến thắng bán kết vào chung kết play-off. Mỗi trận chung kết có bốc thăm trước để xác định đội chiến thắng bán kết thi đấu trên sân nhà. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 26.3, trong khi trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 31.3.2026.