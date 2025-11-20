Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đại biểu tranh luận đưa đào tạo y tế về Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng khẳng định 'không ôm đồm'

Mai Hà
Mai Hà
20/11/2025 18:03 GMT+7

Trước việc nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn, lo lắng việc giao đào tạo lĩnh vực y tế về Bộ GD-ĐT quản lý, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định bộ 'không ôm đồm' và công tác đào tạo chuyên môn y tế vẫn thuộc Bộ Y tế.

Cuối phiên thảo luận tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV, chiều 20.11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã dành hơn 10 phút để giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức nói "rất buồn" vì nhiều góp ý của các đại biểu về y tế đã không được cơ quan soạn thảo tiếp thu. Ông và nhiều đại biểu cũng bày tỏ lo lắng khi đưa lĩnh vực rất đặc thù là đào tạo y tế về Bộ GD-DT quản lý sẽ không phù hợp. 

Tranh luận đưa đào tạo y tế về Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng khẳng định 'không ôm đồm' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn

ẢNH: GIA HÂN

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã dành phần lớn thời lượng giải trình để làm rõ việc đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe. 

Theo ông, việc đào tạo này, từ xưa đến nay vẫn tiến hành bình thường. Luật Giáo dục đại học không can thiệp vào việc quản lý và đào tạo chuyên khoa y tế. Luật chỉ quy định những nguyên tắc chung đối với đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của các ngành, các lĩnh vực trong đúng phạm vi quản lý nhà nước mà Bộ GD-ĐT được giao. 

"Các chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa là đào tạo năng lực và kỹ năng chuyên môn sâu sau đại học thuộc quản lý của Bộ Y tế", ông Sơn nêu.

Đại biểu Nguyễn Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) cũng cho rằng, đào tạo chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, hay bác sĩ nội trú được kế thừa từ hệ thống Pháp và duy trì hơn 50 năm qua, do Bộ Y tế quản lý và các trường đại học y, dược tổ chức đào tạo.

Giải trình điều này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nói, việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 vẫn do Bộ Y tế tổ chức đào tạo từ xưa đến nay. 

"Bộ GD-ĐT không can thiệp vào việc đào tạo các bác sĩ chuyên khoa này. Trong dự thảo luật Giáo dục đại học chỉnh sửa tại điều 8 khoản 2 đã đưa vào rằng, chương trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực khoa học sức khỏe, các bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý", ông Sơn nói và khẳng định Bộ GD-ĐT không ôm đồm việc này. 

"Bộ GD-ĐT cũng chưa từng có ý tưởng đưa các trường đại học của Bộ Y tế về quản lý để đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2", Bộ trưởng Sơn khẳng định.

Ông cho hay, việc phê chuẩn chương trình đào tạo hiện nay do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế tổ chức soạn thảo chuẩn chương trình đào tạo. "Cần phân biệt rõ ràng giữa quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và quản lý chuyên môn. Bộ GD-ĐT quản lý nhà nước bằng các văn bản quy định theo luật. Điều đó không mâu thuẫn với việc các tổ chức, đơn vị chuyên ngành đặc thù quản lý các lĩnh vực của mình", ông Sơn nêu. 

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng cho biết, ông chia sẻ rõ ràng để tránh nói "Bộ GD-ĐT không tiếp thu gì cả. Điều đó có thể khiến cho một người buồn, nhưng chúng tôi làm việc có nguyên tắc và chịu trách nhiệm về nguyên tắc của mình".

Tranh luận đưa đào tạo y tế về Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng khẳng định 'không ôm đồm' - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu

ẢNH: GIA HÂN

Sự cao quý của giáo dục không tự nhiên sinh ra

Về quá trình xây dựng 3 dự án luật Giáo dục, luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết đã thành lập một ban chỉ đạo thống nhất để xem xét tổng thể, giảm thiểu sự chồng chéo hoặc mâu thuẫn, tạo thành sự liên thông trong 3 luật. 

Cụ thể, luật Giáo dục được xem là có tính chất nền tảng, còn các luật khác có tính chất theo các mảng. Giáo dục nghề nghiệp sẽ là những lĩnh vực đặc thù của từng lĩnh vực...

Về phía các nhà giáo, chúng tôi thấu hiểu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Nhiệm vụ rất nặng nề và cũng nhiều thách thức. Chúng tôi thấu hiểu sự vinh quang và cao quý của nghề nghiệp không tự nhiên sinh ra và nghiễm nhiên bền vững mãi mãi. Nó không thuần túy từ sự ưu ái vô điều kiện nào, mà chỉ có được bằng sự nỗ lực của chính bản thân các nhà giáo, luôn luôn phụ thuộc vào các nhà giáo. 

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn

Trước đó, góp ý cho chủ trương đại học vùng, đại biểu Trương Xuân Cừ (đoàn Hà Nội) dẫn câu chuyện Đại học Thái Nguyên và cho hay, đại học vùng đã phát huy hiệu quả rất lớn trong giai đoạn trước đây về công tác đào tạo nhân lực cho các tỉnh miền núi phía bắc. Song, hiện nay, đại học vùng đã bộc lộ một số hạn chế. 

Thông tin với các đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay, đại học vùng hiện nay phân tán bên trong gần chục cơ sở, đơn vị thành viên, đi ngược nghị quyết của Quốc hội là giảm đầu mối, giảm cơ sở phân tán. 

Song, nếu đại học vùng tách ra sẽ thành mấy chục đơn vị, các mảnh ghép nhỏ còn phân tán hơn nữa. Do đó, phải hết sức phải cân nhắc. 

"Nếu cấu trúc bên trong nặng nề, điều đó phải khắc phục và phải tìm ra điểm trung gian đã lỗi chỗ nào để giải quyết", Bộ trưởng Sơn nói và khẳng định sẽ xem xét kỹ nội dung này.

