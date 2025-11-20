Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đại biểu Quốc hội: Bác sĩ trường tuyển sinh 25 - 28 điểm không thể như trường 15 điểm

Mai Hà
Mai Hà
20/11/2025 16:14 GMT+7

Đại biểu Quốc hội cho rằng, không thể để một bác sĩ được đào tạo từ trường tuyển sinh 25 - 28 điểm cũng như một bác sĩ trúng tuyển từ hình thức xét tuyển hoặc điểm tuyển sinh chỉ 15 điểm.

Chiều 20.11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về 3 dự án luật Giáo dục, Giáo dục đại học (sửa đổi) và Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Nội trú là tinh hoa ngành y, không thể xem là chứng chỉ hành nghề

Góp ý cho dự án luật Giáo dục đại học (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Trí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết "rất buồn" khi đọc báo cáo của cơ quan soạn thảo. Theo ông, những giải trình về "chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và nội trú hoàn toàn không đúng" với thực tế, không thể xem như chứng chỉ hành nghề. 

Bác sĩ trường 25 - 28 điểm không thể như bác sĩ xét tuyển 15 điểm - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Trí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế

ẢNH: PHẠM THẮNG

Cụ thể, ông Thức cho hay, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ gần như chia làm 2 nhóm tương đối. Nhóm đầu tiên sẽ đi vào hướng giảng dạy ở các trường đại học, học thiên về thạc sĩ, tiến sĩ. Nhóm thứ hai sẽ đi về làm việc tại bệnh viện là học thực hành, sẽ học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và nội trú. 

Lực lượng nội trú là tinh hoa của tinh hoa trong ngành y. Xem chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và nội trú như đào tạo chứng chỉ hành nghề hoàn toàn không chính xác

Cạnh đó, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, đào tạo trong ngành y tế luôn phải gắn liền với bệnh viện. Giáo dục lĩnh vực sức khỏe phải do Bộ Y tế quản lý

"Bộ Y tế không giành việc, nhưng nếu dự thảo được thông qua, nghiễm nhiên giáo dục sức khỏe do Bộ GD-ĐT quản lý, kể cả chương trình giáo dục sức khỏe cũng do Bộ trưởng GD-ĐT phê duyệt. Điều này rất đáng lo ngại", ông Thức nêu.

Cho biết nhiều góp ý của đại biểu ngành y đã không được tiếp thu trong báo cáo giải trình của cơ quan soạn thảo, đại biểu Nguyễn Trí Thức băn khoăn khi những điều này đều liên quan hệ trọng tới ngành y trong tương lai. 

Tranh luận về đề xuất đưa đào tạo y tế về Bộ GD-ĐT quản lý

"Không thể nào đào tạo ra một bác sĩ tách rời bệnh viện được. Năm thứ hai, sinh viên y khoa phải gắn liền bệnh viện", ông Thức nói và cho rằng người bác sĩ phải xem bệnh nhân là ông thầy lớn nhất của đời mình chứ không phải quyển sách. Sinh viên nào càng ôm sách ra trường càng yếu tay nghề. Sinh viên nào lăn lộn trực gác, thực tập, theo thầy dạy học thực hành, em đó sẽ rất giỏi trong tương lai.

Một bất cập khác hiện nay là mở mã ngành về y lại do Bộ GD-ĐT cấp chứ không phải do Bộ Y tế. Điều này dẫn đến Bộ Y tế không kiểm soát được. "Chất lượng các trường y tư nhân nhiều nơi chưa đạt yêu cầu", ông Thức nêu.

Do đó, ông đề nghị bổ sung quy định Bộ Y tế là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện nội dung nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo chuyên sâu đặc thù sau đại học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. 

Bác sĩ trường 25 - 28 điểm không thể như bác sĩ xét tuyển 15 điểm - Ảnh 2.

Đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên)

ẢNH: PHẠM THẮNG

Cùng quan điểm này, đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) cho rằng, bên cạnh mô hình thạc sĩ, tiến sĩ còn có chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và bác sĩ nội trú. Mô hình này được kế thừa từ hệ thống Pháp và duy trì hơn 50 năm qua, do Bộ Y tế quản lý và các trường đại học y, dược tổ chức đào tạo.

Bà Thu cũng đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc ban hành các quy định liên quan đến đào tạo đại học, sau đại học các chuyên ngành lĩnh vực sức khỏe.

Liên quan đến quy định thành lập, chia, tách trường, đại biểu Khánh Thu bày tỏ băn khoăn bởi điều này không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng mà còn cả năng lực, trình độ giảng viên. Do đó, việc bổ sung quy định nguyên tắc ngay trong luật là hết sức cần thiết.

"Chất lượng một thế hệ đào tạo ra rất quan trọng. Không thể để một bác sĩ được đào tạo từ trường tuyển sinh 25 - 28 điểm cũng như một bác sĩ trúng tuyển từ hình thức xét tuyển hoặc điểm tuyển sinh chỉ 15 điểm", bà Thu nêu. 

Nữ đại biểu đề nghị trong luật cần bổ sung quy định đối với các cơ sở đào tạo lĩnh vực sức khỏe phải đảm bảo cơ sở thực hành nghề (bệnh viện thực hành; không phải chỉ các phòng thí nghiệm và trung tâm tiền lâm sàng như quy định hiện nay) nhằm đáp ứng tính chất đặc thù của ngành và hội nhập quốc tế. 

