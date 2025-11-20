Đề xuất bắt buộc công khai 100% khoản thu dịch vụ giáo dục

Đúng ngày Nhà giáo Việt Nam, Quốc hội dành nguyên ngày để thảo luận tại hội trường về 3 dự án luật: Giáo dục, Giáo dục đại học sửa đổi, Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu Quốc hội đã dành những lời tri ân, lời chúc tốt đẹp nhất cho đội ngũ nhà giáo trên cả nước.

Nên miễn phí sách giáo khoa ngay từ năm học tới

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) ẢNH: GIA HÂN

Góp ý cho luật Giáo dục, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP.HCM) cho biết, giáo viên phổ thông hiện nay là lực lượng chịu sức ép lớn từ các khoản thu, chi ngoài học phí của nhà trường. Vì vậy, ông đề nghị bổ sung quy định bắt buộc công khai 100% khoản thu dịch vụ giáo dục, kể cả dịch vụ hỗ trợ giáo dục, nhằm bảo đảm giáo viên không bị đặt vào thế phải giải thích thay cho nhà trường.

"Minh bạch hóa tài chính là biện pháp quan trọng để bảo vệ danh dự, tinh thần và thời gian của giáo viên", đại biểu Hùng nêu.

Về chủ trương miễn phí sách giáo khoa, đại biểu đoàn TP.HCM đề nghị Chính phủ ngay từ năm học 2026 - 2027 cung cấp miễn phí, không thu tiền sách giáo khoa đối với các cấp để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục Việt Nam.

Trước đó, trình Quốc hội dự thảo luật Giáo dục, Chính phủ đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp 70% đối với giáo viên mầm non phổ thông và 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên vùng đặc biệt khó khăn.

Theo GS Hoàng Văn Cường, đại biểu đoàn Hà Nội, dù không phải đối tượng được hưởng ưu đãi này, song ông "thật sự vui mừng cho sự nghiệp giáo dục nước nhà khi người thầy được quan tâm thực sự bằng chế độ chính sách cụ thể chứ không phải chỉ tôn vinh bằng lời nói".

Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội ẢNH: GIA HÂN

Điều này cũng thể chế hóa đường lối của Đảng, cũng như luật Nhà giáo đã quy định lương của giáo viên phải được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp.

Tăng phụ cấp để giáo viên thu nhập tốt hơn

Nhấn mạnh "dạy học là một nghề rất đặc biệt", ông Cường nói, yêu cầu với người thầy là phải đặc biệt giữ gìn bản thân, thanh danh để làm gương cho người học.

"Những người làm nghề khác nếu lương không sống có thể làm thêm rất nhiều việc để kiếm thêm thu nhập. Nhưng giáo viên không thể như thế", ông nói.

Ngay làm thêm đúng nghề là dạy thêm, nhà giáo cũng không phải muốn dạy thêm thế nào cũng được. Một bác sĩ khám bệnh trong bệnh viện công nhưng khi ra làm việc ở bệnh viện tư bên ngoài có thể khám và điều trị cho chính bệnh nhân mà bác sĩ đó vừa khám ở bệnh viện công cũng là điều bình thường vì người bệnh có quyền lựa chọn bệnh viện tư có điều kiện chăm sóc đầy đủ hơn để điều trị.

Song, theo ông, giáo viên không được phép dạy thêm cho chính học sinh của mình cùng bài học đó mà học sinh đó đáng lẽ phải học ở trường. Lý do dạy thêm những kiến thức đáng lẽ phải dạy học trong trường trong giờ lên lớp thì dạy thêm không còn là động cơ tích cực.

Do vậy, theo GS Hoàng Văn Cường, việc có chế độ phụ cấp cao hơn sẽ giúp cho giáo viên có thu nhập tốt hơn, có ý thức được trách nhiệm của mình với xã hội và người học sẽ cao hơn và sẽ dồn toàn tâm toàn ý chăm lo cho việc dạy học ở trong trường.

"Việc tăng chế độ đãi ngộ đối với giáo viên chỉ là một phần đầu tư nhỏ của xã hội nhưng mang lại hưởng lợi cho hàng trăm hàng ngàn người học, mang lại hiệu quả xã hội rất cao", ông Cường nêu.

Song song đó, yêu cầu của xã hội đối với người thầy cũng phải cao hơn và giám sát của xã hội với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của thầy cũng phải chặt chẽ và sâu sát hơn. Cơ chế đó sẽ giúp hình thành được một đội ngũ giáo viên chuẩn mực - là nhân tố quyết định sự thành công của nền giáo dục nước nhà.