‘Hãy trục xuất đội tuyển Malaysia khỏi Asian Cup’

B ÓNG ĐÁ M ALAYSIA ĐANG BỊ ĐƯA XUỐNG ĐÁY VỰC

Đội tuyển Malaysia thắng Nepal với tỷ số 1-0 ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027 cách đây ít ngày. Qua đó, Malaysia giữ thành tích bất bại 5 trận tại bảng F và hiện đứng đầu bảng, còn đội tuyển VN đứng thứ nhì. Cùng với kết quả này, bóng đá Malaysia cũng đã nhận phán quyết chi tiết từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về việc xử phạt 7 cầu thủ nhập tịch do FAM làm giả hồ sơ và gian lận một cách có tổ chức. FAM có 21 ngày (đến ngày 8.12) để xem xét các hồ sơ và quyết định nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) hay không. Theo quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi, FAM không từ bỏ quyết định kiện FIFA lên CAS.

Kể từ khi FIFA chính thức công bố kết luận điều tra, bóng đá Malaysia gần như chìm trong cảnh "hỗn loạn toàn diện". Dù đội tuyển nước này vừa khép lại năm 2025 bằng chiến thắng 1-0 trước Nepal, dư luận vẫn sục sôi phẫn nộ. Vụ bê bối liên quan 7 cầu thủ nhập tịch tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn, quan chức, luật sư đến người hâm mộ và chưa có dấu hiệu dừng lại, nhất là khi lãnh đạo FAM vẫn kiên quyết kháng cáo lên CAS. Báo chí Malaysia kết luận, FAM đã đi ngược lại quyền lợi chính đáng của người hâm mộ, không cống hiến cho khán giả những trận đấu "sạch". Cổ động viên Malaysia bị tổn thương trước những bằng chứng chi tiết mà FIFA công bố. Mọi sự gian dối, cẩu thả và vô trách nhiệm trong nội bộ cơ quan quản lý bóng đá nước này đã bị phơi bày.

Đội tuyển Malaysia có những trận thắng “ảo” vì dùng cầu thủ nhập tịch trái phép ẢNH: NGỌC LINH

"Đội tuyển Malaysia giành chiến thắng 1-0 trước Nepal nhưng chiến thắng này chẳng còn tác dụng gì nữa. 7 cầu thủ và FAM đã khiến trận đấu này cũng như trận đấu còn lại với đội tuyển VN vào cuối tháng 3 năm 2026 trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Với mức độ nghiêm trọng của sự việc, được FIFA cho rằng có khả năng truy tố hình sự vì tội làm giả giấy tờ nhập quốc tịch. AFC hãy đưa quyết định trục xuất luôn đội tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027. Bóng đá Malaysia đang bị FAM đưa xuống đáy vực", một tài khoản tên Dandelion Biru trên mạng xã hội X ở Malaysia bày tỏ. Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia sẽ phải trả lời chất vấn trước Quốc hội Malaysia trong phiên họp vào ngày 21.11 về bê bối nhập tịch.

AFC CŨNG "NẢY LỬA" VỚI FAM

Sức ép càng lớn hơn khi chính Tổng thư ký AFC, ông Seri Windsor Paul John - người Malaysia - cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ FAM vì sự "thờ ơ và kiêu ngạo". Ông nhấn mạnh, AFC hoàn toàn ủng hộ quyết định kỷ luật và bác bỏ kháng cáo từ FIFA, đồng thời yêu cầu FAM phải mở điều tra nội bộ, xử lý nghiêm cá nhân sai phạm và tránh bao che. Lãnh đạo AFC bất bình vì các động thái của FAM đang bị đánh giá là thiếu nghiêm túc. Dù FAM đã tuyên bố tạm đình chỉ Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman nhưng ông này vẫn xuất hiện trong nhiều sự kiện của FAM, thậm chí còn dự buổi gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Tổng thư ký AFC cảnh báo thẳng thừng, nếu xuất hiện dấu hiệu can thiệp từ các cơ quan chính phủ trong quá trình xử lý vụ việc - hành vi bị cấm trong quy định của FIFA - FAM có thể đối mặt nguy cơ bị đình chỉ toàn bộ hoạt động.

Các chuyên gia pháp lý thể thao Malaysia nhận định FAM gần như không có cơ sở để đưa vụ việc lên CAS. Cựu Tổng thư ký FAM Seri Azzuddin Ahmad và chuyên gia luật thể thao Richard Wee chung quan điểm: "FAM sẽ gặp thách thức cực lớn nếu đưa vấn đề này ra CAS. Thậm chí, đây có thể là hành động tự hủy hoại nền bóng đá Malaysia". Trong khi FAM loay hoay tìm cách "chữa cháy", tương lai bóng đá Malaysia vẫn chìm trong mờ mịt. Sự phẫn nộ từ dư luận tiếp tục gia tăng, còn những hệ quả nặng nề từ FIFA và AFC có thể ập đến bất cứ lúc nào.