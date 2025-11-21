AFC chính thức phạt Malaysia nhưng… chưa ‘sờ gáy’ trận dùng người trái phép để thắng đội tuyển Việt Nam

AFC phạt Malaysia vì vi phạm quy định của Asian Cup 2027 trận gặp đội tuyển Lào

Theo công bố của AFC, bóng đá Malaysia đã vi phạm các nguyên tắc tại vòng loại Asian Cup 2027. FAM bị phạt 1.875 USD (gần 50 triệu đồng) và AFC yêu cầu các cầu thủ Malaysia phải chấn chỉnh lại thái độ thi đấu.

Cụ thể, Ủy ban kỷ luật và Đạo đức AFC cho rằng ở trận đấu với đội tuyển Lào (ngày 14.10) thuộc lượt đấu thứ 4 bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia đã vi phạm Điều 2.2. Khi ấy, đại diện FAM và các cầu thủ Malaysia cố tình kéo dài thời gian, khiến hiệp 2 trận đấu bắt đầu muộn 2 phút 30 giây so với kế hoạch.

AFC thông báo thêm: "Khoản tiền phạt này phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo quyết định theo Điều 11.3 của Bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức của AFC".

FAM vừa chính thức nhận án phạt từ AFC vì cố tình trễ giờ ở trận gặp đội tuyển Lào ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quyết định xử phạt của AFC ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn từ CĐV cũng như truyền thông Malaysia. Trong bài đăng cập nhật thông tin trên trang Facebook của báo Metro (hơn 6,2 triệu người theo dõi), tài khoản Mark Laifat để lại bình luận: “Nhìn vào tiêu đề đội tuyển Malaysia bị AFC xử phạt nhiều CĐV Malaysia chắc chắn cảm thấy run rẩy. Nhưng thật may khi nó đến ở trận gặp đội tuyển Lào, không phải trận gặp đội tuyển Việt Nam hay Nepal”.

Trong khi đó, CĐV Mohamad Hafiz Kamal viết: “Tất cả đang thở phào khi cơn thịnh nộ của AFC dành cho việc làm giả giấy tờ của FAM vẫn chưa đến”.

Theo nhận định của ký giả trang Metro, sự lo lắng của CĐV Malaysia là điều dễ hiểu khi bóng đá nước này đang đứng trước nguy cơ bị AFC xử thua tại Asian Cup 2027. Trước đó, ngày 26.9, FAM đã bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phạt nặng vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) về việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ. Đáng chú ý, nhóm 7 cầu thủ này cũng từng ra sân trong trận thắng tuyển Nepal 2-0 (25.3) và thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 (10.6), đều trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

“Nếu AFC chính thức xử phạt đội tuyển Malaysia ở 2 trận đấu này chúng ta sẽ chính thức mất ngôi đầu vào tay đội tuyển Việt Nam. Vì thế, hiện tất cả cầu thủ, CĐV lẫn HLV của Malaysia đều đang nín thở, chờ đợi trong lo lắng”, trang Metro bình luận.

Ngày 30.10, tờ New Straits Times cũng dẫn lại lời của Tổng thư ký AFC Seri Windsor Paul John và ông thừa nhận khả năng cao cơ quan này sẽ trừng phạt bóng đá Malaysia: “Cho dù đó là quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA hay Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS), chúng tôi sẽ coi đó là quyết định cuối cùng. Tất cả phụ thuộc vào FAM. Sau khi điều đó xảy ra, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC để xem xét, và chúng tôi sẽ hành động phù hợp với quyết định của FIFA và tác động của nó đến các trận đấu của AFC".

Đội tuyển Malaysia vẫn hồi hộp chờ đợi những quyết định từ AFC ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài FAM, trong án phạt AFC vừa công bố cũng nhắc đến 3 CLB của Malaysia gồm Johor Darul Ta'zim (JDT), Selangor và Kelana United. CLB JDT bị phạt 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng) vì không đảm bảo điều kiện thi đấu trong màn so tài với CLB Machida Zelvia thuộc khuôn khổ AFC Champions League Elite. CLB Selangor bị phạt 1.250 USD (tương đương 33 triệu đồng) vì trì hoãn thời gian bắt đầu hiệp 2, chậm hơn 80 giây trong trận đấu với Persib Bandung vào ngày 23.10 ở AFC Champions League Two. Cuối cùng, CLB Kelana United bị phạt 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng) vì HLV thể lực của đội là ông Mohd Zahidibudiman Ibrahim có hành vi và thái độ thiếu chuẩn mực.