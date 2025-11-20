Đội tuyển Việt Nam chờ AFC xử thắng Malaysia, tạm biệt thầy Kim khi về đến Hà Nội

Chờ AFC phán xử, đội tuyển Việt Nam tràn đầy cơ hội có vé dự Asian Cup

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã trải qua nhiều cung bậc thăng trầm của năm 2025. Tại vòng loại Asian Cup, đội đã thắng Lào cả lượt đi và lượt về; thắng Nepal cũng cả lượt đi và về.

Nhưng ở lượt đi trên sân khách hồi tháng 6.2025, đội tuyển Việt Nam đã thua Malaysia với tỷ số 0-4, trong bối cảnh đội chủ nhà đã sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch lậu.

Đội tuyển Việt Nam về nước

Theo báo cáo dài 64 trang được FIFA công bố, FAM đã nộp hồ sơ khẳng định ông/bà của bảy cầu thủ nhập tịch đều sinh tại lãnh thổ Malaysia. Tuy nhiên, khi FIFA truy xuất trực tiếp hồ sơ hộ tịch từ bốn quốc gia gồm Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan, dữ liệu cho thấy tất cả đều sinh ra ở nước ngoài. Điều này đồng nghĩa toàn bộ giấy tờ mà FAM sử dụng để chứng minh nguồn gốc Malaysia đều là giả mạo.



Hồ sơ giả này cho phép các cầu thủ dễ dàng xin hộ chiếu Malaysia, được cấp phép thi đấu, thậm chí góp mặt trong các trận quốc tế - điển hình là chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup vào tháng 6.2025 - trận mà cầu thủ nhập tịch ghi bàn.



Đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ được AFC xử thắng Malaysia ở trận đấu nói trên. Và nếu như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội giành vé đi VCK Asian Cup.

Tất nhiên, khi mọi thứ chưa ngã ngũ, AFC chưa đưa ra quyết định cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chiến đấu với đội tuyển Malaysia ở lượt về vòng loại Asian Cup vào ngày 31.3.2026 tại sân nhà.

Bài học quý

Trở lại với trận thắng Lào tối 19.11, phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển trong suốt một năm 2025 nhiều thử thách.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao hàng thủ Lào đã thi đấu kiên cường, gây nhiều khó khăn cho các phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son và Quang Hải tại Lào

Lý giải về việc đội gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã thử nghiệm một sơ đồ vận hành mới nhằm tăng tốc độ luân chuyển bóng và khả năng gây áp lực. “Chúng tôi muốn thử cách tiếp cận mới, sử dụng Hoàng Đức và Quang Hải đồng thời để tăng cường khả năng tấn công. Tuy nhiên, màn trình diễn chưa đạt mức như kỳ vọng. Từ phân tích đến thực tế thi đấu vẫn có khoảng cách và đội cần thêm thời gian để hoàn thiện”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.



Nhận xét về đối thủ, HLV Kim Sang-sik thừa nhận Lào đã chơi phòng ngự rất kiên cường. Ông nói: “Chúng tôi đã phân tích kỹ đội tuyển Lào, nhưng vào trận họ cho thấy sự tổ chức tốt và tinh thần rất cao. Toàn đội sẽ tiếp tục cải thiện để có màn trình diễn tốt hơn trong tương lai”.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Nguyễn Xuân Son, người mở tỷ số bằng quả phạt đền sau khi vào sân thay người ở hiệp hai, chia sẻ cảm xúc đặc biệt trong ngày đánh dấu sự trở lại sau gần một năm điều trị chấn thương.

Anh nói: “Chúng tôi khởi đầu chưa thật sự tốt, kiểm soát bóng không như mong muốn, nhưng toàn đội đã nỗ lực để giành chiến thắng. Với cá nhân tôi, được ghi bàn trở lại sau gần một năm là điều tuyệt vời. Đây là thành quả từ sự hỗ trợ của ban huấn luyện, đồng đội và sự động viên của người hâm mộ. Tôi sẽ chờ được ra sân đấu Malaysia vào năm sau".



Sau khi từ Lào về đến Hà Nội vào hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tạm giải tán và tạm biệt thầy Kim ở sân bay Nội Bài. Ông Kim sẽ hội quân cùng U.23 Việt Nam, chuẩn bị cho hành trình giành vàng SEA Games 33.