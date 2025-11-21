FAM bị FIFA ‘bóc mẽ’ màn kịch tồi, bóng đá Malaysia bê bối từ dàn xếp tỷ số đến nhập tịch

Giọt nước tràn ly từ hành động của Tổng thư ký FAM

Quyết định dài 64 trang của FIFA về vụ bê bối tính hợp lệ của các cầu thủ nhập tịch Malaysia đã giáng một đòn nặng nề vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng kéo dài nhiều thập kỷ trong quản trị và tính minh bạch của tổ chức này. FIFA mô tả FAM như một bộ máy vận hành dựa trên các ủy ban mang tính hình thức, những cải cách nửa vời và tinh thần trách nhiệm chọn lọc, điều mà người hâm mộ Malaysia từ lâu nghi ngờ nhưng nay mới được xác nhận một cách chính thức và chi tiết.

Nhân vật trung tâm của vụ việc là ông Datuk Noor Azman Rahman, Tổng thư ký FAM, người đã thừa nhận can thiệp vào giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch trước khi gửi lên FIFA. Dù FAM tuyên bố đình chỉ ông vào ngày 17.10, nhiều nguồn tin uy tín vẫn ghi nhận sự hiện diện của ông tại các sự kiện bóng đá cấp cao, bao gồm cả thời điểm Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới Malaysia.

Tổng thư ký FAM (bìa phải) đứng cạnh Chủ tịch FIFA trong chuyến làm việc của ông Infantino tới Malaysia hồi tháng 10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

FIFA đánh giá động thái đình chỉ này chỉ là một màn quan hệ công chúng. Liên đoàn nhận xét rằng đó là "một hành động mang tính PR hơn là một biện pháp quản trị thực chất".

Tiến sĩ Faithal Hassan, giảng viên cao cấp Đại học Malaya, cho rằng chính sự xuất hiện công khai của Noor Azman là điểm bùng nổ khiến FIFA đưa ra tuyên bố mạnh mẽ. Ông nói: "Sự hiện diện của ông ấy trong lúc Chủ tịch FIFA được chào đón cho thấy FAM không thực thi nghiêm túc lệnh đình chỉ".

FAM cố gắng xem làm giả giấy tờ là 'điều chỉnh hành chính'

FIFA cho biết FAM đã thừa nhận xử lý và định dạng lại giấy khai sinh của các cầu thủ, bao gồm cả nội dung bị chỉnh sửa, nhưng lại cố gắng xem hành vi làm giả giấy tờ hình sự chỉ là "điều chỉnh hành chính". Tuy nhiên, FIFA bác bỏ lập luận này, nhấn mạnh rằng làm giả giấy tờ là tội hình sự và "không thể xem như lỗi đánh máy".

Tiến sĩ Faithal đánh giá phản ứng ban đầu của các cơ quan liên quan là thiếu trách nhiệm. Ông nhận định: "Họ phủ nhận sai phạm mà không có bằng chứng thuyết phục, phơi bày những hạn chế về năng lực, uy tín và trách nhiệm".

Chưa ai bị xử lý dù đã thừa nhận sai phạm

Dù sự việc kéo dài nhiều tháng và FAM đã thừa nhận các sai sót về thủ tục, tổ chức này vẫn chưa trừng phạt bất kỳ cá nhân nào. FIFA cho rằng điều này làm dấy lên "những câu hỏi nghiêm trọng về hệ thống kiểm soát nội bộ và cam kết đối với tính liêm chính" của FAM.

Tiến sĩ Faithal nhấn mạnh rằng tình trạng này đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Từ dàn xếp tỷ số, tranh cãi trọng tài, hỗn loạn bán vé đến làm giả giấy tờ, FAM thường lập ra các ủy ban điều tra nhưng các kiến nghị sau đó lại rơi vào im lặng. Ngay cả cuộc điều tra sau AFF Cup do cựu cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Dell Akbar Khan đứng đầu cũng không tạo ra thay đổi đáng kể.

Báo chí Malaysia đánh giá việc đình chỉ ông Datuk Noor Azman Rahman chỉ là màn kịch ẢNH: FAM

Bên cạnh đó, FAM bị chỉ trích vì không thể hiện sự hối lỗi. Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cũng nhận định FAM chưa cho thấy sự ăn năn nào. Tiến sĩ Faithal đồng tình và cho rằng việc Tổng thư ký FAM tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện quan trọng là minh chứng cho thấy lệnh đình chỉ không được thực thi. Ông nói: "FAM cần hành động độc lập và dứt khoát, thay vì tiếp tục những biện pháp mang tính hình thức".

Hệ quả của vụ bê bối vượt xa việc mất uy tín. FIFA giữ nguyên án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch, áp dụng mức phạt tiền đáng kể cho FAM và mở rộng điều tra liên quan đến quản trị nội bộ của liên đoàn. Điều này đe dọa trực tiếp tham vọng World Cup, Asian Cup và vị thế của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thể thao hiện đại đề cao tính chuyên nghiệp và minh bạch, FAM vẫn chưa cho thấy được sự nghiêm túc trong cải tổ.

Luật sư Malaysia: ‘Kháng cáo lên CAS, FAM không có cửa thắng’

Bóng đá Malaysia cần cải tổ thực chất, không còn chỗ cho "diễn kịch"

Tiến sĩ Faithal cho rằng, FAM chỉ có một con đường để thoát khỏi khủng hoảng: từ bỏ các hành động mang tính đối phó và buộc lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Ông khẳng định: "Con đường duy nhất là chấm dứt diễn kịch, tiến hành cải tổ toàn diện và minh bạch".

FIFA đã gửi một thông điệp rõ ràng cho bóng đá Malaysia. Tương lai của FAM - và cả tham vọng bóng đá nước này - phụ thuộc vào cách họ phản ứng trong giai đoạn đầy thử thách sắp tới.