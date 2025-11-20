Chiến sự Ukraine ngày 1.365: Nội bộ Kyiv biến động, Mỹ-Nga soạn thỏa thuận riêng?

2 bộ trưởng bị bãi nhiệm, ông Zelensky có sa thải "cánh tay phải"?

Quốc hội Ukraine ngày 19.11 đã bỏ phiếu bãi nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk do cáo buộc liên quan đến bê bối tham nhũng, Kyiv Post đưa tin.

Quốc hội Ukraine họp ngày 19.11 ẢNH: REUTERS

Ông Halushchenko và bà Hrynchuk bị cáo buộc liên quan đến âm mưu hối lộ trị giá 100 triệu USD, với các sai phạm tại tập đoàn sản xuất điện hạt nhân Energoatom của Ukraine. Cả hai đã nộp đơn từ chức hôm 12.11.

Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) tuyên bố phát hiện "tổ chức tội phạm cấp cao" chuyên nhận hối lộ từ các nhà thầu có hợp đồng với Energoatom.

Liên quan vụ bê bối trên, các đảng đối lập tại quốc hội Ukraine yêu cầu toàn bộ nội các giải tán.

Ngoài ra, theo The Telegraph ngày 19.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang chịu sức ép phải sa thải Chánh văn phòng Andriy Yermak, người được cho là cố vấn thân cận nhất của ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Chánh văn phòng Andriy Yermak trong chuyến thăm Tây Ban Nha ngày 18.11 ẢNH: REUTERS

Ông Yermak bị cáo buộc cản trở quá trình điều tra chống tham nhũng, dù ông không thu lợi ích từ bê bối 100 triệu USD nêu trên. Một số quan chức giấu tên ở Ukraine nói rằng chính phủ đương nhiệm có thể sụp đổ nếu tổng thống không sa thải ông Yermak.

NABU xác định doanh nhân Timur Mindich, biệt danh Carlson, là người đứng đầu âm mưu tham nhũng. Ông Mindich đã rời khỏi Ukraine. Khi viên chức NABU đến nhà ông Mindich, họ phát hiện căn nhà được bài trí sang trọng với bồn cầu được dát vàng. Hình ảnh này khiến công chúng Ukraine phẫn nộ, trong bối cảnh đất nước chịu tàn phá nặng nề do chiến sự.

Hình ảnh được cho là bồn cầu dát vàng trong căn nhà của doanh nhân Timur Mindich ở Ukraine ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE TELEGRAPH

Nghị sĩ đối lập Yaroslav Zheleznyak cho rằng ngay trong nội bộ đảng cầm quyền của ông Zelensky, đảng Đầy tớ của nhân dân, các thành viên cũng nghi ngờ Chánh văn phòng Yermak dính líu đến đường dây tham nhũng. Ông Yermak chưa bình luận về thông tin này.

Nga áp sát điểm nóng ở Donetsk, Zaporizhzhia

Chuyên trang quan sát DeepState thân Ukraine cho hay lực lượng Nga đã tiến gần một số khu định cư ở tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia của Ukraine. Theo Ukrainska Pravda ngày 19.11, các báo cáo tình báo nguồn mở chỉ ra Moscow đã tiến công ở khu vực Novospaske and Shcherbynivka tại Donetsk, cũng như áp sát Vesele, Vysoke and Zatyshshia ở Zaporizhzhia.

Donetsk và Zaporizhzhia là hai hướng tiến công chủ đạo của Moscow những ngày qua. Quân đội Ukraine cũng đã thừa nhận tình hình khó khăn tại Zaporizhzhia và một số đơn vị đã rút lui.

Rubicon - mũi nhọn giúp Nga phá ưu thế UAV của Ukraine

Giới chức Ukraine ngày 19.11 cáo buộc Nga đã tấn công vào thành phố Ternopil ở phía tây Ukraine. Giới chức địa phương cho hay đợt tấn công khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 73 người bị thương.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết đã trao đổi với Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko để đánh giá tình hình thiệt hại. Ông Klymenko nói các vùng Lviv, Ivano-Frankivsk và Ternopil đã hứng chịu cuộc tấn công dữ dội của Nga. Khoảng 500 nhân viên cứu hộ đã được triển khai đến 9 địa điểm.

Giới chức Ukraine cho biết trong tối 18, rạng sáng 19.11, Ukraine đã phát hiện 476 máy bay không người lái (UAV) Nga và 48 tên lửa các loại tấn công Ukraine. Kyiv cho biết đã đánh chặn được 483 mục tiêu.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường tòa nhà hư hại ở thành phố Ternopil ngày 19.11 ẢNH: AFP

Trong khi đó, giới chức khu vực tại Nga ngày 19.11 cho biết quân đội Ukraine đã tấn công tỉnh Belgorod của Nga bằng 70 UAV trong ngày 18.11. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa ATACMS và 93 UAV Ukraine trong ngày 19.11.

Nga và Ukraine không bình luận về các tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Điện Kremlin phản hồi thông tin Nga - Mỹ bí mật soạn thỏa thuận Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19.11 đã phản hồi thông tin được đăng trên trang Axios, về việc Mỹ và Nga đang bí mật soạn thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm, nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Axios tiết lộ các đại diện Nga và Mỹ đã gặp mặt tại thành phố Miami (bang Florida, Mỹ) hồi tháng 10 để thảo luận về khung kế hoạch hòa bình, có phần tương tự khung kế hoạch hòa bình Dải Gaza.

Khi được hỏi về thông tin này, ông Peskov cho biết ngoại trừ các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Anchorage ở Alaska, Mỹ hồi tháng 8, hiện không có diễn biến nào mới, theo Moscow Times.

Nga nhiều lần khẳng định bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng phải công nhận quyền kiểm soát với các vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine, hạn chế quân sự hóa Kyiv. Trong khi đó, Ukraine cương quyết không nhượng bộ Moscow.