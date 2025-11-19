Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ukraine tuyên bố đã dùng tên lửa Mỹ cung cấp tấn công trong lãnh thổ Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
19/11/2025 08:02 GMT+7

Quân đội Ukraine ngày 18.11 tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, gọi đây là một 'bước tiến đáng kể', theo Reuters.

Trước đây, Ukraine chưa từng công khai tuyên bố sử dụng các hệ thống tên lửa đạn đạo tiên tiến ATACMS do Mỹ cung cấp vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, dù lệnh cấm này đã được chính quyền Mỹ thời cựu Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ trong năm ngoái, theo Reuters.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã dùng tên lửa Mỹ cung cấp tấn công Nga - Ảnh 1.

Tên lửa ATACMS được Lục quân Mỹ phóng trong một cuộc tập trận vào năm 2021

Ảnh: AFP

"Việc sử dụng các khả năng tấn công tầm xa, bao gồm các hệ thống như ATACMS, sẽ tiếp tục", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố.

Kyiv đã nhận được các hệ thống ATACMS vào năm 2023 nhưng ban đầu chỉ được sử dụng trên lãnh thổ của mình, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Nga đối với tuyên bố trên của quân đội Ukraine. Trước đó, Bộ quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ ATACMS do Ukraine phóng và sẽ trả đũa các vụ tấn công của Ukraine bằng ATACMS vào lãnh thổ Nga, theo Hãng tin TASS.

Trong lúc xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18.11 thông báo đã phê duyệt gói bán vũ khí tiềm năng trị giá 105 triệu USD cho Ukraine để nâng cấp và duy trì hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, theo AFP.

Thương vụ này bao gồm việc nâng cấp bệ phóng từ M901 lên M903, có thể phóng nhiều tên lửa cùng lúc. "Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện khả năng ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai của Ukraine", Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Trong tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Ukraine cần thêm 25 hệ thống Patriot để chống lại các cuộc tấn công của Nga, theo AFP.

Xem thêm bình luận