Chiến sự Ukraine ngày 1.364: Ukraine nỗ lực phá vây, Nga không dự đối thoại Istanbul

Quân đội Nga hôm 17.11 thông báo đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm giải cứu các đơn vị bị bao vây tại 2 khu vực tiền tuyến gồm Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và Mirnograd-Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo đài RT ngày 18.11. Kyiv bác bỏ thông tin binh sĩ nước này bị bao vây dù thừa nhận đang gặp khó khăn.

Một xưởng sửa ô tô tại Dnipro sau vụ tấn công ngày 18.11 ẢNH: REUTERS

Trong ngày 18.11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành thêm 2 khu định cư, gồm Nechaivka tại tỉnh Dnipropetrovsk và Tsehelne tại tỉnh Kharkiv. Bên cạnh đó, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 31 máy bay không người lái (UAV) Ukraine vào rạng sáng.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin này.

Cùng ngày, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine Robert Brovdi cho biết đã tấn công 2 nhà máy nhiệt điện Starobeshivska và Zuivska tại khu vực do Moscow kiểm soát ở tỉnh Donetsk.

Ông Denis Pushilin, lãnh đạo khu vực do Nga bổ nhiệm, cho biết đợt tấn công "chưa từng thấy" của Ukraine đã làm hư hại 2 nhà máy nhiệt điện, khiến nhiều khu dân cư bị mất điện. Hôm 17.11, ông Pushilin nói rằng một đợt tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng đã làm khoảng 500.000 người dân sống trong cảnh thiếu điện.

Diễn biến khó khăn cho Ukraine khi Nga đẩy mạnh tấn công Zaporizhzhia

Trong khi đó, Ukraine tố cáo Nga đã phóng UAV, phá hủy một tòa nhà có tòa soạn đài phát thanh Suspilne và Đài phát thanh Ukraine Dnipro tại thành phố Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) vào rạng sáng 18.11.

Ông Vladyslav Haivanenko, quyền lãnh đạo Dnipropetrovsk, cho biết UAV Nga bắt đầu tấn công từ khuya 17.11 đến rạng sáng 18.11, làm 2 người bị thương, gây nhiều vụ cháy và thiệt hại cho các tòa chung cư, hạ tầng.

Đài Suspilne thông báo không có nhân viên nào tại tòa soạn vào thời điểm đó nhưng vụ tấn công gây hư hại nặng nề văn phòng.

Nga và Ukraine lâu nay tuyên bố không tấn công mục tiêu dân sự.

Tòa nhà có tòa soạn của đài Suspilne tại Dnipro bị tấn công ngày 18.11 ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky đến Thổ Nhĩ Kỳ, Nga nói không tham dự

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18.11 cho biết sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 19.11 nhằm tái khởi động việc đàm phán chấm dứt xung đột với Nga. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng sẽ tham dự, theo AP, trong khi Nga nói sẽ không cử đại diện đến.

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi phái đoàn Nga - Ukraine đàm phán nhiều lần nhưng thành quả ý nghĩa lớn nhất tính đến nay chỉ là việc trao đổi tù binh. Mỹ cũng đã tiếp lãnh đạo Nga và Ukraine trong các hội nghị riêng biệt nhưng không tạo được đột phá.

"Chúng tôi đang chuẩn bị khôi phục đàm phán và chúng tôi đã phát triển những giải pháp để đề xuất với các đối tác. Làm mọi thứ có thể nhằm chấm dứt cuộc chiến sớm hơn là ưu tiên của Ukraine", ông Zelensky thông báo trên mạng xã hội.

Ông Trump có dễ thắng kiện BBC để được 1 tỉ USD hay không

Cùng ngày, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói Nga sẽ không cử đại diện đến Thổ Nhĩ Kỳ, theo TASS. "Những liên lạc này đang diễn ra mà không có sự tham gia của Nga. Chúng tôi sẽ chờ thông tin về điều sẽ được thảo luận tại Istanbul", ông Peskov nói.

Người phát ngôn cũng nói rằng Tổng thống Vladimir Putin chưa có kế hoạch liên lạc với ông Witkoff hay các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sẵn sàng cho việc đó nếu họ muốn thông báo về kết quả đàm phán với ông Zelensky tại Istanbul.

Vua Felipe của Tây Ban Nha (phải) tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18.11 ẢNH: REUTERS

Trước khi sang Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zelensky đã đến Hy Lạp, Pháp và đang thăm Tây Ban Nha. Tại Paris, nhà lãnh đạo đã ký thỏa thuận mua 100 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trong vòng 10 năm. Tây Ban Nha dự kiến công bố gói viện trợ đáng kể cho Ukraine.

Ukraine cần chiến thuật mới

Tướng Oleksandr Pivnenko, chỉ huy Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho rằng Kyiv cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ và triển khai thêm nhiều UAV ra tiền tuyến để ngăn chặn bước tiến của Nga, trong bối cảnh mùa đông đang đến và Moscow đã điều chỉnh chiến thuật, theo Reuters. Theo ông Pivnenko, người từng chiến đấu tại Bakhmut trước khi thành phố rơi vào tay Nga vào giữa năm 2023, bản chất chiến sự đã thay đổi rõ rệt. Không còn là các đợt pháo kích và tấn công tên lửa dữ dội như trước, Nga đã chuyển sang sử dụng bộ binh và UAV nhiều hơn.

Ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 18.11 cho thấy một binh sĩ đang phóng UAV mang chất nổ tại Ukraine ẢNH: AP

Để đẩy nhanh bước tiến tại Pokrovsk, Nga đã đổi chiến thuật và xâm nhập theo từng nhóm nhỏ, sử dụng UAV để yểm trợ và tấn công đối phương. Tướng Pivnenko cho rằng Ukraine cần nhanh chóng thay đổi công nghệ và chiến thuật, phối hợp tốt hơn giữa các lớp UAV để các đơn vị điều khiển không bị giẫm chân nhau.

"Trong chiến tranh, chiến tranh hiện đại, chúng ta cần rất linh hoạt, thích nghi và cách làm này hiệu quả. Không được phép đứng tại chỗ", ông Pivnenko nói.