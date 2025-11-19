Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.364: Ukraine nỗ lực phá vây, Nga không dự đối thoại Istanbul

Vi Trân
Vi Trân
19/11/2025 04:30 GMT+7

Nga tuyên bố đã ngăn chặn mọi nỗ lực của Ukraine nhằm thoát vòng vây tại hai khu vực tiền tuyến căng thẳng là Kupiansk và Pokrovsk.

Quân đội Nga hôm 17.11 thông báo đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm giải cứu các đơn vị bị bao vây tại 2 khu vực tiền tuyến gồm Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và Mirnograd-Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo đài RT ngày 18.11. Kyiv bác bỏ thông tin binh sĩ nước này bị bao vây dù thừa nhận đang gặp khó khăn.

Chiến sự Ukraine ngày 1.364: Ukraine nỗ lực thoát vòng vây; Nga không dự đối thoại Istanbul - Ảnh 1.

Một xưởng sửa ô tô tại Dnipro sau vụ tấn công ngày 18.11

ẢNH: REUTERS

Trong ngày 18.11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành thêm 2 khu định cư, gồm Nechaivka tại tỉnh Dnipropetrovsk và Tsehelne tại tỉnh Kharkiv. Bên cạnh đó, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 31 máy bay không người lái (UAV) Ukraine vào rạng sáng.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin này.

Cùng ngày, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine Robert Brovdi cho biết đã tấn công 2 nhà máy nhiệt điện Starobeshivska và Zuivska tại khu vực do Moscow kiểm soát ở tỉnh Donetsk.

Ông Denis Pushilin, lãnh đạo khu vực do Nga bổ nhiệm, cho biết đợt tấn công "chưa từng thấy" của Ukraine đã làm hư hại 2 nhà máy nhiệt điện, khiến nhiều khu dân cư bị mất điện. Hôm 17.11, ông Pushilin nói rằng một đợt tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng đã làm khoảng 500.000 người dân sống trong cảnh thiếu điện.

Diễn biến khó khăn cho Ukraine khi Nga đẩy mạnh tấn công Zaporizhzhia

Trong khi đó, Ukraine tố cáo Nga đã phóng UAV, phá hủy một tòa nhà có tòa soạn đài phát thanh Suspilne và Đài phát thanh Ukraine Dnipro tại thành phố Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) vào rạng sáng 18.11.

Ông Vladyslav Haivanenko, quyền lãnh đạo Dnipropetrovsk, cho biết UAV Nga bắt đầu tấn công từ khuya 17.11 đến rạng sáng 18.11, làm 2 người bị thương, gây nhiều vụ cháy và thiệt hại cho các tòa chung cư, hạ tầng.

Đài Suspilne thông báo không có nhân viên nào tại tòa soạn vào thời điểm đó nhưng vụ tấn công gây hư hại nặng nề văn phòng.

Nga và Ukraine lâu nay tuyên bố không tấn công mục tiêu dân sự.

Chiến sự Ukraine ngày 1.364: Ukraine nỗ lực thoát vòng vây; Nga không dự đối thoại Istanbul - Ảnh 2.

Tòa nhà có tòa soạn của đài Suspilne tại Dnipro bị tấn công ngày 18.11

ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky đến Thổ Nhĩ Kỳ, Nga nói không tham dự

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18.11 cho biết sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 19.11 nhằm tái khởi động việc đàm phán chấm dứt xung đột với Nga. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng sẽ tham dự, theo AP, trong khi Nga nói sẽ không cử đại diện đến.

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi phái đoàn Nga - Ukraine đàm phán nhiều lần nhưng thành quả ý nghĩa lớn nhất tính đến nay chỉ là việc trao đổi tù binh. Mỹ cũng đã tiếp lãnh đạo Nga và Ukraine trong các hội nghị riêng biệt nhưng không tạo được đột phá.

"Chúng tôi đang chuẩn bị khôi phục đàm phán và chúng tôi đã phát triển những giải pháp để đề xuất với các đối tác. Làm mọi thứ có thể nhằm chấm dứt cuộc chiến sớm hơn là ưu tiên của Ukraine", ông Zelensky thông báo trên mạng xã hội.

Ông Trump có dễ thắng kiện BBC để được 1 tỉ USD hay không

Cùng ngày, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói Nga sẽ không cử đại diện đến Thổ Nhĩ Kỳ, theo TASS. "Những liên lạc này đang diễn ra mà không có sự tham gia của Nga. Chúng tôi sẽ chờ thông tin về điều sẽ được thảo luận tại Istanbul", ông Peskov nói.

Người phát ngôn cũng nói rằng Tổng thống Vladimir Putin chưa có kế hoạch liên lạc với ông Witkoff hay các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sẵn sàng cho việc đó nếu họ muốn thông báo về kết quả đàm phán với ông Zelensky tại Istanbul.

Chiến sự Ukraine ngày 1.364: Ukraine nỗ lực thoát vòng vây; Nga không dự đối thoại Istanbul - Ảnh 3.

Vua Felipe của Tây Ban Nha (phải) tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18.11

ẢNH: REUTERS

Trước khi sang Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zelensky đã đến Hy Lạp, Pháp và đang thăm Tây Ban Nha. Tại Paris, nhà lãnh đạo đã ký thỏa thuận mua 100 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trong vòng 10 năm. Tây Ban Nha dự kiến công bố gói viện trợ đáng kể cho Ukraine.

Ukraine cần chiến thuật mới

Tướng Oleksandr Pivnenko, chỉ huy Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho rằng Kyiv cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ và triển khai thêm nhiều UAV ra tiền tuyến để ngăn chặn bước tiến của Nga, trong bối cảnh mùa đông đang đến và Moscow đã điều chỉnh chiến thuật, theo Reuters.

Theo ông Pivnenko, người từng chiến đấu tại Bakhmut trước khi thành phố rơi vào tay Nga vào giữa năm 2023, bản chất chiến sự đã thay đổi rõ rệt. Không còn là các đợt pháo kích và tấn công tên lửa dữ dội như trước, Nga đã chuyển sang sử dụng bộ binh và UAV nhiều hơn.

Chiến sự Ukraine ngày 1.364: Ukraine nỗ lực thoát vòng vây; Nga không dự đối thoại Istanbul - Ảnh 4.

Ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 18.11 cho thấy một binh sĩ đang phóng UAV mang chất nổ tại Ukraine

ẢNH: AP

Để đẩy nhanh bước tiến tại Pokrovsk, Nga đã đổi chiến thuật và xâm nhập theo từng nhóm nhỏ, sử dụng UAV để yểm trợ và tấn công đối phương. Tướng Pivnenko cho rằng Ukraine cần nhanh chóng thay đổi công nghệ và chiến thuật, phối hợp tốt hơn giữa các lớp UAV để các đơn vị điều khiển không bị giẫm chân nhau.

"Trong chiến tranh, chiến tranh hiện đại, chúng ta cần rất linh hoạt, thích nghi và cách làm này hiệu quả. Không được phép đứng tại chỗ", ông Pivnenko nói.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.361: Nga gây sức ép lớn lên huyết mạch đường sắt Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 1.361: Nga gây sức ép lớn lên huyết mạch đường sắt Ukraine

Ông Oleksii Kuleba, Phó thủ tướng Ukraine chuyên phụ trách hạ tầng, cho hay các đợt tấn công của Nga vào hệ thống đường sắt Ukraine từ đầu năm 2025 đã gây thiệt hại khoảng 1 tỉ USD.

Chiến sự Ukraine ngày 1.362: Biến động ở hướng Zaporizhzhia, ông Zelensky tìm nguồn năng lượng

Chiến sự Ukraine ngày 1.363: Kyiv sẽ mua máy bay Rafale từ Pháp

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE nga Chiến sự Ukraine Pokrovsk Zelensky
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận