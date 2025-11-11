Chiến sự Ukraine ngày 1.356: Ông Zelensky cảnh báo Nga có thể 'mở mặt trận thứ hai'

Ông Zelensky trong một buổi gặp gỡ giới truyền thông tại Kyiv ẢNH: REUTERS

Tờ Kyiv Post ngày 10.11 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga có thể mở một mặt trận thứ hai ở châu Âu ngay cả trước khi chiến sự tại Ukraine kết thúc.

Theo ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thử thách những lằn ranh đỏ của NATO trong khi tiếp tục tấn công tại phía đông Ukraine.

"Ông ấy có thể làm điều đó. Ông ấy có thể làm cả hai cùng một lúc", ông Zelensky nói khi trả lời câu hỏi của tờ The Guardian về việc liệu Nga có thể tấn công bất kỳ nơi nào khác ở châu Âu hay không.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky mô tả Nga là một nước cần có đối thủ bên ngoài để duy trì sự gắn bó nội bộ, đồng thời cảnh báo rằng "thân thiện với Nga không phải là giải pháp đối với Mỹ".

"Xét về các giá trị, Ukraine gần gũi với Mỹ hơn nhiều so với Nga", theo ông Zelensky.

Nga chuẩn bị phản ứng tương xứng nếu Mỹ thử vũ khí hạt nhân

Về chiến sự, Tổng thống Ukraine xác nhận lực lượng Nga đã kiểm soát phần lớn thành phố chiến lược Pokrovsk ở Donetsk sau khi huy động "170.000 quân" cho cuộc tấn công.

"Đó là toàn bộ câu chuyện. Không có thành công nào [của Nga] ở đó. Và rất nhiều thương vong", ông nói, đồng thời cho biết Moscow đã tổn thất 25.000 binh sĩ trong tháng 10.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Điện Kremlin ngày 10.11 cho biết Nga muốn chiến dịch tại Ukraine kết thúc trong thời gian sớm nhất, nhưng nỗ lực giải quyết đã bị đình trệ.

Phát biểu được đưa ra bởi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau khi Tổng thống Trump khi tiếp Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 7.11 nói rằng: "tôi nghĩ chúng ta đồng ý rằng cuộc chiến sắp kết thúc trong một tương lai không quá xa".

Trong buổi họp báo, ông Peskov một lần nữa khẳng định quan điểm của Điện Kremlin rằng chiến sự có thể kết thúc khi Nga đạt được các mục tiêu, và nước này muốn thực hiện điều đó bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.

"Nhưng hiện tại đang có một giai đoạn tạm dừng, tình hình bị đình trệ. Nó bị đình trệ không phải vì lỗi của chúng tôi", ông nói, quy trách nhiệm cho Ukraine.

Ukraine và các đồng minh châu Âu bác bỏ cáo buộc của Moscow rằng nước này đang cản trở các nỗ lực hòa bình.

Nga kiểm soát thêm 25 km2

Hãng TASS ngày 10.11 dẫn lời một quan chức an ninh Nga cho hay Nhóm quân phía Đông của Nga đã giành quyền kiểm soát thêm hơn 25 km2, khi tiến lên tại các làng Sladkoye và Novoye ở tỉnh Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine.

Chiến dịch có sự tham gia của các quân nhân thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới Vệ binh số 394 và Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 114 của Nga.

"Tiến sâu vào các tuyến phòng thủ đối phương ở nhiều khu vực, lực lượng đã kiểm soát một khu vực tổng cộng hơn 25 km². Đối phương đã mất hơn hai tiểu đoàn trong các trận chiến giành hai khu định cư, cùng với xe bọc thép và phương tiện cơ giới", quan chức này cho biết.

UAV Ukraine mất uy lực ở Pokrovsk vì chiến thuật mới của Nga

Cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm Nga cho biết đã phá hủy 4 xuồng không người lái của Ukraine gần cảng Tuapse ở biển Đen, cảng xuất khẩu nhiên liệu quan trọng của Nga.

Theo các nguồn tin trong ngành và dữ liệu theo dõi tàu, cảng này đã tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu, trong khi nhà máy lọc dầu địa phương ngừng chế biến dầu thô sau các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng ngày 2.11.

Một trong những xuồng không người lái đã phát nổ gần bờ vào ngày 10.11, theo lực lượng đặc nhiệm địa phương. Họ cho biết sóng xung kích đã làm hỏng kính ở tầng hai của một tòa nhà hai tầng, cũng như một gara và nhà thuyền, nhưng không gây thương vong.

Tập đoàn Đường sắt Nga thông báo đã gia hạn các hạn chế giao hàng tới Tuapse đến ngày 13.11.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine hạn chế tiêu thụ điện

Trang Ukrainska Pravda ngày 10.11 đưa tin Nga tiếp tục tấn công gây thiệt hại các cơ sở hạ tầng năng lượng tại nhiều tỉnh của Ukraine.

"Công tác khắc phục hậu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn trước đây vào hệ thống điện đang tiếp tục. Nhân viên ngành năng lượng đang nỗ lực hết sức để nhanh chóng khôi phục hoạt động của các thiết bị bị hư hại", theo Ukrenergo, nhà điều hành truyền tải điện quốc doanh của Ukraine.

Ngành năng lượng Ukraine cho biết các biện pháp hạn chế tiêu thụ điện đang được áp dụng do hậu quả của các cuộc tấn công của Nga trong suốt ngày 10.11. Lịch cắt điện theo giờ sẽ được thực hiện ở hầu hết các vùng đến cuối ngày.