Chiến sự Ukraine ngày 1.352: 'Vùng xám' tại Pokrovsk, diễn viên Angelina Jolie tới tiền tuyến

Chiến sự khó lường tại Pokrovsk

Ngày 6.11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tiến vào thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) và đang giao tranh qua từng nhà một nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố, theo Reuters.

Quân nhân Nga khai hỏa pháo tự hành Malka tại một địa điểm ở Ukraine trong video được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 6.11 ẢNH: AP

"Các nhóm tấn công của Tập đoàn quân số 2 tiếp tục phá hủy các đội hình bị bao vây của Lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông quận trung tâm và khu công nghiệp phía tây", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Moscow cho biết đã kiểm soát được 64 tòa nhà trong thành phố trong 24 giờ qua và đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine từ Hryshyne về phía tây.

Lực lượng Nga chỉ còn cách vài km nữa là khép lại chiến thuật gọng kìm quanh Pokrovsk và thành phố Myrnohrad lân cận, đồng thời cũng đang áp sát lực lượng Ukraine ở thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv.

Ukraine quyết bảo vệ Pokrovsk trước quân Nga

Moscow cho biết việc chiếm được Pokrovsk sẽ tạo tiền đề để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm Donetsk và Luhansk kế bên. Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbass - một khu vực rộng khoảng 5.000 km2.

Ukraine thừa nhận tình hình ở Pokrovsk đã trở nên khó khăn trong những ngày gần đây, nhưng cho biết quân đội vẫn đang chiến đấu tại đó đồng thời phủ nhận việc bị bao vây.

Blogger chiến trường hàng đầu của Nga Yuri Podolyaka cho hay Moscow đã kiểm soát chiến thuật Pokrovsk, nhưng tại Myrnohrad, quân đội Ukraine đã tự khóa mình sau hệ thống phòng thủ kiên cố, đồng thời đang tìm cách tấn công từ phía tây bắc.

Theo Reuters, Ukraine đã dành nhiều năm trước cuộc xung đột để xây dựng vành đai pháo đài Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Kostiantynivka.

Nhà nghiên cứu cấp cao Michael Kofman tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế viết trên mạng xã hội X rằng "nếu Pokrovsk sụp đổ thì Myrnohrad cũng sụp đổ theo và vòng vây khép lại". Theo ông, Pokrovsk có giá trị tác chiến và nếu giành được, Nga sẽ mở rộng trục tiến công ở Donetsk, phía tây cụm đô thị Kramatorsk. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các thành phố trong khu vực đó sẽ nhanh chóng bị kiểm soát, ông Kofman viết.

Còn theo trang The Kyiv Independent dẫn hầu hết bản đồ chiến trường nguồn mở, tính đến ngày 6.11, hầu hết khu vực đô thị của Pokrovsk vẫn là vùng xám còn tranh chấp. Ông Roman Pohorilyi, đồng sáng lập bản đồ Deep State, cho rằng do bản chất chiến sự trong thành phố nên việc nói rằng Pokrovsk đã bị bao vây là chưa chính xác. Dù vậy, ông thừa nhận quân Nga đang xâm nhập và thiết lập vị trí bên trong.

Một khu chung cư tại thành phố Kamianske, tỉnh Dnipro (Ukraine) bị hư hại sau vụ tấn công ngày 6.11 ẢNH: REUTERS

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Quân đội Ukraine ngày 6.11 thông báo đã tấn công nhà máy lọc dầu được cho là của hãng Lukoil tại tỉnh Volgograd của Nga, gây ra vụ cháy.

Các nguồn tin tiết lộ nhà máy đã tạm dừng hoạt động sau khi bị tấn công. Đơn vị xử lý chính CDU-5, có công suất xử lý 66.700 thùng dầu/ngày (chiếm 1/5 tổng công suất của nhà máy), và một tổ hợp cracking bằng hydro với công suất 11.000 tấn mỗi ngày đã bị hư hại trong vụ tấn công.

Năm 2024, nhà máy Volgograd xử lý 13,7 triệu tấn dầu, chiếm 5,1% tổng khối lượng tại các nhà máy lọc dầu của Nga.

Nga và Lukoil chưa bình luận về những thông tin trên.

Bên cạnh đó, Ukraine còn tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng của Nga trên các vùng lãnh thổ Ukraine bị Moscow kiểm soát, gồm một căn cứ máy bay không người lái (UAV) tại Donetsk và các mục tiêu nhiên liệu tại bán đảo Crimea.

Phía Nga cho biết Ukraine đã phóng ít nhất 75 UAV để tấn công trong ngày 6.11, gây cháy tại một khu vực công nghiệp ở miền nam Volgograd, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và ảnh hưởng hàng chục chuyến bay trên cả nước.

Angelina Jolie đến tiền tuyến

Nữ diễn viên Hollywood Angelina Jolie đã đến thăm thành phố tiền tuyến Kherson và Mykolaiv ở miền nam Ukraine, gặp gỡ nhân viên y tế, tình nguyện viên và dân thường tại đây.

Những bức ảnh cho thấy "bà Smith" mặc áo giáp chống đạn trong một tầng hầm và gặp gỡ trẻ em trong một căn phòng không có cửa sổ. Nữ diễn viên đã đi thăm các cơ sở y tế và giáo dục được chuyển xuống lòng đất để tránh các cuộc tấn công.



Diễn viên Angelina Jolie mặc áo chống đạn đến tiền tuyến tại Kherson trong bức ảnh được công bố ngày 6.11 ẢNH: REUTERS

Nữ diễn viên trò chuyện với trẻ em tại Kherson ẢNH: REUTERS

Kherson, từng là nơi sinh sống của gần 300.000 người, là thành phố lớn nhất nằm trong tầm bắn của vũ khí tiền tuyến Nga, khiến nơi này trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất ở Ukraine. Quân Nga kiểm soát thành phố từ tháng 3.2022 cho đến khi rút lui sau đó 8 tháng qua sông Dnipro và hiện vẫn đóng quân ở bờ bên kia.

Các quan chức địa phương cho biết quân đội Ukraine đã bắn hạ khoảng 2.500 trong tổng số 2.646 UAV mà Nga phóng vào tấn công khu vực Kherson chỉ trong tuần trước.

"Chúng tôi rất biết ơn vì (chuyến thăm của bà Jolie) và vì vẫn có người đến đây. Đôi khi chúng tôi có cảm giác như mình đã bị lãng quên, nhưng giờ có thể thấy rằng không phải như vậy", ông Oleksandr Tolokonnikov, phó lãnh đạo chính quyền vùng Kherson, nói với truyền hình Ukraine.

Trước đó, bà Angelina Jolie, cựu đại sứ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, đã đến thành phố Lviv ở miền tây Ukraine vào mùa xuân năm 2022 để gặp gỡ những người phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự.