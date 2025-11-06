Chiến sự Ukraine ngày 1.351: Ukraine quyết bảo vệ Pokrovsk, Anh ước tính tổn thất của Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.11 tuyên bố lực lượng nước này đang tiến về phía bắc bên trong thành phố Pokrovsk thuộc miền đông Ukraine trong nỗ lực giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này, vốn là một trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, theo Reuters.

"Các nhóm tấn công của Tập đoàn quân 2 và Tập đoàn quân 51 tiếp tục tiêu diệt các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine bị bao vây trong khu dân cư của tiểu khu Prigorodny, ở phía đông của khu trung tâm và trong khu vực tư nhân", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Vì sao Ukraine - Nga giành giật Pokrovsk?

"Cuộc tấn công ở hướng bắc vẫn tiếp diễn", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đồng thời khẳng định lực lượng nước này cũng đẩy binh sĩ Ukraine khỏi các khu định cư ở sườn đông nam Pokrovsk và đã đẩy lùi những nỗ lực nhằm thoát khỏi vòng vây của lực lượng Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 5.11 thông báo nước này đã tăng cường các đơn vị bảo vệ thành phố Pokrovsk, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Nga rằng binh sĩ Ukraine đã bị bao vây. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine còn thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng công tác chiến đấu đang được tiến hành để củng cố các sườn xung quanh khu vực Pokrovsk và Myrnohrad, đồng thời bảo vệ các tuyến đường hậu cần.

Quân nhân Ukraine bắn súng máy M2 Browning trong ca trực chiến đấu ở tiền tuyến tại tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 20.10 Ảnh: Reuters

Ukraine trước đó thừa nhận quân đội của họ đang đối mặt với một tình thế khó khăn tại thành phố Pokrovsk, nơi Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát trong hơn một năm qua. Nga coi thành phố Pokrovsk là cửa ngõ để giành quyền kiểm soát đối với 10% còn lại, tương đương 5.000 km2, của vùng công nghiệp Donbass thuộc miền đông Ukraine.

Nga khiến Ukraine mất 1.460 quân trong 24 giờ?

Theo dữ liệu mới nhất về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 5.11, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.460 binh sĩ trong các trận chiến với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 123 máy bay không người lái (UAV) và 4 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Ukraine trong 24 giờ, theo Hãng tin TASS.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy tác chiến tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 5.11 thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các khu định cư trong tỉnh gần 90 UAV và phóng 15 quả đạn vào tỉnh này trong 24 giờ, theo TASS.

Đến tối 5.11 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố của phía Nga.

Ukraine tung video đặc nhiệm tham chiến, Pokrovsk vẫn nguy ngập

Anh ước tính Nga tổn thất hơn 1,1 triệu quân

Bộ Quốc phòng Anh ngày 4.11 ước tính khoảng 1,14 triệu quân nhân Nga có thể đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo Đài NHK.

Bộ Quốc phòng Anh đã công bố ước tính này trên mạng xã hội, đồng thời cho rằng khoảng 350.000 thương vong xảy ra từ đầu năm đến nay.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Nga vẫn tiếp tục nỗ lực bao vây thành phố Pokrovsk, bất chấp thương vong nặng nề.

Đến tối 5.11 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với ước tính trên của Bộ Quốc phòng Anh.

Na Uy, Đức thông báo mức hỗ trợ cho Ukraine trong năm 2026

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal ngày 5.11 thông báo trên mạng xã hội X rằng Na Uy sẽ cung cấp cho Ukraine 7 tỉ USD vào năm 2026 để hỗ trợ ngành quốc phòng, theo trang tin The Kyiv Independent.

Ông Shmyhal đang có chuyến thăm Na Uy và đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik. Sau cuộc gặp, hai bên đã ký một biên bản ghi nhớ thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng thống nhất cho các sản phẩm quốc phòng được sản xuất hoặc cung cấp theo các thỏa thuận chung.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Đức ngày 4.11 thông báo Đức dự kiến tăng viện trợ quân sự cho Ukraine thêm 3 tỉ euro vào năm tới, lên khoảng 11,5 tỉ euro (13,2 tỉ USD), theo AFP.

"Khoản viện trợ này bao gồm pháo binh, máy bay không người lái, xe bọc thép và việc thay thế hai hệ thống Patriot...", AFP dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Đức.

Vị phát ngôn viên nhấn mạnh rằng "Đức kiên quyết đứng về phía Ukraine và là nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine tại châu Âu. Điều này được áp dụng về mặt tài chính, kinh tế và quân sự".

