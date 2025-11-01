Ukraine tung lực lượng đặc nhiệm đến Pokrovsk, đẩy mạnh tấn công cơ sở năng lượng Nga

Reuters dẫn một nguồn tin từ Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 cho hay lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã hạ cánh xuống Pokrovsk từ một chiếc trực thăng Black Hawk vài ngày trước. Ít nhất 10 quân nhân được nhìn thấy đang nhảy xuống từ một chiếc trực thăng trên một cánh đồng trong đoạn video mà Reuters xem được.

Hình ảnh từ một video do nguồn tin quân sự Ukraine cung cấp cho Reuters ngày 31.10 cho thấy một chiếc trực thăng và binh sĩ Ukraine được triển khai tại thành phố Pokrovsk thuộc miền đông Ukraine Ảnh: Reuters

Chiến dịch này do Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov giám sát, và binh sĩ Ukraine đã tiến đến các khu vực của thành phố được xem là trọng yếu đối với các tuyến đường tiếp tế của Ukraine, theo một nguồn tin khác.

Quân đội Ukraine trước đó cho hay ít nhất 200 binh sĩ Nga đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của thành phố và tiến vào bên trong. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine hôm 30.10 thừa nhận rằng tình hình "rất khó khăn", nói rằng các tuyến tiếp tế và phòng thủ trong khu vực cần được củng cố.

DeepState, một dự án lập bản đồ nguồn mở của Ukraine, ước tính rằng ít nhất một nửa thành phố Pokrovsk nằm trong khu vực tranh chấp chưa có bên nào giành được quyền kiểm hoàn toàn.

Chiến dịch triển khai lực lượng đặc nhiệm nói trên cho thấy Ukraine đang nỗ lực ổn định tình hình tại Pokrovsk, một thành phố chiến lược quan trọng ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, sau khi nhiều binh sĩ Nga xâm nhập vành đai của thành phố gần đây, theo Reuters.

Nếu giành được quyền kiểm soát Pokrovsk, binh sĩ Nga sẽ có thể tiến sâu hơn vào tỉnh Donetsk, nơi Nga muốn giành quyền kiểm soát toàn bộ. Quân đội Nga đã tiến quân về phía Pokrovsk hơn một năm qua.

Trong khi đó, ông Vasyl Malyuk, đứng đầu cơ quan an ninh SBU của Ukraine, ngày 31.10 tuyên bố Ukraine đã thực hiện gần 160 cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Nga từ đầu năm đến nay, làm suy yếu nguồn thu năng lượng được Moscow sử dụng để tài trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo AFP.

"Trong số đó có sáu nhà máy lọc dầu, hai cảng dầu, ba kho chứa dầu và chín trạm bơm dầu", ông Malyuk khẳng định. Ông Malyuk còn nói rằng Kyiv cũng đang phát triển các phương thức tấn công mới khi Moscow tăng cường hệ thống phòng không xung quanh.

Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong suốt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm nhưng đã tăng cường các cuộc tấn công trong những tháng gần đây. Các cuộc tấn công đã khiến giá xăng dầu ở Nga tăng vọt và thúc đẩy chính phủ Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu hoàn toàn, theo AFP.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ phía Nga đối với tuyên bố của ông Malyuk cũng như thông tin Ukraine triển khai lực lượng đặc nhiệm đến Pokrovsk.