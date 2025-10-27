Ukraine tập kích UAV dồn dập, Nga đóng cửa 2 sân bay ở thủ đô

Trong thông báo trên Telegram, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết các đơn vị phòng thủ đã bắn hạ 34 UAV trong vòng 5 giờ, bắt đầu từ khoảng 22 giờ tối 26.10 đến rạng sáng 27.10. Các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến tất cả các địa điểm rơi mảnh vỡ UAV, theo Reuters.

Khói bóc lên từ một khu vực ở thủ đô Moscow (Nga) khi bị UAV tấn công tối 26.10.2025 ẢNH: Hellin72/X

Cơ quan giám sát hàng không Rosaviatsiya xác nhận sân bay lớn Domodedovo và sân bay Zhukovsky đã tạm ngừng hoạt động vì lý do an toàn hàng không.

Theo các kênh Telegram của Nga, nhiều vụ nổ đã được báo cáo ở nhiều khu vực trong thủ đô và vùng lân cận, bao gồm cả quận Kommunarka. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Kênh tin tức Astra của Nga tường thuật một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho dầu ở thành phố Serpukhov thuộc Moscow vào tối 26.10. Chính quyền địa phương không tiết lộ nguyên nhân vụ cháy và cho biết ngọn lửa đã được dập tắt.

Giới chức Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận nào về các vụ việc nói trên.

UAV Ukraine chạy đua vượt mặt hệ thống phòng thủ Nga

Trước đó, trong bài phát biểu hằng đêm vào tối 26.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chỉ riêng trong tuần này, Nga đã sử dụng gần 1.200 UAV tấn công và 50 tên lửa các loại, phần lớn là tên lửa đạn đạo, nhắm vào Ukraine. "Việc phòng thủ trước mối đe dọa như vậy chỉ có thể là nỗ lực chung và không một quốc gia nào trên thế giới phải đơn độc chống lại điều này", theo The Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin ngày 26.10 cho rằng việc hủy cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là "sai lầm", song thừa nhận cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội nghị này.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, nói trên kênh truyền hình nhà nước Vesti: "Các tổng thống không thể gặp nhau chỉ để gặp gỡ. Họ đã giao nhiệm vụ cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chuẩn bị tiến trình này, vốn rất phức tạp".

Ông Peskov chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các tập đoàn dầu mỏ Nga như Lukoil và Rosneft, gọi đây là "một bước đi không thân thiện", nhưng khẳng định Nga vẫn mong muốn xây dựng quan hệ hữu nghị với mọi quốc gia, kể cả Mỹ.