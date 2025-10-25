Mỹ, Ukraine và Nga tiến gần 'giải pháp ngoại giao' cho xung đột

Phát biểu với CNN ngày 24.10 trong chuyến công du Washington để hội đàm với các quan chức Mỹ, Đặc phái viên Dmitriev cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Putin không bị hủy bỏ.

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế ẢNH: REUTERS

Theo kế hoạch ban đầu, hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra tại Budapest (Hungary), nhưng bị hoãn do Moscow từ chối lệnh ngừng bắn ngay lập tức, theo Reuters.

Ông Dmitriev không tiết lộ chi tiết về các cuộc thảo luận, song nhấn mạnh: "Thực tế, tôi tin rằng chúng ta đang tiến gần tới một giải pháp ngoại giao". Ông cũng cho rằng việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận "vấn đề nằm ở chiến tuyến" là một bước đi lớn, cho thấy Kyiv sẵn sàng tiếp cận linh hoạt hơn so với yêu cầu trước đây là Nga phải rút quân hoàn toàn.

Các quốc gia châu Âu hiện đang phối hợp với Ukraine để xây dựng một đề xuất ngừng bắn dọc theo các tuyến chiến đấu hiện tại, đồng thời thúc đẩy vai trò trung tâm của Mỹ trong tiến trình hòa bình.

Ông Trump hủy gặp ông Putin, không cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Trong khi đó, Nga vẫn kiên định lập trường yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ thêm lãnh thổ trước khi có bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Chuyến thăm Mỹ của ông Dmitriev diễn ra chỉ vài ngày sau khi Washington công bố lệnh trừng phạt mới đối với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, nhằm gia tăng sức ép buộc Moscow chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông Dmitriev cho biết đối thoại song phương "sẽ tiếp tục", đồng thời cảnh báo các lệnh trừng phạt "chỉ khiến giá xăng tại Mỹ tăng cao hơn".

"Điều này chắc chắn chỉ có thể thực hiện được nếu lợi ích của Nga được tính đến và đối xử tôn trọng", ông Dmitriev trước đó đã nói với Reuters.

Theo Axios, ông Dmitriev dự kiến sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Miami (bang Florida, Mỹ) vào ngày 25.10, cùng với một số quan chức khác.

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 24.10 cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đang tạo thêm áp lực lên ông Putin. Ông Rutte khẳng định: "Sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine đang phát huy hiệu quả".