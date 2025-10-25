Chiến sự Ukraine ngày 1.339: Ukraine tấn công gây thiệt hại tại đất Nga

Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không đã đánh chặn 72 trong số 128 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng vào Ukraine trong đêm 23.10 và sáng 24.10. Không quân Ukraine nói 47 UAV Nga đã tấn công trúng 10 địa điểm.

Quân nhân Ukraine khai hỏa hệ thống phóng rốc két đa nòng BM-21 Grad về phía binh sĩ Nga, gần thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka ở vùng Donetsk (Ukraine) ngày 23.10 Ảnh: Reuters

Cũng theo The Kyiv Independent, Nga đã bắt đầu sử dụng bom lượn tầm xa, được gọi là KAB, để tấn công các khu dân cư nằm sâu phía sau chiến tuyến.

Trong tuần qua, Nga đã lần đầu tiên nhắm mục tiêu vào Mykolaiv, Poltava và thành phố Lozova thuộc tỉnh Kharkiv bằng KAB, theo The Kyiv Independent.

The Kyiv Independent còn đưa tin Lozova, nằm cách chiến tuyến 150 km, đã bị trúng một quả bom UMPB-5R vào ngày 18.10, khiến năm dân thường bị thương và nhiều ngôi nhà bị phá hủy.

Đến tối 24.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố từ phía Ukraine. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm 4 làng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.10 tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm ba ngôi làng, theo Reuters dẫn lại thông tin từ các hãng thông tấn Nga.

Theo đó, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Bolohivka ở tỉnh Kharkiv, làng Promin ở tỉnh Donetsk, cũng như Zlagoda ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố lực lượng nước này đã giành được quyền kiểm soát khu định cư Dronivka thuộc tỉnh Donetsk.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã thị sát nhóm lực lượng "miền nam" đang chiến đấu tại Ukraine, nơi ông được báo cáo tóm tắt về tình hình chiến trường, theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.10.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố quân đội nước này đã giành được quyền kiểm soát đối với 10 khu dân cư ở các tỉnh Kharkiv, Dnepropetrovsk, Zaporizhzhia và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở Ukraine trong tuần từ ngày 18 đến 24.10, theo TASS.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, các nhóm tác chiến đã gây thương vong cho hơn 10.000 quân nhân Ukraine, và lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27, bốn tên lửa hành trình và 1.441 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Đến tối 24.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố mới từ Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine lại tấn công đất Nga bằng UAV

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã chặn và tiêu diệt 111 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong không phận thuộc một số tỉnh của Nga và biển Azov trong đêm 23.10 và rạng sáng 24.10, theo TASS.

Cũng theo TASS, có năm người đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Krasnogorsk thuộc tỉnh Moscow. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày 24.10 thông báo hệ thống phòng không đã bắn hạ ba UAV đang trên đường bay đến thủ đô của Nga, theo Reuters.

TASS còn đưa tin một đám cháy đã bùng phát sau các cuộc tấn công vào tỉnh Rostov, khiến khoảng 1.500 người mất điện. Các mảnh vỡ từ UAV đã rơi xuống một khu dân cư ở tỉnh Krasnodar, làm hư hại tám tòa nhà, theo TASS.

Bộ chỉ huy tác chiến của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 24.10 cáo buộc quân đội Ukraine đã tấn công các khu định cư trong tỉnh bằng hơn 130 máy bay không người lái (UAV) trong 24 giờ, theo TASS.

Trong đó, thành phố Belgorod, thủ phủ của tỉnh Belgorod, bị 37 UAV tấn công và trong số đó có 23 UAV bị bắn hạ. Cuộc tấn công bằng UAV ở thành phố Belgorod khiến 10 người bị thương, gây thiệt hại cho một căn hộ, hai tòa nhà chung cư, một nhà riêng, 15 ô tô, một cơ sở thương mại, một cơ sở xã hội, một tòa nhà hành chính, một gara và một doanh nghiệp, theo Bộ chỉ huy tác chiến của tỉnh Belgorod.

Đến tối 24.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố từ phía Nga.

