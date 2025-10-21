Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trở ngại cho đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine, EU gây áp lực

Thụy Miên
Thụy Miên
21/10/2025 21:01 GMT+7

Các lãnh đạo châu Âu hôm 21.10 nhấn mạnh các chiến tuyến hiện tại ở Ukraine phải là điểm khởi đầu cho bất kỳ cuộc hòa đàm nào, trong bối cảnh khâu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga gặp trở ngại.

Trở ngại cho đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine, EU gây áp lực - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và bức ảnh chụp ông cùng người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Alaska (Mỹ) hồi tháng 8

ảnh: afp

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước nói dự định gặp người đồng cấp Nga Valdimir Putin tại thủ đô Budapest của Hungary trong vòng hai tuần với mục tiêu thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Tuy nhiên, các đồng minh châu Âu của Ukraine lo ngại Tổng thống Trump có thể bước vào cuộc đàm phán Mỹ - Nga mà không đạt được nhượng bộ đáng kể nào từ phía chính quyền Moscow. Tổng thống Putin đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của ông Trump trong cuộc gặp ở Alaska hồi tháng 8.

Lo ngại của châu Âu

Trong tuyên bố hôm 21.10, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và các cường quốc châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức nhất trí khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lập trường của Tổng thống Trump rằng cuộc xung đột ở Ukraine nên dừng ngay lập tức, và các chiến tuyến hiện tại nên được xem là khởi đầu của nỗ lực đàm phán, Reuters đưa tin.

Ukraine và các đồng minh châu Âu lâu nay vẫn kiên trì yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức theo các chiến tuyến hiện tại trước khi tiến hành hòa đàm. Đây cũng là quan điểm được ông Trump công khai ủng hộ ngày 17.10 sau khi gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.

Trong khi đó, Moscow muốn Ukraine nhượng bộ thêm lãnh thổ như là một trong vài điều kiện để ngừng bắn.

Ông Trump lại nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine

Chưa có thời gian chính xác cuộc gặp Trump - Putin

Tuy nhiên, công cuộc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga dường như vấp phải sự đình trệ sau khi một cuộc họp sơ bộ giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov dự kiến diễn ra ở Budapest hôm 23.10 đã bị hoãn.

Hai ông Lavrov và Rubio đã điện đàm hôm 20.10. Một ngày sau, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng vẫn còn quá sớm để có thời điểm chính xác cho bất kỳ cuộc gặp trực tiếp nào giữa ông Putin và ông Trump.

Ngày 21.10, Điện Kremlin xác nhận vẫn chưa có khung thời gian chính thức cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga về Ukraine, theo AFP.

Ông Putin cần bay ngang EU nếu họp thượng đỉnh với Mỹ

Việc chọn Budapest làm điểm họp thượng đỉnh Mỹ - Nga cũng đang gây tranh cãi trong nội bộ EU. Trong đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban là một trong số ít nhà lãnh đạo vẫn duy trì quan hệ nồng ấm với Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Thế nhưng, bất kỳ chuyến bay nào đến Budapest đều cần chuyên cơ chở ông Putin đi qua không phận của các nước EU khác. Ba Lan hôm 21.10 cảnh báo có thể buộc máy bay chở ông Putin hạ cánh và bắt giữ nhà lãnh đạo Nga theo lệnh của Tòa Hình sự Quốc tế.

Về phần mình, Bulgaria cho hay ông Putin có thể sử dụng không phận của nước này để đến điểm họp.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE đàm phán Mỹ-Nga chiến tuyến lệnh ngừng bắn
