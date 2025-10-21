Kho tên lửa Iran 'hồi sinh' sau xung đột với Israel

Chương trình truyền hình của nhà nước Iran ngày 20.10 đã cho thấy các bệ phóng còn vết hư hại do các đợt không kích của Israel và cả cảnh tên lửa được bắn vào Tel Aviv trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Đây là lần đầu tiên Iran công khai năng lực tên lửa của mình kể từ sau cuộc xung đột, theo tạp chí Newsweek.

Hình ảnh từ những thước phim mới nhất về một trong những căn cứ tên lửa ngầm của Iran ẢNH: East Calling/X

Hồi tháng 6, các cuộc không kích của Israel vào Iran đã dẫn đến sự đáp trả dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ phía Tehran, đánh dấu một trong những cuộc đụng độ trực tiếp nhất giữa 2 bên trong nhiều năm qua. Để hỗ trợ đồng mình, Mỹ cũng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối tháng 6, làm chậm quá trình làm giàu uranium và tăng cường sự giám sát của Washington đối với các chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran.

Theo Newsweek, động thái công khai năng lực tên lửa của Iran được xem là thông điệp răn đe gửi tới Mỹ và Israel, trấn an dư luận trong nước, khẳng định lực lượng tên lửa của Iran vẫn duy trì sức mạnh và trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Theo truyền thông, việc phục hồi năng lực nằm trong sáng kiến của lực lượng không gian - vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhằm tái thiết và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tên lửa sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel.

Israel tố Iran phát triển tên lửa có thể bắn đến sân golf của ông Trump

IRGC cho biết việc nâng cấp này nhằm mục đích cải thiện khả năng phục hồi và hiệu suất kỹ thuật của các hệ thống tên lửa tầm trung. Chương trình phát sóng có cảnh quay các phiên bản từ dòng tên lửa nhiên liệu lỏng Qadr và Emad, dòng tên lửa nhiên liệu rắn Khaybar Shekan, và Fattah-1.

Chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vẫn là trọng tâm trong chiến lược quốc phòng của nước này. Giới chức Iran nhấn mạnh chương trình tên lửa đạn đạo nhằm mục đích răn đe thông thường, song Israel và các nước khác coi đây là mối đe dọa trong khu vực.

Các cảnh quay từ chương trình phát sóng cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và thảo luận của quốc tế về năng lực tên lửa của Iran.

Trước đó, Iran hôm 18.10 tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung năm 2015 (JCPOA), song vẫn khẳng định "cam kết ngoại giao".