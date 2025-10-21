Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump sắp thăm 3 nước châu Á, dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Văn Khoa
Văn Khoa
21/10/2025 15:54 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố một loạt chuyến thăm châu Á vào cuối tháng này.


- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một trước khi khởi hành từ Căn cứ chung Andrews ở bang Maryland ngày 17.10 để đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-lago ở bang Florida

Ảnh: AFP

"Tôi sẽ ở Malaysia, Nhật Bản và một vài nước khác. Chúng tôi sẽ có chuyến công du ngắn", ông Trump nói với các phóng viên hôm 20.10 (giờ Mỹ), theo Đài NHK.

Trước tiên, ông Trump sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), dự kiến diễn ra từ ngày 26-28.10. Hôm 14.10, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan thông báo Tổng thống Trump sẽ tham dự lễ ký kết một "thỏa thuận hòa bình" giữa Thái Lan và Campuchia tại Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới, theo AFP.

Ông Trump sẽ chứng kiến Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận hòa bình

Sau đó, ông Trump dự kiến sẽ dừng chân tại Nhật Bản vào ngày 27.10. Ngoài cuộc gặp với nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản, ông Trump dự định có bài phát biểu trước các quân nhân Mỹ tại một căn cứ hải quân Mỹ ở thành phố Yokosuka, gần Tokyo.

Sau khi rời khỏi Nhật Bản, Tổng thống Trump sẽ đến Hàn Quốc khi nước này đăng cai Hội nghị cấp cao APEC vào cuối tháng.

Ông Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC. Ông Trump cho hay vấn đề Đài Loan sẽ là một trong những vấn đề ông sẽ thảo luận với ông Tập.

Ông Trump đề cập rằng ông dự định thăm Trung Quốc vào thời điểm nào đó "khá sớm" vào năm tới, và nói rằng hai nước sẽ có "mối quan hệ rất tốt đẹp", theo NHK.

Xem thêm bình luận