Nga tiến vào trung tâm hậu cần chiến lược phía đông Ukraine

Theo ông, Pokrovsk hiện là mục tiêu chính của Nga và khoảng 200 binh sĩ Nga đang ở nhiều nơi trong thành phố. Trang Ukrainska Pravda ngày 28.10 đưa tin tổng cộng 218 cuộc đụng độ đã xảy ra ở tiền tuyến trong vòng 24 giờ trước đó, gồm 79 cuộc đụng độ ở hướng Pokrovsk. Quân đội Nga cuối tuần qua báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng họ đang bao vây 5.500 binh sĩ Ukraine tại Pokrovsk.

Binh sĩ Ukraine lắp đạn pháo tự hành M114 gần mặt trận Pokrovsk Ảnh: Reuters

Trước tình hình này, ông Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên Nga, đồng thời nói rằng Ukraine cần châu Âu hỗ trợ tài chính để đối phó quân Nga trong 2 hoặc 3 năm nữa. Ngoài ra, ông Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng tham gia hòa đàm tại bất cứ nơi đâu ngoài Nga và Belarus nhằm kết thúc cuộc chiến, nhưng lực lượng Ukraine sẽ "không lùi một bước" trên chiến trường để nhượng bộ lãnh thổ.