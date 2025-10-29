Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nga tiến vào trung tâm hậu cần chiến lược phía đông Ukraine

Khánh An
Khánh An
29/10/2025 04:30 GMT+7

Hãng AFP ngày 28.10 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận lực lượng Nga đã giành được vị trí tại trung tâm hậu cần chiến lược Pokrovsk ở miền đông Ukraine, nơi Moscow tìm cách kiểm soát hơn một năm qua.

Theo ông, Pokrovsk hiện là mục tiêu chính của Nga và khoảng 200 binh sĩ Nga đang ở nhiều nơi trong thành phố. Trang Ukrainska Pravda ngày 28.10 đưa tin tổng cộng 218 cuộc đụng độ đã xảy ra ở tiền tuyến trong vòng 24 giờ trước đó, gồm 79 cuộc đụng độ ở hướng Pokrovsk. Quân đội Nga cuối tuần qua báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng họ đang bao vây 5.500 binh sĩ Ukraine tại Pokrovsk.

Nga tiến vào trung tâm hậu cần chiến lược phía đông Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine lắp đạn pháo tự hành M114 gần mặt trận Pokrovsk

Ảnh: Reuters

Trước tình hình này, ông Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên Nga, đồng thời nói rằng Ukraine cần châu Âu hỗ trợ tài chính để đối phó quân Nga trong 2 hoặc 3 năm nữa. Ngoài ra, ông Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng tham gia hòa đàm tại bất cứ nơi đâu ngoài Nga và Belarus nhằm kết thúc cuộc chiến, nhưng lực lượng Ukraine sẽ "không lùi một bước" trên chiến trường để nhượng bộ lãnh thổ. 

Lãnh đạo Ukraine thừa nhận khó khăn ở Pokrovsk, bác thông tin 10.000 quân bị Nga bao vây

Chiến sự Ukraine ngày 1.342: Nga vây 2 thành phố, ông Trump cảnh báo Moscow

Chiến sự Ukraine ngày 1.342: Nga vây 2 thành phố, ông Trump cảnh báo Moscow

Bộ Quốc phòng Nga hôm 27.10 tuyên bố đang bao vây hơn 10.000 binh sĩ Ukraine tại 2 vùng trên tiền tuyến, và Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin sau vụ thử tên lửa hạt nhân.

