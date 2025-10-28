Ông Zelensky kêu gọi châu Âu tài trợ chiến đấu thêm 2-3 năm

Trong bài trả lời phỏng vấn báo chí được công bố ngày 28.10, Tổng thống Zelensky thừa nhận lực lượng Nga đã thiết lập vị trí tại thành phố miền đông Pokrovsk, nơi mà Moscow đã cố gắng chiếm giữ trong hơn một năm qua, theo AFP.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi châu Âu tài trợ để chiến đấu thêm 2-3 năm nữa ẢNH: REUTERS

"Khoảng 200 binh sĩ Nga đã được định vị tại nhiều địa điểm ở đó. Chúng tôi nhìn thấy từ máy bay không người lái (UAV). Pokrovsk hiện là mục tiêu chính của người Nga", ông Zelensky nói.

Theo tường thuật của Reuters, ông Zelensky còn nói rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình nhưng sẽ không rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga yêu cầu. Nhà lãnh đạo nói sẵn sàng đàm phán tại bất cứ đâu, ngoại trừ Nga hoặc Belarus.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó ủng hộ việc ngừng bắn theo tiền tuyến hiện tại. "Tuyệt đối rõ ràng là chúng tôi chỉ đang tiếp cận ngoại giao từ vị trí hiện tại. Chúng tôi sẽ không lùi một bước nào và nhường bất kỳ phần nào của đất nước. Và điều quan trọng là phía Mỹ cuối cùng đã đưa ra tín hiệu công khai này, Tổng thống Trump đã đưa ra thông điệp đó", ông Zelensky nói.

Mặt khác, ông Zelensky hối thúc các nghị sĩ Mỹ thông qua biện pháp cấm vận mạnh hơn lên Nga, sau khi Tổng thống Trump trừng phạt 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của nước này.

Ông Zelensky kêu gọi ông Trump gây sức ép lên Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp giữa hai người dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào ngày 30.10, nhằm khiến Bắc Kinh ngừng nhập khẩu dầu khí từ Nga.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine cần nguồn viện trợ tài chính ổn định từ châu Âu để tiếp tục chiến đấu thêm 2-3 năm nữa.

Quả đạn pháo phát nổ tại một ngôi làng ở Ukraine sau khi lực lượng Nga khai hỏa. Hình ảnh từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 28.10 ẢNH: AP

Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc phương án dùng tài sản của Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine thêm 2 năm, theo AFP. "Nếu chiến sự chấm dứt trong một tháng, chúng tôi sẽ chi số tiền này cho việc phục hồi. Nếu không, chúng tôi sẽ chi cho vũ khí. Chúng tôi đơn giản là không có lựa chọn nào khác", Tổng thống Zelensky nói.

Một số thông tin khác được ông Zelensky cung cấp tại cuộc họp báo là các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã làm giảm 20% năng lực lọc dầu của Nga, hơn 90% các cuộc tấn công đó được thực hiện bằng vũ khí tầm xa tự sản xuất, theo AP.

Ngoài ra, Ukraine hiện có 70% của số tiền 2 tỉ USD cần để nhập khẩu khí đốt cho mùa đông này trong bối cảnh hạ tầng năng lượng bị tấn công mạnh. Đến tháng sau, Ukraine sẽ sản xuất từ 500-800 vũ khí đánh chặn mỗi ngày để ngăn UAV tấn công Shahed của Nga.

Theo ông, trong hơn 6 tháng chiến sự năm nay, Ukraine bắt được 2.200 tù binh Nga tại miền đông. Ukraine đang đối thoại song song với Thụy Điển, Pháp và Mỹ để chế tạo máy bay chiến đấu tương lai. Tổng thống Zelensky đã đề nghị một phi đội 250 chiếc.

Nga chưa bình luận về những tuyên bố của Tổng thống Ukraine.