Chiến sự Ukraine căng thẳng, tình hình Pokrovsk nguy ngập

Trước đó một ngày, quân đội Ukraine thông báo khoảng 200 binh sĩ Nga đã đột nhập Pokrovsk và đang chiến đấu bằng vũ khí nhỏ và máy bay không người lái (UAV) chống lực lượng Ukraine bên trong thành phố. Phía Ukraine đang tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn quân Nga giành thêm vị trí tại Pokrovsk nhưng tình hình được miêu tả là biến động cao và dữ dội.

Pháo binh Ukraine khai hỏa pháo M114 về phía lực lượng Nga gần Pokrovsk hôm 15.10 ẢNH: REUTERS

Pokrovsk là trung tâm hậu cần chiến lược tại miền đông Ukraine, đã bị tàn phá sau nhiều tháng chiến sự khi quân Nga ngày càng tiến dần lên tại Donetsk. Theo Reuters, Pokrovsk là trung tâm đường bộ và đường sắt, giúp cung cấp tiếp tế cho các thị trấn khác ở tiền tuyến. Nga từng xâm nhập Pokrovsk vào tháng 7 nhưng bị đẩy lùi. Sau đó, họ thay đổi chiến thuật và xâm nhập theo từng nhóm nhỏ. Lãnh đạo quân đội Nga cuối tuần qua báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng đang bao vây 5.500 binh sĩ Ukraine tại Pokrovsk (Nga gọi là Krasnoarmeysk).

Trong đêm 26 đến rạng sáng 27.10, Nga cũng phóng 100 UAV các loại để tấn công lãnh thổ Ukraine. Không quân Ukraine thông báo lực lượng phòng không ngăn chặn 66 chiếc. Ở chiều ngược lại, Ukraine bị cáo buộc đã phóng gần 200 UAV tấn công Nga vào rạng sáng. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ngăn chặn 193 UAV Ukraine, gồm 34 chiếc đang tiến về thủ đô Moscow, theo TASS.

Báo Ukraine nói tình hình Pokrovsk nguy ngập, 250 lính Nga trong thành phố

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết đợt tấn công bắt đầu từ tối 26.10 và kéo dài xuyên đêm. Chính quyền buộc phải tạm đóng cửa 2 trong số 4 sân bay thuộc Moscow để đảm bảo an toàn. Có 47 UAV bị bắn hạ tại tỉnh Bryansk giáp Ukraine. Tỉnh trưởng Alexander Bogomaz cho hay một chiếc UAV rơi trúng chiếc xe buýt nhỏ ở làng Pogar làm tài xế thiệt mạng và 5 hành khách bị thương. Ukraine và Nga chưa bình luận về thông tin của nhau nhưng lâu nay tuyên bố không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua lại thể hiện sự không hài lòng với ông Putin sau khi chủ nhân Điện Kremlin thông báo Nga mới phóng thử tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. Theo AFP, ông Trump cho rằng ông Putin nên chấm dứt chiến sự tại Ukraine, cuộc xung đột "đáng lý chỉ kéo dài một tuần nhưng giờ sắp bước vào năm thứ 4". "Đó là điều ông ấy nên làm thay vì thử tên lửa", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên đường đến Nhật Bản, bổ sung rằng hành động của Moscow là "không phù hợp". Tuần trước, ông Trump gác lại cuộc gặp dự kiến với ông Putin tại Hungary và cho rằng không muốn một sự kiện lãng phí thời gian. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 26.10 nói cuộc gặp hoàn toàn phụ thuộc vào bên khởi xướng, ý nói Mỹ.