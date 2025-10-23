Tàu đổ bộ Trung Quốc hoàn tất thử nghiệm hệ thống phóng UAV?

South China Morning Post ngày 23.10 đưa tin tàu đổ bộ Type 076 Tứ Xuyên đang được lắp đặt tại xưởng đóng tàu thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Trên mạng xã hội, người dùng lan truyền hình ảnh về hệ thống phóng hiện đại hướng ra khu vực sông Dương Tử, thay vì hướng về bến tàu.

Ngoài ra, khu vực xưởng đóng tàu và cầu tàu được chiếu sáng rõ trong đêm. Điều này dấy lên những suy đoán con tàu đang thực hiện thử nghiệm hệ thống phóng phi cơ, trong bối cảnh nó sẽ được sử dụng làm tàu chở máy bay không người lái (UAV).

Khu vực xung quanh tàu đổ bộ Type 076 Phúc Kiến sáng đèn trong những ngày qua, tại xưởng đóng tàu thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST

Cục An toàn Hàng hải Thượng Hải cũng ban hành một khu vực cấm, ngay trước lối vào bến tàu, từ ngày 20 - 29.10. Lệnh cấm nêu rõ khu vực nói trên sẽ có "các hoạt động dưới nước" từ 9 - 17 giờ.

Giới quan sát suy đoán rằng tàu Tứ Xuyên đã thử nghiệm hệ thống phóng máy bay bằng điện từ (EMALS) trong khung giờ nêu trên.

Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin liên quan hoạt động thử nghiệm của tàu đổ bộ Tứ Xuyên.

Theo trang Zona Militar, hệ thống phóng là một tính năng khiến Type 076 Tứ Xuyên khác biệt so với các tàu đổ bộ khác của Trung Quốc. Thông tin con tàu thử nghiệm hệ thống này xuất hiện sau khi có các báo cáo cho rằng tàu sẽ bắt đầu thử nghiệm hoạt động trên biển.

Những hình ảnh gần đây chỉ ra con tàu đã tháo dỡ lớp che hệ thống phóng, cũng như lắp hệ thống radar mới. Những bản nâng cấp được cho là sẽ biến tàu Tứ Xuyên thành con tàu đổ bộ hiện đại nhất trong biên chế Hải quân Trung Quốc.

Tàu đổ bộ Type 076 Phúc Kiến được hạ thủy vào tháng 12.2024 ẢNH: TÂN HOA XÃ

Được hạ thủy vào tháng 12 năm ngoái, tàu gây chú ý với kích thước lớn, có sàn bay dài khoảng 260 m và rộng 43 m. Tàu có thể chở đến 1.000 thủy thủ, đồng thời có nhiều khoang chứa máy bay. Ngoài ra, tàu cũng trang bị hệ thống hãm tiên tiến (giúp phi cơ giảm tốc nhanh trên đường băng của tàu khi hạ cánh), vốn được nâng cấp từ kinh nghiệm lắp đặt hệ thống hãm của tàu sân bay Type 003 Phúc Kiến. Tàu Phúc Kiến cũng là con tàu đổ bộ đầu tiên của lớp tàu Type 076 của Hải quân Trung Quốc.

Các nhà phân tích Trung Quốc cho hay con tàu có thể vận hành các UAV GJ-11 phiên bản mới của Trung Quốc, đồng thời chở các mẫu trực thăng của Trung Quốc và Nga.