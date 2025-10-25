Gấu tấn công chết người tại Nhật Bản cao kỷ lục

Cảnh sát Nhật Bản cho biết vụ việc xảy ra ngày 24.10 tại tỉnh Akita ở phía bắc. Một con gấu đã tấn công khiến 1 người chết và 3 người phải nhập viện, AFP đưa tin.

Một thợ săn địa phương đã hạ một con gấu ở gần khu vực xảy ra vụ việc và giới chức đang điều tra để xem liệu đó có phải con gấu đã tấn công 4 người hay không. Theo Đài NHK, 2 người đang làm vườn thì bị gấu tấn công, trong khi 2 người khác đến ứng cứu cũng bị thương.

Gấu "đột nhập" vào một siêu thị ở Nhật Bản hôm 7.10 ẢNH: AFP

Một vụ việc khác xảy ra ở tỉnh Toyama, khi gấu tấn công khiến một phụ nữ trong độ tuổi 70 bị thương.

Chính phủ Nhật Bản xem tình trạng gấu tấn công người gần đây là vấn đề nghiêm trọng và cam kết sẽ có những biện pháp tăng cường quản lý, đào tạo các thợ săn gấu, cũng như quản lý quần thể gấu.

Tính cả vụ việc ngày 24.10, Nhật Bản đã ghi nhận 10 người thiệt mạng do gấu tấn công trong năm nay. Trước đó, vào năm tài khóa kết thúc tháng 3.2024, nước này ghi nhận kỷ lục 6 người chết do gấu tấn công trong 1 năm.

Thợ săn gấu lão thành kể câu chuyện đáng lo cho Nhật Bản

Gấu đã tấn công khách du lịch, vào các cửa hàng và xuất hiện gần trường học và công viên, đặc biệt là ở các vùng phía bắc Nhật Bản. Nước này đang có 2 loại gấu sinh sống, đó là gấu đen châu Á và gấu nâu lớn.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng gấu tấn công gia tăng một phần do biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của chúng. Ngoài ra, tình trạng già hóa dân số ở Nhật Bản cũng khiến ngày càng có ít người săn gấu.