Tìm quán quân cho cuộc thi ‘gấu nào béo nhất’

Đợt bỏ phiếu đã bắt đầu vào ngày 23.9, công chúng sẽ chọn giữa 12 con gấu nâu để tìm ra con nào sẽ nhận danh hiệu “gấu béo” trong năm nay, AP đưa tin.

Trong đợt bỏ phiếu cho gấu béo con tuần trước, chiến thắng đã thuộc về con gấu có mã số 128. Nó đã thừa hưởng “ADN chiến thắng” từ con gấu mẹ mang tên “Grazer”, cũng với mã số 128. Grazer đã là quán quân cuộc bình chọn gấu béo trong 2 năm 2023, 2024 ở công viên Katmai và là ứng viên nặng ký cho năm nay.

Gấu cái "Grazer" với mã số 128, quán quân 2 năm liền của cuộc thi gấu béo ẢNH: EXPLORE

"Grazer con" vừa giành danh hiệu quán quân gấu béo con hồi tuần trước ẢNH: EXPLORE

Cuộc bình chọn thường niên nói trên đã bắt đầu từ năm 2014, nhằm nêu bật tập tính của loài gấu nâu, vốn sẽ kiếm ăn rất nhiều vào mùa hè và ngủ đông. Những con gấu sẽ đến dòng sông và bắt cá hồi đỏ. Điều này khiến những con gấu trông “phát tướng” so với thời điểm đầu hè và công chúng có thể xem ảnh so sánh để bình chọn.

Với thể thức cuộc thi, sẽ có 4 con gấu được miễn vòng đầu, 8 con khác sẽ chia thành 4 cặp bình chọn để tìm ra 4 cái tên bước vào vòng 2 cùng những con được miễn. Công chúng sẽ bỏ phiếu trực tuyến và danh tính con gấu chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 30.9.

Có khoảng 2.200 con gấu nâu trong công viên Katmai. Những con gấu nào thường xuyên lui tới khu vực cắm trại Brooks Camp tại công viên mới đủ điều kiện dự thi.

Con gấu mang mã số 602 có ngoại hình thay đổi rõ rệt sau 2 tháng hè kiếm ăn ẢNH: EXPLORE

Ông Mike Fitz, người đã khởi xướng tuần lễ gấu béo khi còn là kiểm lâm tại công viên Katmai, nói rằng cuộc bỏ phiếu không chỉ xét đến cân nặng hay hình thể, mà còn tính đến điều kiện sống của con gấu.

Những con gấu cái thường có kích thường bằng 2/3 so với gấu đực. Gấu cái cũng phải vừa bảo vệ con, tiết sữa, đồng thời phải ăn để chuẩn bị cho mùa đông. Trong 2 năm qua, con gấu cái Grazer đã đánh bại gấu đực “Chunk” - một trong những con lớn nhất ở khu vực sông Brook.