Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.342: Nga vây 2 thành phố, ông Trump cảnh báo Moscow

Thụy Miên
Thụy Miên
28/10/2025 04:26 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 27.10 tuyên bố đang bao vây hơn 10.000 binh sĩ Ukraine tại 2 vùng trên tiền tuyến, và Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin sau vụ thử tên lửa hạt nhân.

Chiến sự Ukraine ngày 1.342 - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga hoạt động tại vùng chiến dịch quân sự đặc biệt

ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga nói kiểm soát thêm 3 làng ở Ukraine

TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 27.10 cho biết quân đội nước này đã kiểm soát thêm 3 ngôi làng tại Ukraine, trong bối cảnh Moscow đang tìm cách mở rộng lợi thế trên chiến trường giữa lúc các nỗ lực hòa đàm vẫn rơi vào thế bế tắc.

Lực lượng Nga thông báo kiểm soát được làng Novomykolaivka và Pryvilne thuộc Zaporizhzhia và Yegorivka thuộc Dnipropetrovsk.

Ukraine xác nhận phá đập nước để cô lập quân Nga ở Kharkiv

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng cho biết hồi cuối tuần khoảng 200 binh sĩ Nga đã tiến vào thành phố Pokrovsk, nơi quân đội chính quyền Moscow tìm cách bao vây và tiến tới kiểm soát trong nhiều tháng qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin rằng Nga đã "tập trung mũi tấn công chủ lực" quanh thành phố, tạo nên tình thế khó khăn cho lực lượng Ukraine ở đây.

Bên cạnh đó, quân Nga cũng đang tập trung vào Kupiansk, một thành phố chiến lược ở vùng đông bắc Kharkiv.

Chiến sự Ukraine ngày 1.342 - Ảnh 2.

Một binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk hồi tháng 3

ảnh: afp/quân đội ukraine

Nga nói tiếp tục vây ép ở Kupiansk, Pokrovsk

Đến ngày 27.10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đang tiếp tục các chiến dịch xóa sổ những đơn vị Ukraine đang bị vây chặt bên trong 2 vùng trên của tiền tuyến.

RT dẫn thông tin từ Moscow cho biết lực lượng Ukraine gần thành phố Kupiansk đã 3 lần tìm cách phá vòng vây Nga nhưng bất thành, dẫn đến tổn thất 50 binh sĩ và 6 khí tài hạng nặng bị phá hủy.

Tại một khu vực khác gần Pokrovsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng ở đây đã tiêu diệt thêm 60 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe bọc thép và 3 xe cơ giới.

Trong cuộc họp quân sự cấp cao hôm 26.10, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng hiện có khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây gần Kupyansk và khoảng 5.500 người khác trong vùng Pokrovsk.

Nga tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa Burevestnik sử dụng năng lượng hạt nhân

 Lời cảnh báo Nga từ Tổng thống Trump

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin nên tập trung vào việc tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thay vì thử nghiệm tên lửa hạt nhân mới. Nhà lãnh đạo nói thêm Lầu Năm Góc đang triển khai một tàu ngầm hạt nhân ở một địa điểm không xác định ngoài khơi Nga, theo Reuters.

Phát biểu được ông Trump đưa ra trên chuyên cơ Không lực Một và chỉ một ngày sau khi ông Putin tuyên bố Nga đã thử nghiệm thành công Burevestnik, tên lửa hành trình vận hành bằng năng lượng hạt nhân. Moscow khẳng định loại tên lửa mới có năng lực chọc thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào và sẽ tiến đến giai đoạn triển khai trong thực tế.

Chiến sự Ukraine ngày 1.342 - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trên Không lực Một hôm 27.10

ảnh: reuters


Theo Moscow, tên lửa 9M730 Burevestnik (Storm Petrel) đã vượt qua quãng đường 14.000 km. Khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thống Trump cho hay Mỹ không cần phải phóng tên lửa xa đến thế vì đã có tàu ngầm hạt nhân ở ngoài bờ biển của Nga.

"Họ (Nga) biết rằng Mỹ có một tàu ngầm hạt nhân, lớp tàu mạnh nhất thế giới, ngay sát bờ biển của họ, nên tôi cho rằng chúng tôi chẳng cần vũ khí phải bay xa đến 14.000 km", Reuters dẫn lời chủ nhân Nhà Trắng.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

