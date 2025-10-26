Tên lửa hạt nhân 'bất khả chiến bại' của Nga bay xa tới 14.000 km?

Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, cho hay tên lửa nói trên, được gọi là Burevestnik, đã bay được 14.000 km và bay trên không trong khoảng 15 giờ, theo Reuters dẫn những phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin được công bố hôm nay 25.10.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được phóng trong cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân Nga tại khu vực Arkhangelsk (Nga), trong ảnh từ video được phát ngày 22.10 Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin nói với tướng Gerasimov rằng các cuộc thử nghiệm quan trọng liên quan tên lửa Burevestnik hiện đã hoàn tất và công việc sẽ bắt đầu ở giai đoạn cuối cùng trước khi triển khai.

Trước đó vào ngày 15.8, phát ngôn viên Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine Andriy Yusov cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một đợt thử nghiệm mới đối với tên lửa 9M730 Burevestnik và mục đích của các cuộc thử nghiệm mới là để xác nhận các giải pháp khoa học và kỹ thuật mà tên lửa đã triển khai. "Nếu thành công, Nga sẽ tận dụng kết quả thử nghiệm để bảo vệ lợi ích của mình trong các cuộc đàm phán với phương Tây", Reuters dẫn lời ông Yusov.

Theo Tổ chức Sáng kiến đe dọa hạt nhân (NTI-Mỹ), tên lửa Burevestnik có kết quả thử nghiệm kém, chỉ 2 lần thành công một phần trong số 13 cuộc thử được ghi nhận.

Tổng thống Putin từng tuyên bố tên lửa 9M730 Burevestnik, được NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall, là "bất khả chiến bại" trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn và quỹ đạo bay không thể đoán trước.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ khả năng tên lửa Burevestnik có thể xuyên thủng lá chắn phòng thủ. Họ cho rằng tên lửa này có thể không mang lại năng lực mới cho Nga, đồng thời cảnh báo nguy cơ phát tán phóng xạ dọc đường bay, theo Reuters.