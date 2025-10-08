Bị Israel tố phát triển tên lửa có thể vươn tới Mỹ, Iran phản ứng sao?

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình podcast Mỹ Ben Shapiro được công bố hôm 6.10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói: "Iran đang phát triển... tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn 8.000 km. Điều đó có nghĩa là gì? Họ tăng thêm 3.000 km nữa... mục tiêu là thành phố New York, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago". Trong đó, Mar-a-Lago là khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida.

Tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan được trưng bày tại Quảng trường Bahrestan ở Tehran (Iran) ngày 27.9

Ảnh: AFP

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 7.10 đã chỉ trích phát ngôn trên của ông Netanyahu, cho rằng Israel đang cố gắng mô tả năng lực phòng thủ của Tehran là một mối đe dọa, theo AFP. "Israel đang cố gắng tạo ra một mối đe dọa tưởng tượng từ khả năng phòng thủ của chúng tôi", ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Iran sở hữu một kho vũ khí tên lửa đạn đạo nội địa lớn, trong đó có tên lửa Shahab-3 với tầm bắn 2.000 km, đủ để vươn tới Israel.

Vào tháng 6, một cuộc xung đột kéo dài 12 ngày đã nổ ra sau các cuộc tấn công chưa từng có của Israel vào bên trong Iran, nhắm vào các cơ sở quân sự, chính trị và hạt nhân.

Iran đã đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel và căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông (được đặt tại Qatar), sau khi Washington tiến hành một cuộc không kích của riêng mình nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân ở Iran.

Iran sẽ xóa bốn số 0 khỏi đồng nội tệ để chống lạm phát

Kể từ khi lệnh ngừng bắn với Israel có hiệu lực vào ngày 24.6, giới chức chính trị và quân sự Iran đã cảnh báo về khả năng xảy ra xung đột mới, nói rằng họ đã chuẩn bị cho chiến tranh nhưng không tìm kiếm chiến tranh.

Các nước phương Tây và Israel cáo buộc Iran tìm kiếm vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Iran phủ nhận cáo buộc như thế, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích năng lượng dân sự và nghiên cứu y tế, theo AFP.