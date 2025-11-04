Chiến sự Ukraine ngày 1.349: Nga áp sát trung tâm Pokrovsk, Kyiv lại tập kích Saratov

Theo Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, binh sĩ nước này đang phá hủy các đội hình quân Ukraine bị bao vây gần ga đường sắt và khu công nghiệp của Pokrovsk, đồng thời đã tiến vào khu vực Prigorodny ở ngoại ô và đào hầm ở đó.

Phía Ukraine khẳng định lực lượng của họ vẫn đang cố thủ trong thành phố, đồng thời mô tả điều kiện chiến đấu tại đây là "rất khó khăn".

Ukraine cố gắng phản công khi Nga kiểm soát 60% Pokrovsk?

Dự án lập bản đồ nguồn mở DeepState của Ukraine cho thấy Nga hiện chỉ kiểm soát một phần nhỏ ở phía nam Pokrovsk, trong khi phần còn lại vẫn là "vùng xám", chưa hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát về bên nào.

Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Ukraine ngày 3.11 cho biết chiến dịch bảo vệ thành phố vẫn tiếp tục, và lực lượng Kyiv đã ngăn chặn nỗ lực của Nga nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế từ Rodynske ở phía bắc. Trước xung đột, Pokrovsk có khoảng 60.000 dân, song phần lớn người dân đã sơ tán khỏi thành phố này.

Giới phân tích nhận định nếu chiếm được Pokrovsk, Nga có thể tạo được bàn đạp quan trọng để tiến về 2 thành phố lớn còn lại do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk, gồm Kramatorsk và Sloviansk. Tuy nhiên, ở phía bắc Pokrovsk, quân đội Ukraine gần đây tuyên bố đạt được một số bước tiến gần Dobropillia, nơi họ cho biết đã giành lại hơn 185 km2 trong tuần qua.

Một hệ thống pháo phản lực của Nga khai hỏa về phía các vị trí của Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 31.10.2025 ẢNH: AP

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành các đợt tấn công đêm 2.11, nhằm vào sân bay quân sự, cơ sở sửa chữa thiết bị, nhà máy công nghiệp quốc phòng, và một số cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine. Phía Nga cho hay quân đội nước này đã tấn công lực lượng Ukraine gần Kupiansk, tái kiểm soát 4 vị trí kiên cố trong khu công nghiệp ở bờ trái sông Oskol.

Phát ngôn viên quân đội Ukraine Viktor Trehubov ngày 2.11 khẳng định rằng những nỗ lực của Nga nhằm tiến vào trung tâm Kupiansk cho đến nay đều đã thất bại, và các cuộc tấn công gần đây của Ukraine đã làm chậm bước tiến của Moscow.

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Nga sau đợt tập kích UAV của Ukraine

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov cùng nhiều địa điểm hậu cần quân sự của Nga trong đêm 2.11, theo The Kyiv Independent.

Nhà máy lọc dầu Saratov bốc cháy dữ dội sau khi bị UAV tấn công đêm 2.11.2025 ẢNH: Anton Gerashchenko/X



Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã bắn hạ 64 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm, trong đó 29 chiếc bị chặn trên không phận tỉnh Saratov. Thống đốc vùng Saratov Roman Busargin viết trên nền tảng Telegram rằng ông đã nhận được lệnh từ Bộ Quốc phòng Nga về việc cảnh giác trước các cuộc tấn công bằng UAV trong khu vực, theo The Moscow Times.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn, và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy một UAV đâm trúng nhà máy Saratov, gây ra hỏa hoạn tại khu vực. Ngọn lửa vẫn được nhìn thấy ở khu vực phía tây, gần các bể chứa nhiên liệu.

Ngoài Saratov, lực lượng Ukraine cũng tấn công các cơ sở hậu cần của Nga ở tỉnh Luhansk, trong đó có một kho cung ứng tại khu định cư Rozkishne và kho nhiên liệu di động tại Dovzhansk.

Nhà máy lọc dầu Saratov là một trong những cơ sở năng lượng lớn của Nga, xử lý khoảng 4,8 triệu tấn dầu thô mỗi năm và sản xuất hơn 20 loại sản phẩm dầu mỏ khác nhau. Đây là lần thứ 3 cơ sở năng lượng quan trọng này bị nhắm mục tiêu kể từ tháng 9.

Theo Reuters, xuất khẩu sản phẩm dầu của Nga đã giảm 17,1% trong tháng 9 so với tháng 8, xuống còn 7,58 triệu tấn, do chuỗi tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Điện Kremlin: Chưa cần đến thượng đỉnh Putin - Trump

Tổng thống Phần Lan gợi ý tổ chức thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Ukraine tại G20

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 3.11 đề xuất khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra tại Johannesburg (Nam Phi) vào cuối tháng 11.

Theo ông Stubb, công tác ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine vẫn đang âm thầm diễn ra ở hậu trường. Tuần trước, ông đã thảo luận về tình hình này với các nhà lãnh đạo Kazakhstan và Uzbekistan - những người dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 6.11 tới, trước khi đến Moscow vào tuần sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) thảo luận với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng ngày 9.10.2025 ẢNH: REUTERS

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3.11, Tổng thống Phần Lan nói với kênh MTV Uutiset rằng: "Các nước Trung Á có thể đóng vai trò là sứ giả giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin". Ông cho biết thêm: "Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi trong hai đến ba tuần tới, thì hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg có thể là nơi Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky gặp nhau".

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch đến Nam Phi, trong khi Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ không tham dự và Phó tổng thống Mỹ JD Vance đại diện cho Washington tham gia.

Trước đó, ông Trump từng tìm cách sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Song, các nỗ lực này đến nay vẫn chưa đạt được hiệu quả.

Liên quan thượng đỉnh Trump - Putin, Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2.11 nhấn mạnh điều cần thiết hiện nay là giải quyết triệt để các vấn đề về Ukraine, thay vì nhanh chóng tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump.