Chiến sự Ukraine ngày 1.348: Xuất hiện điểm nóng mới

Pháo binh Ukraine trên tiền tuyến ở Donetsk ảnh: reuters

Điểm nóng chiến lược Pokrovsk

Theo phân tích mới nhất của Viện Chiến tranh (trụ sở Washington, Mỹ), Pokrovsk đang trở thành điểm nóng giao tranh mới nhất trên mặt trận Donetsk ở miền đông Ukraine.

Dựa trên các nguồn tin chiến trường, lực lượng Nga đang tăng cường các chiến dịch tấn công trong và xung quanh Pokrovsk, với mục tiêu kiểm soát thành phố để mở đường tiến sâu hơn vào khu vực do Ukraine kiểm soát.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine ngày 31.10 triển khai chiến dịch đổ bộ bằng trực thăng ở phía tây Pokrovsk. Đến ngày 1.11, một đơn vị Nga đã cho đốt xe tải để chặn đường tấn công của đối phương ở phía đông thành phố.

Các cuộc giao tranh diễn ra khốc liệt ở cả vùng ngoại ô và trung tâm thành phố, nơi hai bên giao chiến ở cự ly gần trong điều kiện địa hình đô thị.

Viện Chiến tranh ghi nhận các cuộc tác chiến cự ly gần, địa hình đô thị và điều kiện thời tiết đang gây ảnh hưởng đáng kể cho hoạt động của máy bay không người lái (UAV) của cả Nga và Ukraine, cũng như chiến thuật xâm nhập của Nga.

Ở nơi khác, lực lượng Ukraine gần đây tiến quân gần Lyman (Donetsk). Về phần mình, các cánh quân của Nga cũng đạt được đà tiến gần Velykyi Burluk, Kupyansk (đều thuộc Kharkiv) và Pokrovsk.

Nga gia tăng tấn công Chernihiv

Các binh sĩ Nga lắp ráp một UAV FPV ảnh: bộ quốc phòng nga

Phía biên phòng Ukraine cho biết những ngày qua đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể các cuộc tấn công của Nga nhằm vào khu vực Chernihiv, vùng biên giới giáp với Nga và Belarus.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Andriy Demchenko, phát ngôn viên Cục Biên phòng Ukraine, hôm 2.11 cho biết Nga đang chuyển trọng tâm tấn công sang Chernihiv, trong khi trước đây các đợt tấn công chủ yếu tập trung vào hai khu vực Sumy và Kharkiv ở đông bắc Ukraine.

"Các cuộc tấn công không hề giảm, mà ngược lại, đối phương đang gia tăng các đợt tấn công bằng nhiều hình thức khác nhau dọc theo biên giới Ukraine và thuộc phạm vi các vùng Chernihiv, Sumy và Kharkiv", Ukrinform dẫn lời người phát ngôn.

Ông Demchenko cũng lưu ý, trong năm nay, lực lượng Nga ngày càng sử dụng nhiều hơn UAV, bao gồm các mẫu cáp quang chống nhiễu, và UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) giá rẻ, được sản xuất hàng loạt.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Điện Kremlin: Cuộc gặp hai Tổng thống Trump-Putin hiện chưa là ưu tiên

Trong lúc diễn biến trên các mặt trận tiếp tục ác liệt, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga cảm thấy chưa có nhu cầu tổ chức ngay cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Theo ông Peskov, điều quan trọng lúc này là cần tập trung vào các nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine, thay vì "vội vàng sắp xếp một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo", TASS đưa tin.

"Hiện điều cần làm là phải xúc tiến nỗ lực về những chi tiết để dàn xếp vấn đề Ukraine", người phát ngôn lưu ý.

Trước đó, hai Tổng thống Nga và Mỹ trong cuộc điện đàm 16.10 đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp tại Budapest (Hungary). Tuy nhiên, một tuần sau, ông Trump bất ngờ thông báo hoãn vô thời hạn cuộc gặp.

Tổng thống Putin sau đó cho hay cuộc gặp ở Budapest nhiều khả năng là bị hoãn chứ không bị hủy", đồng thời chỉ ra chính phía Mỹ là bên đề xuất tổ chức.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói rằng triển vọng các cuộc gặp song phương ở cấp cao nhất trong tương lai phụ thuộc vào phía Mỹ.