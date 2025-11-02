Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Nga ra mắt tàu ngầm hạt nhân trang bị ngư lôi 'không thể bị đánh chặn'

Văn Khoa
Văn Khoa
02/11/2025 10:31 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tổ chức lễ ra mắt tàu ngầm hạt nhân mới mang tên Khabarovsk hôm 1.11, theo Đài RT.

Buổi lễ hạ thủy tàu ngầm Khabarovsk diễn ra tại thành phố Severodvinsk, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov và các quan chức cấp cao khác.

"Với việc mang theo vũ khí dưới nước và hệ thống robot, tàu sẽ cho phép chúng tôi hoàn thành thành công các nhiệm vụ liên quan đảm bảo an ninh biên giới biển của Nga và bảo vệ lợi ích quốc gia tại nhiều vùng biển trên thế giới", ông Belousov phát biểu tại buổi lễ hạ thủy.

Ông Belousov cho biết thêm tàu ngầm mới vẫn còn phải hoàn thành một loạt các cuộc thử nghiệm trên biển.

Nga ra mắt tàu ngầm hạt nhân trang bị ngư lôi 'không thể bị đánh chặn' - Ảnh 1.

Lễ hạ thủy tàu ngầm Khabarovsk diễn ra tại thành phố Severodvinsk của Nga ngày 1.11

Chụp màn hình clip RT

Tàu ngầm Khabarovsk được thiết kế để mang theo siêu ngư lôi Poseidon hoạt động bằng năng lượng hạt nhân. Tàu Khabarovsk "được thiết kế và đóng riêng cho Poseidon", theo Hãng tin RIA Novosti dẫn lời cựu Tham mưu trưởng Hải quân Nga Viktor Kravchenko hôm 1.11.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29.10 thông báo Nga đã thử nghiệm thành công siêu ngư lôi Poseidon và tên lửa hành trình Burevestnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ông Putin khẳng định ngư lôi này hiện không thể bị đánh chặn bằng bất kỳ phương tiện nào, theo RT.

Hiện có rất ít thông tin công khai về Poseidon, nhưng về cơ bản đây là một ngư lôi tự hành có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể tạo ra những đợt sóng phóng xạ khiến các thành phố ven biển trở nên không thể sinh sống, theo Reuters.

Thông báo về việc Nga thử ngư lôi Poseidon và tên lửa Burevestnik được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đang bị đình trệ và những cuộc thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk của Mỹ cho Kyiv đang nổi lên.

Tàu ngầm nga siêu ngư lôi hạt nhân putin tên lửa
