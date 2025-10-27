Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump phản ứng sao khi ông Putin thông báo về tên lửa 'bất khả chiến bại'?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/10/2025 16:49 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 27.10 đã có phản ứng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này đã thử tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân 9M730 Burevestnik.

Tổng thống Putin hôm 26.10 nói rằng tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, cho hay trong cuộc thử nghiệm mới, tên lửa 9M730 Burevestnik đã bay được 14.000 km và bay trên không trong khoảng 15 giờ, theo Reuters .

Khi được các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hỏi về cuộc thử tên lửa 9M730 Burevestnik mới của Nga, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ không cần bay xa như thế vì đã có một tàu ngầm hạt nhân hoạt động ngoài khơi bờ biển Nga, theo Reuters.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ bay tới Nhật Bản ngày 27.10

Ảnh: Reuters

Ông Trump cho hay ông không nghĩ việc ông Putin thông báo cuộc thử tên lửa 9M730 Burevestnik là phù hợp. "Ông ấy phải kết thúc cuộc xung đột (ở Ukraine). Một cuộc chiến đáng lẽ diễn ra trong một tuần lại sắp bước vào năm thứ tư. Đó là điều ông ấy nên làm, thay vì thử tên lửa", ông Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một.

Kể từ lần đầu tiên thông báo vào năm 2018, Nga xem 9M730 Burevestnik là vũ khí đối trọng việc Mỹ phát triển lá chắn phòng thủ tên lửa sau khi Washington đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo năm 1972, theo Reuters.

Tổng thống Putin gọi 9M730 Burevestnik là vũ khí "bất khả chiến bại" trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn và quỹ đạo bay không thể đoán trước.

Trong khi đó, một số chuyên gia nghi ngờ khả năng tên lửa Burevestnik có thể xuyên thủng lá chắn phòng thủ. Họ cho rằng tên lửa này có thể không mang lại năng lực mới cho Nga, đồng thời cảnh báo nguy cơ phát tán phóng xạ dọc đường bay, theo Reuters.

Tin liên quan

Tên lửa hạt nhân 'bất khả chiến bại' của Nga bay xa tới 14.000 km?

Tên lửa hạt nhân 'bất khả chiến bại' của Nga bay xa tới 14.000 km?

Nga đã thử nghiệm một tên lửa hành trình mới bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, theo vị tướng hàng đầu của Nga.

'Tên lửa quái vật' và thế chủ động răn đe của Hàn Quốc

Bị Israel tố phát triển tên lửa có thể vươn tới Mỹ, Iran phản ứng sao?

Khám phá thêm chủ đề

Trump putin tên lửa 9M730 Burevestnik UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận