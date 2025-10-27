Ông Trump phản ứng sao khi ông Putin thông báo về tên lửa 'bất khả chiến bại'?

Tổng thống Putin hôm 26.10 nói rằng tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, cho hay trong cuộc thử nghiệm mới, tên lửa 9M730 Burevestnik đã bay được 14.000 km và bay trên không trong khoảng 15 giờ, theo Reuters .

Khi được các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hỏi về cuộc thử tên lửa 9M730 Burevestnik mới của Nga, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ không cần bay xa như thế vì đã có một tàu ngầm hạt nhân hoạt động ngoài khơi bờ biển Nga, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ bay tới Nhật Bản ngày 27.10 Ảnh: Reuters

Ông Trump cho hay ông không nghĩ việc ông Putin thông báo cuộc thử tên lửa 9M730 Burevestnik là phù hợp. "Ông ấy phải kết thúc cuộc xung đột (ở Ukraine). Một cuộc chiến đáng lẽ diễn ra trong một tuần lại sắp bước vào năm thứ tư. Đó là điều ông ấy nên làm, thay vì thử tên lửa", ông Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một.

Kể từ lần đầu tiên thông báo vào năm 2018, Nga xem 9M730 Burevestnik là vũ khí đối trọng việc Mỹ phát triển lá chắn phòng thủ tên lửa sau khi Washington đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo năm 1972, theo Reuters.

Tổng thống Putin gọi 9M730 Burevestnik là vũ khí "bất khả chiến bại" trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn và quỹ đạo bay không thể đoán trước.

Trong khi đó, một số chuyên gia nghi ngờ khả năng tên lửa Burevestnik có thể xuyên thủng lá chắn phòng thủ. Họ cho rằng tên lửa này có thể không mang lại năng lực mới cho Nga, đồng thời cảnh báo nguy cơ phát tán phóng xạ dọc đường bay, theo Reuters.