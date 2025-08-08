Thái Lan điều chỉnh dự án mua tàu ngầm Trung Quốc

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho hay nội các đã phê duyệt nghị quyết điều chỉnh dự án mua tàu ngầm Trung Quốc hôm 6.8. Tuy nhiên, ông Phumtham từ chối tiết lộ thêm chi tiết, theo Bangkok Post.

Một tàu ngầm Trung Quốc được sử dụng trong cuộc tập trận quân sự Thái Lan-Trung Quốc tại tỉnh Chon Buri (Thái Lan) vào năm 2023 Hải quân Hoàng gia Thái Lan

Theo thỏa thuận điều chỉnh, dự án tàu ngầm S26T lớp Nguyên, ban đầu được ký kết theo hình thức hợp tác chính phủ giữa Thái Lan và Trung Quốc, giờ đây sẽ được trang bị động cơ diesel CHD620 của Trung Quốc, thay thế cho động cơ MTU396 của Đức theo chỉ định ban đầu. Một nguồn tin tiết lộ với Bangkok Post rằng động cơ MTU396 không thể mua được nữa do các hạn chế xuất khẩu.

Cũng theo thỏa thuận điều chỉnh, dự án sẽ được kéo dài thời gian hoàn thành thêm 1.217 ngày.

Dự án đóng tàu ngầm được Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) và Công ty Quốc tế ngoài khơi và đóng tàu Trung Quốc ký kết vào năm 2017. Tuy nhiên, dự án đã bị đình trệ vào năm 2021 khi Đức từ chối cung cấp động cơ MTU do tính chất quân sự của thỏa thuận và lo ngại về mục đích sử dụng cuối cùng.

Tính đến thời điểm hiện tại, 7,7 tỉ baht (hơn 6.250 tỉ đồng) đã được giải ngân, chiếm 64% tổng ngân sách cho dự án mua tàu ngầm Trung Quốc. Khoảng 40% còn lại của hợp đồng, trị giá 5,5 tỉ baht, vẫn đang chờ xử lý, theo Bangkok Post.

Phó phát ngôn viên RTN Paraj Ratanajaipan cảm ơn nội các vì đã bật đèn xanh cho những thay đổi trên. Ông Paraj nói rằng những thay đổi như thế sẽ cho phép RTN tiếp tục mua sắm và tăng cường năng lực trên tất cả các lĩnh vực hải quân.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Đức cũng như Trung Quốc đối với quyết định của Thái Lan điều chỉnh dự án mua tàu ngầm nói trên.