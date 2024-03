Thái Lan từ chối mua tàu ngầm, Trung Quốc bán tàu nổi thay thế

Mô hình tàu ngầm S26T của Trung Quốc ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ Bangkok Post ngày 28.3 dẫn một nguồn tin Hải quân Thái Lan cho hay chính phủ Trung Quốc đồng ý về mặt nguyên tắc cung cấp 2 tàu tuần tra hoặc một tàu hộ tống cho Thái Lan, thay vì tàu ngầm.

Theo đó, thỏa thuận được thông qua trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang. Phái đoàn của ông Sutin gồm Tư lệnh Hải quân Thái Lan Adung Phan-iam và Thứ trưởng Ngoại giao Jakkapong Sangmanee. Chuyến thăm kết thúc hôm 27.3

Nguồn tin cho hay Trung Quốc chấp thuận đề nghị của Thái Lan về việc mua 2 tàu tuần tra xa bờ hoặc một tàu hộ tống, thay cho kế hoạch mua tàu ngầm trước đó.

Việc thanh toán cho thỏa thuận này sẽ được thực hiện bằng cách trả góp mua tàu ngầm của hải quân trong 6 năm qua, với tổng giá trị 8 tỉ baht. Tuy nhiên, các thỏa thuận chi tiết cho sự thay đổi này vẫn chưa hoàn tất.

Việc thay đổi đơn đặt hàng làm dấy lên mối lo ngại đối với công ty đóng tàu quốc tế Trung Quốc CSOC, vốn đã ký hợp đồng đóng tàu ngầm theo thỏa thuận liên chính phủ. Có thông tin tàu ngầm đã hoàn thành 50%.

Sau khi trở thành bộ trưởng quốc phòng vào tháng 9.2023, ông Sutin, đại diện liên minh do đảng Pheu Thai dẫn đầu, thông báo vào một tháng sau đó về việc dừng mua tàu ngầm của Trung Quốc.

Thay vào đó, ông thúc đẩy việc mua tàu hộ tống. Quyết định được cho là xuất phát từ việc Trung Quốc không thể lắp đặt động cơ do Đức sản xuất cho tàu ngầm được đặt hàng.

Thỏa thuận ban đầu được ký năm 2017 để mua tàu ngầm S26T lớp Nguyên, trang bị động cơ diesel do Đức sản xuất. Tuy nhiên, Đức cấm sử dụng những động cơ như vậy trong trang thiết bị quân sự và quốc phòng của Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh đề xuất sử dụng động cơ do Trung Quốc sản xuất để thay thế.